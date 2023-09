Le gouverneur de Californie Newsom choisira le remplaçant de Feinstein. Il s’est engagé dans le passé à choisir une femme noire

ANAHEIM, Californie (AP) — La délicate majorité des démocrates au Sénat américain exerce une pression supplémentaire sur le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, pour qu’il choisisse rapidement un remplaçant à la sénatrice Dianne Feinstein après son décès.

Déjà, des noms circulaient vendredi dans les cercles californiens. La situation est compliquée et comporte un risque politique pour Newsom, un gouverneur à mandat limité avec ses propres ambitions politiques nationales.

Le gouverneur démocrate a promis de nommer une femme noire. Il a également promis d’éviter le groupe de candidats déjà en lice pour le siège de Feinstein, qui devait expirer à la fin de l’année prochaine et comprend la représentante Barbara Lee, l’une des femmes noires les plus en vue de l’État, actuellement élue.

En pourvoyant le poste vacant au Sénat, Newsom a le seul pouvoir de nommer un successeur. Il pourrait même se reprendre lui-même, même si cela est peu probable.

Newsom n’a fait aucune mention du remplacement de Feinstein dans une déclaration qu’il a publiée vendredi matin à l’occasion de son décès.

« Dianne Feinstein représentait beaucoup de choses : une sénatrice américaine puissante et pionnière ; une des premières voix en faveur du contrôle des armes à feu ; un leader en période de tragédie et de chaos. Mais pour moi, elle était une amie chère, un mentor de toujours et un modèle non seulement pour moi, mais aussi pour ma femme et mes filles quant à ce à quoi ressemble un leader puissant et efficace », a déclaré Newsom. « Personne ne possédait la force, le sérieux et la férocité de Dianne Feinstein. »

Au Capitole, la mort de Feinstein ne laisse aucune marge d’erreur aux démocrates du Sénat jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.

Les démocrates disposent désormais d’une majorité fonctionnelle de seulement 50 sièges au Sénat, tandis que les républicains en détiennent 49. Dans le même temps, de nombreux démocrates appellent à la démission du sénateur inculpé Robert Menendez, DN.J., bien que le démocrate en difficulté ait juré ne pas se retirer.

Et tandis que les démocrates continuent de contrôler la chambre haute du Congrès, l’absence de Feinstein rendra plus difficile la promotion des juges nommés par Biden au sein de la commission judiciaire.

Les choix de Newsom comportent tous des risques politiques.

S’il respecte sa promesse d’éviter de choisir parmi ceux qui se présentent déjà aux primaires du Sénat, il pourrait choisir un véritable intérimaire qui serait remplacé par celui que les électeurs choisiront lors des élections de l’année prochaine.

Une poignée de femmes noires au pouvoir ont été proposées comme possibilités, notamment la secrétaire d’État Shirley Weber et la superviseure du comté de Los Angeles Holly Mitchell.

Lee et d’autres se sont déchaînés contre Newsom plus tôt dans le mois après avoir indiqué qu’il sélectionnerait un gardien au lieu de choisir parmi la liste actuelle de candidats.

« L’idée selon laquelle une femme noire devrait être nommée uniquement comme gardienne pour simplement cocher une case est insultante pour les innombrables femmes noires à travers ce pays qui ont porté le Parti démocrate à la victoire élection après élection », a tweeté Lee.

Certains démocrates californiens sont toujours mécontents de la dernière nomination de Newsom au Sénat.

Il a choisi Alex Padilla, alors secrétaire d’État de Californie, pour remplacer Kamala Harris au Sénat lorsqu’elle a été élue vice-présidente. Ce processus a duré plus de six semaines. Cela a fait de Padilla le premier sénateur latino de Californie, mais cela a également laissé le Sénat sans femme noire.

Il a promis plus tard que si le siège de Feinstein devenait vacant, il choisirait une femme noire pour la remplacer.

« Il a pris cet engagement et je ne crois pas que le gouverneur ait la moindre marge de manœuvre pour ne pas honorer son engagement », a déclaré Kerman Maddox, stratège démocrate et collecteur de fonds basé à Los Angeles, avant la mort de Feinstein.

Dans une récente interview avec Fox 11 TV à Los Angeles, Newsom a déclaré qu’il était submergé de recommandations sur la manière de pourvoir un éventuel poste vacant au Sénat.

La décision pour Newsom est assombrie par sa relation personnelle avec le défunt sénateur.

Newsom, dont le père était un éminent juge à San Francisco, connaît Feinstein depuis qu’il est enfant et a récemment parlé de leur lien personnel. Il a effectué un stage dans son bureau à l’université et a déclaré qu’il la considérait comme un membre de sa famille. Il a dit qu’il n’y a pas si longtemps, elle l’appelait au téléphone pour discuter de diverses questions, de la politique de l’eau à la gestion des forêts.

« Je n’ai aucune objectivité », a-t-il déclaré lors d’une récente interview avec NBC, interrogé sur Feinstein et sa décision de rester au Sénat.

Il a dit qu’il espérait ne jamais avoir à prendre la décision d’occuper son siège.

Des gens ont rapporté de New York. Les écrivains AP Kathleen Ronayne à Sacramento, en Californie, et Mary Clare Jalonick à Washington ont contribué.

Steve Peoples et Michael R. Blood, Associated Press