Le gouverneur de Californie Newsom oppose son veto à l’interdiction de la discrimination de caste

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a opposé samedi son veto à un projet de loi très surveillé par la communauté sud-asiatique qui aurait interdit la discrimination fondée sur la caste – un système de hiérarchie sociale qui dicte le statut d’une personne dès sa naissance.

Newsom a qualifié le projet de loi de « inutile » dans son message de veto, affirmant que les lois existantes interdisent déjà une telle discrimination.

S’il avait été adopté, le projet de loi 403 du Sénat aurait fait de la Californie le premier État du pays à reconnaître explicitement la caste dans son code des droits civiques.

Seattle et Fresno ont adopté de telles interdictions ces derniers mois, reflétant une prise de conscience croissante des responsables alors que les travailleurs technologiques sud-asiatiques et les étudiants universitaires de Californie se font plus entendre sur les préjugés auxquels ils sont confrontés. Parmi les partisans du projet de loi figuraient des Dalits, des personnes d’origine sud-asiatique opprimées par les castes, ainsi que des membres des communautés d’Oaxaca et autochtones qui affirment avoir été victimes de discrimination par un système similaire. La communauté Ravidassia, qui suit un gourou indien du 14ème siècle qui prêchait l’égalité des castes et avait des racines dalits, s’est également prononcée en faveur du projet de loi.

Certains Américains hindous – dont un certain nombre avoir des liens avec des groupes nationalistes hindous de droite en Inde – s’étaient opposés au projet de loi, affirmant qu’il les désignait comme auteurs potentiels de discrimination. Les sénateurs républicains de Californie Brian Jones de Santee et Shannon Grove de Bakersfield ont envoyé une lettre cette semaine à Newsom l’exhortant à opposer son veto au projet de loi, affirmant que cela « mettrait en péril l’avantage innovant de notre État ».

« Nous espérons avancer sans haine ni méchanceté pour rassembler notre communauté que le SB-403 a si inutilement divisée », a déclaré le directeur exécutif de la Hindu American Foundation, Suhag Shukla, dans un communiqué après le veto de Newsom.

Les partisans du projet de loi étaient en grève de la faim devant le bâtiment annexe du Capitole depuis plus d’un mois, organisant des rassemblements où des centaines de personnes se sont rassemblées pour les soutenir.

« Les droits civiques ne divisent pas », a déclaré le gréviste de la faim Thenmozhi Soundararajan, directeur exécutif de l’organisation nationale des droits civiques des Dalits Equality Labs et membre de la Coalition californienne pour l’équité des castes, avant le veto de Newsom. « La discrimination sème la discorde. »

Soundararajan, qui est dalit, a déclaré que les personnes opprimées par les castes se mobilisent depuis des années pour lutter contre la violence et la discrimination contre leurs communautés, et que leur organisation ne s’arrêtera pas avec le veto du gouverneur.

« Même s’il est navrant de recevoir le veto du gouverneur, cela ne reflète pas l’incroyable pouvoir démocratique dont nos communautés ont fait preuve », a déclaré Soundararajan dans une déclaration écrite. « Nous avons fait l’impossible. Il s’agit du premier projet de loi d’État sur lequel des personnes opprimées par des castes s’organisent et développent un pouvoir et une prise de conscience incroyables sur cette question.

Même si l’Inde a interdit la discrimination fondée sur la caste il y a plusieurs décennies, les préjugés fondés sur le système persistent aujourd’hui, même au sein de la diaspora, ont déclaré les défenseurs.

Dans le cadre d’un procès majeur, les régulateurs californiens ont poursuivi Cisco Systems en 2020, affirmant que deux dirigeants de caste dominante avaient fait preuve de discrimination à l’encontre d’un ingénieur dalit. Les fonctionnaires ont depuis abandonné leur plainte contre les dirigeants, mais le procès contre l’entreprise est en cours.

Le système de l’Université d’État de Californie a ajouté en 2022 la caste à sa politique anti-discrimination après avoir entendu des membres de la communauté dalit, dont Prem Pariyar, alors étudiant à Cal State East Bay à Hayward. Il avait parlé de la ségrégation en matière de logement, d’exploitation par des collègues de caste dominante dans son travail dans un restaurant et de la façon dont un camarade de classe indien avait bloqué ses efforts pour organiser une conférence sur le campus sur les droits des Dalits.

« Ce sont les gens de mon district qui souffrent », a déclaré la sénatrice Aisha Wahab (Démocrate-Hayward), qui a rédigé le projet de loi, dans une interview en février lorsqu’elle a annoncé la législation.

L’ascendance a été incluse dans la liste des caractéristiques – telles que la race, le sexe, le handicap, l’âge et la religion – protégées contre le harcèlement ou la discrimination dans l’emploi et le logement, dans les entreprises et dans l’enseignement public. Le SB 403 aurait inclus la caste dans la définition de l’ascendance dans les lois de l’État. Certains ont soutenu qu’un tel projet de loi était nécessaire pour clarifier explicitement que l’État interdisait la discrimination de caste.

Certains groupes hindous de Californie s’étaient opposés de manière agressive au projet de loi, le qualifiant d’« hindouphobe » et affirmant que les gens associaient la caste à l’hindouisme.

« Le droit de pratiquer ma religion et mes droits constitutionnels fondamentaux m’appartiennent », a déclaré Geeta Sikand, professeure clinicienne agrégée de médecine à l’UC Irvine. Elle est également directrice des communications d’Americans4Hindus, un comité d’action politique qui soutient ce qu’il considère comme des « candidats pro-hindous ».

« Me traiter d’oppresseur de caste est scandaleux et vicieux », a déclaré Sikand.

Ces groupes avaient rempli les réunions du conseil municipal dans la Bay Area et les audiences du comité législatif à Sacramento, exhortant les législateurs à s’opposer au projet de loi.

Mais les partisans du projet de loi et les experts de l’Asie du Sud ont déclaré que le discours public sur le projet de loi était inondé de désinformation. Les militants des droits des Wahab et des Dalits qui ont soutenu le projet de loi ont déclaré avoir été victimes de harcèlement et de menaces de viol et de mort en raison de leur plaidoyer anti-caste.

Dheepa Sundaram, professeur adjoint d’études religieuses à l’Université de Denver, a déclaré que des groupes tels que l’Hindu Swayamsevak Sangh et le Vishwa Hindu Parishad of America avec des liens avec l’Inde ont été très actifs dans leur opposition au projet de loi. Les groupes nationalistes hindous de droite en Inde ont été renforcés sous la direction du Premier ministre Narendra Modi.

Ces groupes ont réussi à mobiliser la communauté via des publications sur les réseaux sociaux et des articles d’opinion affirmant que les Hindous américains étaient attaqués, a déclaré Sundaram.