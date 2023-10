Le gouverneur de Californie nomme Laphonza Butler, ancienne conseillère de Kamala Harris, au siège de Feinstein au Sénat

LOS ANGELES — Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a choisi dimanche Laphonza Butler, stratège démocrate et conseiller de la campagne présidentielle de Kamala Harris en 2020, pour occuper le siège vacant au Sénat américain détenu par feu la sénatrice Dianne Feinstein.

En choisissant Butler, Newsom a tenu sa promesse de nommer une femme noire si le siège de Feinstein devenait vacant. Cependant, il a subi des pressions de la part de certains politiciens noirs et de groupes de défense pour sélectionner la représentante Barbara Lee, une éminente députée noire qui est déjà candidate au siège.

Butler sera la seule femme noire à siéger au Sénat américain et la première personne ouvertement LGBTQ+ à représenter la Californie à la chambre.

Newsom a déclaré dans un communiqué que les priorités pour lesquelles Feinstein s’est battu au Congrès – la liberté reproductive, l’égalité de protection et la sécurité contre la violence armée – étaient attaquées dans le pays. « Laphonza portera le bâton laissé par le sénateur Feinstein (et) continuera à briser les plafonds de verre et à se battre pour tous les Californiens à Washington DC », a-t-il déclaré.

Butler dirige Emily’s List, une organisation politique qui soutient les candidates démocrates favorables au droit à l’avortement. Elle est également une ancienne dirigeante syndicale du SEIU 2015, une force puissante de la politique californienne.

Sa nomination met en place un calcul politique potentiellement délicat dans la course à la succession de Feinstein en 2024, qui se déroule depuis le début de l’année.

Le porte-parole de Newsom, Anthony York, a déclaré que le gouverneur n’avait pas demandé à Butler de s’engager à rester en dehors de la course. La date limite pour que les candidats soumettent les documents nécessaires pour briguer le poste est le 8 décembre. Si Butler se présentait au concours, elle pourrait organiser un concours pour le groupe relativement restreint mais influent d’électeurs noirs de Californie et éventuellement réduire les chances de Lee.

Emily’s List est connue comme une centrale de collecte de fonds, et collecter d’énormes sommes d’argent pour la campagne est un must dans toute course à l’échelle de l’État de Californie. La déclaration de Newsom indique qu’elle quittera l’organisation.

La décision comporte une menace de retombées politiques pour Newsom, qui est considéré comme un futur candidat national potentiel. Le candidat favorisé par les électeurs noirs a remporté l’investiture présidentielle du Parti démocrate à chaque cycle depuis 1992. Le Congressional Black Caucus faisait partie des groupes et des politiciens noirs qui avaient exhorté Newsom à nommer Lee, la qualifiant de choix le plus qualifié pour le poste.

Feinstein, qui a travaillé de longue date, est décédé jeudi dernier à l’âge de 90 ans des suites d’une série de maladies.

Butler vit actuellement dans le Maryland, selon sa biographie d’Emily’s List. Izzy Gardon, porte-parole de Newsom, a déclaré que Butler possédait une maison en Californie. Elle devrait se réinscrire pour voter en Californie avant de prêter serment. Cela pourrait se produire dès mardi soir, lorsque le Sénat reprendra sa session.

Butler n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires ni publié de déclaration.

Les démocrates contrôlent le Sénat par 51 voix contre 49, même si le siège de Feinstein est vacant. Une nomination rapide par Newsom donnera au caucus démocrate plus de marge de manœuvre sur les votes serrés, y compris les nominations auxquelles les républicains s’opposent uniformément.

Feinstein, la plus ancienne membre du Congrès et la femme la plus ancienne au Sénat, a déclaré en février qu’elle ne se représenterait pas en 2024. Lee est l’une des nombreuses personnalités démocrates en lice pour le siège, notamment les représentants démocrates américains Katie Porter et Adam Schiff. . Newsom a déclaré qu’il ne voulait nommer aucun des candidats car cela leur donnerait un avantage injuste dans la course.

Butler n’a jamais exercé de fonctions électives, mais a une longue expérience politique en Californie. Elle a été conseillère principale de la campagne présidentielle de Harris en 2020, tout en travaillant dans un cabinet politique rempli de stratèges qui ont travaillé pour Newsom et de nombreux autres démocrates de premier plan. Elle a également brièvement travaillé dans le secteur privé pour Airbnb.

Elle a qualifié Feinstein de « figure légendaire pour les femmes en politique et dans tout le pays », dans une déclaration publiée après la mort de Feinstein.

Emily’s List, le groupe dirigé par Butler, se concentre sur l’élection de femmes démocrates qui soutiennent le droit à l’avortement. Avec la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2022 d’annuler le droit constitutionnel des femmes à l’avortement, la question est devenue une question galvanisante pour de nombreux démocrates.

Equality California, la plus grande organisation de défense des droits civiques LGBTQ+ à l’échelle de l’État, a déclaré que cette nomination « donnera à notre… communauté une autre voix au Congrès à un moment où nos droits et libertés sont attaqués à travers le pays ».

Ce n’est pas la première fois que Newsom sélectionne un sénateur américain, après avoir été chargé de choisir un remplaçant pour Kamala Harris lorsqu’elle a été élue vice-présidente ; à cette époque, il a choisi le secrétaire d’État californien Alex Padilla pour ce poste. Il s’agissait de l’une des nombreuses nominations faites par Newsom fin 2020 et début 2021, un pouvoir qui lui a conféré le statut de faiseur de roi parmi les démocrates ambitieux de l’État.

Le siège devrait rester entre les mains des démocrates lors des élections de 2024. Les démocrates de cet État à tendance libérale n’ont pas perdu d’élections à l’échelle de l’État depuis 2006, et le parti détient un avantage de près de 2 contre 1 en matière d’inscription sur les listes électorales sur les républicains.

Michael R. Blood, Associated Press