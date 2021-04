Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé son intention de mettre fin à la fracturation hydraulique d’ici 2024 et d’éliminer progressivement tous les forages pétroliers et gaziers dans l’État d’ici 2045, peut-être attirant les faveurs des écologistes alors qu’il fait face à une élection de rappel probable.

Le plus grand État américain cessera de délivrer de nouveaux permis de fracturation hydraulique d’ici janvier 2024, et le California Air Resources Board (CARB) le fera « analyser les chemins » mettre fin à toute extraction de pétrole au plus tard en 2045, a déclaré Newsom vendredi. Le gouverneur a signé un décret qui fait de l’élimination progressive du pétrole une partie des plans de la Californie pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

« La crise climatique est réelle et nous continuons d’en voir les signes chaque jour », Newsom a déclaré. «Alors que nous nous efforçons de décarboner rapidement notre secteur des transports et de créer un avenir plus sain pour nos enfants, j’ai clairement indiqué que je ne voyais pas de rôle pour la fracturation hydraulique dans cet avenir et je pense de la même manière que la Californie doit aller au-delà du pétrole.





Si le plan de Newsom se concrétise, il anéantira une industrie qui a été une composante majeure de l’économie de l’État pendant plus d’un siècle. Cela pourrait également faire de la Californie le premier État américain à abandonner entièrement la production de pétrole et de gaz naturel.

La production pétrolière de l’État a dépassé 1 million de barils dans les années 1980, mais a chuté de 11% l’année dernière à 394 000, selon les données du gouvernement américain. Mais même avec des volumes en baisse, l’intérêt de l’industrie pour les gisements de pétrole de la Californie a été stimulé par les progrès des États-Unis dans les techniques de fracturation, qui ont rendu des champs qui étaient considérés comme largement plus viables économiquement.

Puis encore, certains observateurs remettent déjà en question la crédibilité de l’interdiction de fracturation de Newsom. En septembre de l’année dernière, le gouverneur a déjà signé un décret appelant à mettre fin à la fracturation hydraulique en Californie d’ici 2024. Trois semaines plus tard, son administration a approuvé des permis pour six nouveaux puits par Aera Energy, une joint-venture bien connectée entre les majors pétrolières ExxonMobil et Shell.

Aera a embauché Axiom Advisors pour faire du lobbying en son nom. Jason Kinney, ancien conseiller de Newsom, est conseiller principal chez Axiom. Il est également le lobbyiste dont Newsom a assisté à la fête d’anniversaire au restaurant chic French Laundry en novembre dernier, ce qui a suscité une controverse sur la participation du gouverneur au genre de rassemblement qu’il avait harcelé contre les résidents de Californie pour éviter au milieu de la pandémie de Covid-19.

Newsom avait précédemment mis fin à un moratoire californien sur la fracturation hydraulique en avril 2020, et son administration a approuvé 24 nouveaux permis pour Aera.

«Vous vous souvenez de la dernière fois que Gavin Newsom a dit qu’il allait interdire la fracturation, puis il ne l’a pas fait et a discrètement signé des permis de fracturation immédiatement après?« un utilisateur Twitter demandé.

La commande antérieure appelait «s’emploie à mettre fin à la délivrance de nouveaux permis de fracturation hydraulique d’ici 2024», mais Newsom a déclaré que l’interdiction nécessiterait une nouvelle législation. Les législateurs des États ont voté contre un tel projet de loi la semaine dernière.





Groupe Environnement Food and Water Watch mentionné Newsom n’offrait qu’un « Demi mesure. » « Il doit cesser de délivrer tous les nouveaux permis pétroliers et gaziers, interdire complètement la fracturation hydraulique et éliminer progressivement le forage pétrolier maintenant », dit le groupe.

La dernière ordonnance de fracturation de Newsom est intervenue le même jour que la star de la télé-réalité Caitlyn Jenner a annoncé son intention de se présenter contre Newsom lors d’une élection de rappel prévue plus tard cette année. Une pétition de rappel contre Newsom a plus de 2,1 millions de signatures, et si au moins 1,5 million de ces signatures sont validées, une élection spéciale sera autorisée. Le gouverneur a été confronté à des réactions négatives sur sa gestion de la pandémie, y compris le fiasco de la blanchisserie française, ainsi que des taxes et des politiques élevées qui auraient favorisé les étrangers illégaux par rapport aux citoyens.

Chevron, la deuxième plus grande compagnie pétrolière américaine, a son siège social en Californie. Un autre géant pétrolier californien de longue date, Occidental Petroleum, a déménagé son siège social à Houston en 2014 et a peut-être esquivé une balle politique en cédant ses actifs dans l’État en tant que société distincte, California Resources. Avec l’annonce de Newsom aujourd’hui, California Resources a perdu 6,1% de sa valeur marchande, passant à 1,87 milliard de dollars.

