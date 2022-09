“C’est littéralement moi qui profite du moment où je suis”, a déclaré Newsom dans une interview exclusive avec CNBC. “J’ai dû lever, je pense que nous avons mis plus de 80 millions de dollars pour nous défendre lors d’un rappel l’année dernière. Ces gars ont nationalisé la campagne de rappel contre moi. Ils sont allés après nos valeurs, sont allés après nos gens, sont allés après des choses qui nous sont chères dans le état, et je ne fais que repousser.”

SAN JOSE, Californie – Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que les publicités d’attaques politiques qu’il finance et qui sont diffusées en Floride et au Texas sont des représailles pour le rappel soutenu par les républicains contre lui.

L’entretien de 25 minutes avec Newsom a suivi la signature officielle par le gouverneur de la loi sur l’assistant communautaire, la récupération et l’autonomisation (CARE), qu’il a élaborée pour résoudre le problème des sans-abri en Californie. Le projet de loi fournira des soins ordonnés par le tribunal aux personnes sans logement souffrant de troubles mentaux graves.

“Il traite de ce qui se passe dans nos rues et nos trottoirs, en particulier avec le problème le plus important : la santé mentale”, a déclaré Newsom. “Nous voyons chaque jour des personnes atteintes de trouble bipolaire, de schizophrénie, de personnes atteintes de paranoïa. Beaucoup, la plupart, soyons francs, se soignent eux-mêmes avec des dépendances à la drogue ou à l’alcool.”

Le tribunal CARE fournit une réponse rapide aux membres de la famille et aux premiers intervenants pour demander à un juge d’ordonner une évaluation d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale. Si la personne est admissible, le juge établira un plan CARE détaillé qui pourrait inclure le logement.

“Nous voyons cela se manifester en Californie comme aucun autre État”, a déclaré Newsom. “Ce n’est pas propre à la Californie, c’est juste pire ici. C’est un problème important que nous n’avons pas pu résoudre.”

La législation sera mise en œuvre dans tout l’État, en commençant par sept comtés, dont : San Francisco, Orange, Riverside et San Diego. Newsom a déclaré qu’il espère que le programme sera finalement déployé à travers le pays.

Newsom a également défendu AB 257, le projet de loi sur le travail dans la restauration rapide, qui étend les protections pour les travailleurs de la restauration rapide.

“Il y a des secteurs de notre économie où les travailleurs n’ont pas voix au chapitre, où ils n’ont pas le choix, où leur santé et leur sécurité sont souvent compromises”, a déclaré Newsom. “Un nombre disproportionné de femmes et de minorités travaillent dans ce secteur. Et ce ne sont pas seulement tous les adolescents, qui travaillent quelques heures par semaine pour gravir les échelons, vous avez des mamans, des gens qui travaillent 20 ans dans le fast-food. Et ils sont coincés. Nous voulions créer des négociations sectorielles pour donner un petit coup de pouce aux gens, leur donner une petite opportunité.

Le salaire minimum actuel en Californie est de 15 $ de l’heure pour les entreprises de plus de 25 employés. La loi permettrait au nouveau conseil de 10 personnes d’augmenter le salaire minimum jusqu’à 22 $, ce qui a suscité des critiques de la part de personnes qui craignent que cela n’augmente le coût des sorties au restaurant.

“J’ai un hamburger In-N-Out juste en bas du pâté de maisons qui offre 22 $ aujourd’hui, et je ne trouve même pas de travailleurs”, a déclaré Newsom. “Le salaire minimum, ils l’ont dépassé dans cette économie il y a quelque temps. Ils ont juste du mal à trouver des travailleurs, c’est compréhensible. Les travailleurs disent, qu’est-ce que vous avez pour moi?”

Dans le cadre de l’interview de grande envergure, Newsom a également déclaré: