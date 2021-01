Newsom devrait annoncer la décision lundi. Tous les comtés reviendraient au système de niveau Covid-19 de l’État, la plupart des zones devant rouvrir les salles à manger extérieures et les salons intérieurs.

Actuellement, trois régions – la vallée de San Joaquin, le sud de la Californie et la région de la baie – sont sous l’ordre de rester à la maison. Les régions du nord de la Californie et du Grand Sacramento ne faisaient pas partie des mesures d’abri sur place.

L’ordonnance a été émise début décembre et s’appliquait aux régions où les unités de soins intensifs dans les hôpitaux atteignaient plus de 85% de leur capacité. Le décret obligeait les résidents à rester chez eux, sauf pour les activités essentielles et l’exercice en plein air. L’ordre a également fermé la plupart des entreprises.

Le changement de politique prévu a été divulgué dans une lettre de la California Restaurant Association à ses membres. L’organisation a déclaré que les responsables de l’administration de Newsom les avaient informés des projets du gouverneur de lever l’ordre. La lettre décrit le mouvement comme « bonnes nouvelles » et a déclaré que plus d’informations seraient partagées une fois qu’elles seraient disponibles.

JUST IN: Plusieurs sources me disent que le gouverneur Newsom lèvera demain l’ordre de rester à la maison dans toutes les régions de Californie. Tous les comtés reviendront au système de niveaux, selon des sources. La plupart reviendront au niveau violet – permettant la réouverture des salles à manger extérieures et des salons intérieurs. – Ashley Zavala (@ZavalaA) 25 janvier 2021

Un journaliste local a déclaré « Plusieurs sources » avait confirmé que toutes les régions reviendraient au système de niveaux lundi.

Selon les rapports, le gouverneur a fondé sa décision sur les projections de quatre semaines de l’ICU, qui ne sont pas accessibles au public.

Un porte-parole du ministère de la Santé publique de Californie a déclaré dimanche que l’État voyait «Signes prometteurs» dans sa bataille contre le coronavirus et que les responsables fourniront une mise à jour lundi.

Malgré les mesures strictes de Covid-19 imposées à une grande partie de l’État, la Californie a eu du mal à contenir le virus. De nombreuses entreprises se battent pour rester à flot en raison des fermetures ordonnées par l’État. Newsom lui-même a été critiqué pour avoir enfreint les réglementations strictes après avoir assisté à un dîner en novembre qui comprenait des personnes d’autres ménages, ce qu’il a déconseillé aux gens pendant la saison des vacances. Les photos de l’événement ont également montré que les personnes présentes ne portaient pas de distanciation sociale ou ne portaient pas de masques.

