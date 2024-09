Le gouverneur de Californie oppose son veto au projet de loi exigeant des alertes pour excès de vitesse dans les voitures neuves

SACRAMENTO, Californie — Le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto samedi à un projet de loi qui aurait obligé les nouvelles voitures à émettre un bip aux conducteurs si elles dépassent la limite de vitesse.

La Californie serait devenue la première à exiger de tels systèmes pour toutes les voitures, camions et bus neufs vendus dans l’État à partir de 2030. Le projet de loi, visant à réduire les décès sur les routes, aurait exigé que les véhicules émettent un bip aux conducteurs lorsqu’ils dépassent la limite de vitesse de au moins 10 mph (16 km/h).

L’Union européenne a adopté législation similaire pour inciter les conducteurs à ralentir. La proposition californienne aurait prévu des exceptions pour les véhicules d’urgence, les motos et les scooters motorisés.

En expliquant son veto, Newsom a déclaré que la loi fédérale dicte déjà les normes de sécurité des véhicules et que l’ajout d’exigences spécifiques à la Californie créerait une mosaïque de réglementations.

Le National Highway Traffic Safety « évalue également activement les systèmes intelligents d’assistance à la vitesse, et imposer des mandats au niveau des États à l’heure actuelle risque de perturber ces évaluations fédérales en cours », a déclaré le gouverneur démocrate.

Les opposants, parmi lesquels des groupes automobiles et la Chambre de commerce de l’État, ont déclaré que de telles réglementations devraient être décidées par le gouvernement fédéral, qui a établi plus tôt cette année de nouvelles exigences en matière de freinage d’urgence automatique pour réduire les décès sur les routes. Les législateurs républicains ont également déclaré que la proposition pourrait rendre les voitures plus chères et distraire les conducteurs.

La législation aurait probablement eu un impact sur toutes les ventes de voitures neuves aux États-Unis, puisque le marché californien est si vaste que les constructeurs automobiles se contenteraient probablement de rendre tous leurs véhicules conformes.

La Californie exerce souvent ce poids pour influencer la politique nationale et même internationale. L’État a fixé ses propres normes d’émission pour les voitures depuis des décennies, des règles que plus d’une douzaine d’autres États ont également adoptées. Et quand la Californie a annoncé qu’elle finirait par interdire la vente de voitures neuves à essenceles grands constructeurs automobiles ont rapidement emboîté le pas en annonçant leur propre intention d’éliminer progressivement les véhicules à combustibles fossiles.

Le sénateur démocrate Scott Wiener, qui a parrainé le projet de loi, a qualifié le veto de revers pour la sécurité des rues.

« La Californie aurait dû prendre les devants dans cette crise comme l’a fait le Wisconsin en adoptant le premier mandat concernant le port de la ceinture de sécurité en 1961 », a déclaré Wiener dans un communiqué. « Au lieu de cela, ce veto résigne les Californiens à un risque de mort totalement inutile. »

La technologie d’alerte pour excès de vitesse, connue sous le nom d’assistance intelligente à la vitesse, utilise le GPS pour comparer l’allure d’un véhicule avec un ensemble de données de limites affichées. Si la voiture dépasse au moins 10 mph (16 km/h), le système émet une seule et brève alerte visuelle et sonore.

La proposition aurait obligé l’État à tenir une liste des limites de vitesse affichées, et il est probable que celles-ci n’incluraient pas les routes locales ou les changements récents dans les limites de vitesse, ce qui entraînerait des conflits.

Cette technologie est utilisée aux États-Unis et en Europe depuis des années. Dès juillet, le Union européenne exigera que toutes les nouvelles voitures soient dotées de cette technologie, même si les conducteurs pourront la désactiver. Au moins 18 constructeurs, dont Ford, BMW, Mercedes-Benz et Nissan, ont déjà proposé une forme de limiteur de vitesse sur certains modèles vendus aux États-Unis, selon le National Transportation Safety Board.

La National Highway and Traffic Safety Administration estime que 10 % de tous les accidents de voiture signalés à la police en 2021 étaient liés à la vitesse. C’était particulièrement un problème en Californie, où 35 % des décès sur la route étaient liés à la vitesse – le deuxième plus élevé du pays, selon une analyse législative de la proposition.

L’année dernière, le NTSB a recommandé aux régulateurs fédéraux d’exiger que toutes les nouvelles voitures soient alerter les conducteurs lorsqu’ils accélèrent. Leur recommandation est venue après un crash en janvier 2022lorsqu’un homme ayant des antécédents d’excès de vitesse a brûlé un feu rouge à plus de 100 mph (161 km/h) et a heurté une mini-fourgonnette, se tuant ainsi que huit autres personnes.