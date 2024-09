Le gouverneur de Californie oppose son veto à un projet de loi visant à rendre les immigrants sans statut légal éligibles aux prêts immobiliers

SACRAMENTO, Californie — Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a opposé vendredi son veto à un projet de loi qui aurait pu rendre les immigrants sans statut légal éligibles à des prêts dans le cadre d’un programme d’État offrant une assistance aux acheteurs d’une première maison.

Le projet de loi a suscité une vive opposition de la part des républicains, bien au-delà de la Californie. Beaucoup d’entre eux estiment que l’État, connu pour son marché immobilier onéreux, devrait donner la priorité à l’aide au logement pour les résidents qui se trouvent légalement dans le pays. Mais les partisans de cette loi affirment qu’elle aurait amélioré la qualité de vie des familles qui travaillent dur, quel que soit leur statut d’immigration.

Newsom, un démocrate souvent considéré comme un candidat potentiel à la présidence à l’avenir, a déclaré qu’il ne pouvait pas signer le projet de loi en raison du financement limité disponible pour les programmes d’aide au logement de l’État.

« L’élargissement de l’éligibilité au programme doit être soigneusement étudié dans le contexte plus large du budget annuel de l’État pour garantir que nous gérons nos ressources efficacement », a écrit Newsom dans une lettre expliquant sa décision.

Cette proposition fait partie des nombreuses propositions avancées par les législateurs de l’État ces dernières années visant à étendre les services aux immigrants vivant illégalement dans le pays. Un autre projet de loi que la législature a envoyé à Newsom cette année obligerait le Département du développement de l’emploi de l’État à créer un plan d’ici le 31 mars 2025, pour fournir une aide en espèces aux résidents sans emploi qui ne sont pas éligibles aux prestations d’assurance-chômage en raison de leur statut d’immigrant.

Plus de 700 000 immigrants à faible revenu sans statut légal ont eu accès à des soins de santé gratuits plus tôt cette année dans le cadre du programme Medicaid de l’État après que Newsom et les législateurs ont convenu en 2022 d’élargir l’accès aux adultes quel que soit leur statut d’immigration.

Le sénateur républicain Brian Dahle, qui s’est présenté contre Newsom lors de la course au poste de gouverneur de 2022, il a déclaré qu’il était satisfait de son veto car le projet de loi n’aurait pas été juste pour les Californiens qui vivent depuis longtemps légalement dans le pays et qui ont des difficultés financières.

« C’était une mauvaise idée », a déclaré Dahle. « Nous n’avons pas les ressources nécessaires. »

La semaine dernière, les législateurs républicains ont envoyé une lettre à Newsom, l’exhortant à opposer son veto au projet de loi.

Aucun argent n’a été alloué au programme California Dream for All, qui accorde des prêts aux acheteurs de première génération. budget signé par Newsom en juinselon le ministère des Finances. 500 millions de dollars ont été réservés au programme dans le budget 2022, et 20 millions de dollars ont été alloués dans le budget 2023.

L’État a approuvé des prêts immobiliers pour près de 4 000 familles depuis 2023 dans le cadre de ce programme, a annoncé Newsom en juin. Le programme offre jusqu’à 20 % et pas plus de 150 000 $ pour un acompte ou des frais de clôture sur une maison, selon la California Housing Finance Agency.

Le gouverneur a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi qu’il ne spéculerait pas sur la question de savoir s’il aurait signé le projet de loi d’aide aux prêts immobiliers s’il y avait eu davantage de fonds disponibles.

La législation visait à étendre l’éligibilité à un « programme qui n’avait pas d’argent », a déclaré Newsom, qualifiant la proposition d’« inutile ».

Joaquin Arambula, un démocrate représentant Fresno qui a rédigé le projet de loi, a déclaré qu’il était « profondément déçu » par la décision de Newsom.

« Ce veto ne change rien au fait que de nombreuses personnes – y compris des immigrants sans papiers – rêvent de devenir propriétaires afin de transmettre leur patrimoine générationnel à leurs enfants », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Ce sont des gens responsables, qui travaillent dur et paient leur part d’impôts. Ils continueront à s’efforcer de réaliser leurs rêves, et leurs contributions ont renforcé l’économie de notre État, contribuant à en faire la cinquième économie mondiale. »

Les législateurs de l’État ont envoyé à Newsom plus de 950 projets de loi le mois dernier, avant la date limite du 31 août fixée par la législature pour adopter des projets de loi, selon le lobbyiste chevronné Chris Micheli. Le gouverneur a jusqu’au 30 septembre pour décider lesquels signer.

Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets peu traités. Suivez Austin sur X : @sophieadanna