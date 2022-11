Le gouverneur de Californie gracie une militante de l’avortement des années 1940

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur Gavin Newsom a gracié vendredi à titre posthume un militant de l’avortement des années 1930 et 1940, agissant quelques jours avant que les Californiens finissent de voter sur l’opportunité d’inscrire des protections accrues dans la Constitution de l’État en réponse à une récente décision de la Cour suprême des États-Unis. .

Laura Miner a été reconnue coupable en 1949 d’avortement et de complot en vue de commettre un avortement. Elle a été condamnée à quatre ans de prison pour les crimes jumeaux et est décédée en 1976.

“Je peux encore garder la tête haute et je me respecte car j’ai la conscience tranquille”, a-t-elle écrit alors qu’elle purgeait sa peine de prison. “J’ai aidé l’humanité – un jour, il sera légal pour un médecin d’aider une femme qui aura alors le droit de décider elle-même combien d’enfants elle aura et quand.”

Sa déclaration s’est avérée prémonitoire, pendant un certain temps. La Cour suprême des États-Unis, dans la décision historique Roe v. Wade, a statué en 1973 que les protections prévues par la Constitution américaine incluaient le droit de se faire avorter.

Mais une majorité de la Haute Cour plus tôt cette année a déclaré que cela dépendait des États individuels. Des protections accrues sont également proposées aux électeurs la semaine prochaine dans le Michigan et le Vermont, et des restrictions dans le Kentucky et le Montana.

Newsom, un démocrate qui soutient activement le changement constitutionnel proposé, dans une déclaration intitulée Miner “un rappel puissant des générations de personnes qui se sont battues pour la liberté reproductive dans ce pays, et les risques auxquels tant d’Américains sont désormais confrontés dans un post-Roe monde.”

La campagne No on Prop 1 n’a pas directement commenté la grâce de Newsom, mais a déclaré dans un communiqué que le gouverneur espère que la mesure “fonctionnera politiquement pour lui”, tandis que l’élargissement des droits à l’avortement serait “en fin de compte dangereux pour les femmes californiennes”.

La Constitution californienne originale de 1850 criminalisait les avortements, mais Miner faisait partie de ceux qui les offraient à une époque où l’avortement était encore illégal en Californie, sauf lorsque cela était nécessaire pour protéger la vie d’une femme. Elle l’a fait à San Diego de 1934 à 1948, jusqu’à ce qu’elle et son équipe soient arrêtées.

Elle a été condamnée par la Cour supérieure de San Diego en 1949 et à partir de 50 ans, elle a purgé 19 mois de prison et 27 mois de liberté conditionnelle.

Miner a fourni des soins de santé aux patients selon une échelle mobile, utilisant les paiements de ses clients riches et parfois célèbres pour couvrir les indigents. Elle était chiropraticienne agréée, selon un compte en ligne de sa petite-fille, qui l’a qualifiée d'”excentrique, têtue et toujours indépendante”.

Le Journal of American History a déclaré qu’elle dirigeait une clinique d’avortement de neuf salles et faisait partie du Pacific Coast Abortion Ring en 1935 et 1936.

Miner a été arrêtée après qu’un enquêteur du bureau du procureur de district ait gardé sa clinique sous surveillance pendant près de trois mois, selon son appel infructueux de sa condamnation. Il a même tenté une écoute électronique précoce, entrant dans la clinique la nuit avec l’intention d’installer un dictaphone.

Quand elle était jeune, elle a vu sa mère presque mourir d’un avortement illégal bâclé. Sa mère est ensuite décédée à l’âge de 9 ans, selon le bureau de Newsom, laissant derrière elle Miner et sept frères et sœurs. Elle a elle-même eu quatre enfants, dont deux sont morts de maladie en bas âge.

“Mme. Miner a donné aux femmes une alternative sûre à une époque sombre pour les droits reproductifs », a déclaré Alicia Gutierrez-Romine, professeur d’histoire à l’Université La Sierra de Riverside, en Californie et historienne de l’histoire de la médecine, dans un communiqué.

