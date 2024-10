Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, signe une loi visant à empêcher la hausse des prix du gaz

SACRAMENTO, Californie — Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé lundi une loi visant à empêcher la hausse des prix du gaz, marquant la dernière décision du démocrate dans une bataille avec l’industrie pétrolière sur les prix de l’énergie et les impacts du changement climatique.

Les Californiens paient les tarifs les plus élevés à la pompe aux États-Unis en raison des taxes et des réglementations environnementales. Le prix moyen de l’essence ordinaire sans plomb dans l’État était d’environ 4,68 dollars le gallon lundi, contre la moyenne nationale de 3,20 dollars, selon l’AAA.

Le nouvelle législation s’est inspiré des conclusions de la Division de surveillance du marché pétrolier de l’État, qui ont montré que les flambées des prix du gaz sont largement causées par l’augmentation des prix mondiaux du pétrole brut et les pannes imprévues des raffineries. La loi donne aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’exiger que les raffineries conservent une certaine quantité de carburant sous la main. Le but est d’essayer de empêcher les prix d’augmenter soudainement lorsque les raffineries sont mises hors service pour maintenance. Les partisans affirment que cela permettrait aux Californiens d’économiser des milliards de dollars à la pompe.

Newsom a rejoint les législateurs au Capitole de l’État pour signer la loi et a critiqué l’industrie pétrolière pour ses efforts visant à empêcher l’adoption de la législation.

« Ils continuent de mentir et de manipuler », a-t-il déclaré. « Ils ont engrangé des profits sans précédent parce qu’ils le pouvaient. »

Newsom a signé la mesure quelques semaines seulement avant les élections de novembre, mais il a déclaré que la législation ne concernait pas la politique. Il lui reste deux ans pour son deuxième mandat.

Les opposants à la loi ont déclaré qu’elle pourrait involontairement augmenter les prix globaux du gaz et menacer la sécurité des travailleurs en donnant à l’État plus de contrôle sur les calendriers d’entretien des raffineries. Certains ont fait valoir que retarder l’entretien nécessaire pourrait entraîner des accidents.

« Les législateurs ne comprennent toujours pas notre industrie ni ce qui fait monter les prix du gaz », a déclaré Catherine Reheis-Boyd, présidente de la Western States Petroleum Association, dans un communiqué. « Les régulateurs restent obsédés par le contrôle des entreprises avec plus de taxes, de frais et d’exigences coûteuses. .»

Le chef républicain de l’Assemblée, James Gallagher, a présenté une motion demandant aux législateurs d’ajourner avant que l’Assemblée ne vote pour envoyer le projet de loi au bureau de Newsom lundi. Les républicains ont présenté leurs propres propositions visant à réduire les prix du gaz, mais elles ont été bloquées au sein de l’Assemblée législative dominée par les démocrates. L’un des projets de loi qui n’ont pas été adoptés aurait exempté les carburants de transport du programme de plafonnement et d’échange de l’État.

Newsom a dévoilé la législation en août, au cours de la dernière semaine de la session législative ordinaire. Mais les législateurs de l’Assemblée de l’État ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour l’examiner. Le gouverneur a convoqué l’Assemblée législative en session extraordinaire pour l’adopter.

Newsom a également convoqué les législateurs à une session extraordinaire en 2022 pour adopter une législation visant à pénaliser les compagnies pétrolières qui gagnent trop d’argent.

Le président intérimaire du Sénat de l’État, Mike McGuire, a déclaré que la nouvelle loi n’est qu’une partie des efforts déployés par l’État pour contribuer à réduire le coût de la vie des Californiens.

« Ce projet de loi prépare le terrain pour atténuer les flambées des prix du gaz et offrir une certitude supplémentaire grâce à un stockage et une surveillance améliorés », a-t-il déclaré. « Je crois fermement que les Californiens en ont assez de la flambée des prix. »

__

Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur Twitter : @ sophieadanna