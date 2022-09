Le gouverneur de Californie Newsom sur le changement climatique et la chaleur extrême prolongée

S’exprimant lors d’une vague de chaleur qui a amené les températures californiennes à trois chiffres dans une grande partie de l’État, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a déclaré mercredi que “tous nos modèles ont été jetés” en matière de changement climatique.

“Nous n’avons jamais vu ce genre de chaleur extrême pendant une si longue période”, a déclaré Newsom lors de la Code Conference à Beverly Hills. “Et donc nous avons jeté tous les vieux livres et règles et règlements, et nous évoluons dans un état d’esprit complètement différent afin de garder une longueur d’avance sur Mère Nature.” En Californie du Nord, plusieurs les villes ont enregistré des records mercredi.

Newsom a déclaré que la chaleur exerce une pression sur le système énergétique pendant les heures de pointe, lorsque de nombreux Californiens rentrent du travail et allument leurs climatiseurs. Il a déclaré que les alertes conseillant aux résidents de faire attention à leur consommation d’énergie sont ce qui “nous a sauvés” des pannes d’électricité, ainsi que des importations d’énergie.

Newsom a déclaré que l’État devra continuer à améliorer ses efforts pour combattre et faire face au changement climatique. Il a déclaré que les mises à jour effectuées par l’État dans un passé récent lui ont permis d’éviter de nombreuses pannes cette fois-ci.

“Si nous n’avions pas fait ce que nous avons fait au cours des deux dernières années, nous aurions eu des coupures de courant au cours de la semaine dernière”, a déclaré Newsom. “Presque sans aucun doute.”

Il a souligné l’augmentation du stockage des batteries, la durée de vie prolongée des générateurs de secours et l’engagement de l’État à 53,9 milliards de dollars pour des solutions aux changements climatiques.

Newsom a également visé l’approche divergente du Texas en matière d’énergie, qu’il a caractérisée comme ayant une plus grande volonté de s’appuyer sur les combustibles fossiles.

“Je ne suis pas intéressé par la spirale de la mort que des États comme le Texas sont”, a déclaré Newsom. “Ils redoublent de stupidité.”

Le bureau du gouverneur du Texas, Greg Abbott, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Malgré les critiques des gouverneurs des États rouges comme Ron DeSantis de Floride, qui serait un candidat probable à l’investiture présidentielle républicaine, Newsom a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se présenter lui-même à la présidence.

“Je n’ai aucun intérêt”, a-t-il dit.

