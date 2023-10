Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, signe une loi obligeant les grandes entreprises à divulguer leurs émissions

Les grandes entreprises californiennes devront divulguer un large éventail d’émissions liées au réchauffement de la planète en vertu d’une nouvelle loi signée samedi par le gouverneur Gavin Newsom – le mandat le plus ambitieux du genre dans la nation.

La loi exige que plus de 5 300 entreprises opérant en Californie et réalisant plus d’un milliard de dollars de revenus annuels déclarent leurs émissions directes et indirectes. Cela inclut des éléments tels que les émissions liées à l’exploitation d’un bâtiment ou d’un magasin ainsi que celles provenant d’activités telles que les déplacements professionnels des employés et le transport de leurs produits.

La loi, SB 253, apportera plus de transparence au public sur la manière dont les grandes entreprises contribuent au changement climatique, et pourrait les inciter à évaluer comment elles peuvent réduire leurs émissions, disent les défenseurs. Ils affirment que de nombreuses entreprises divulguent déjà une partie de leurs émissions à l’État.

Mais la Chambre de commerce de Californie, les groupes agricoles et les géants pétroliers qui s’opposent à la loi affirment qu’elle créera de nouveaux mandats pour les entreprises qui n’ont pas l’expérience ou l’expertise nécessaires pour déclarer avec précision leurs émissions indirectes. Ils affirment également qu’il est trop tôt pour mettre en œuvre les exigences à un moment où le gouvernement fédéral évalue les règles de divulgation des émissions pour les entreprises publiques.

La mesure pourrait créer un travail « duplicata » si les normes fédérales sont adoptées, ont écrit la chambre et d’autres groupes dans une alerte s’opposant au projet de loi.

Dans un communiqué samedi, la présidente de la Chambre de commerce, Jennifer Barrera, a déclaré que la loi serait lourde pour les entreprises.

« Nous sommes impatients de travailler avec le bureau du gouverneur sur la législation de nettoyage SB 253 qui répondra à certaines des préoccupations majeures de nos membres, en particulier l’impact sur les petites entreprises », a déclaré Barrera. « Les outils développés pour atteindre les objectifs du SB 253 doivent être rentables et utiles. »

La Californie a fait des progrès majeurs pour définir les tendances en matière de politique climatique ces dernières années. L’État a entrepris de interdire la vente de voitures neuves à essence d’ici 2035, développer les énergies renouvelables et limiter la pollution ferroviaire. D’ici 2030, l’État prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% en dessous de ce qu’ils étaient en 1990.

Il s’agissait de la troisième tentative du sénateur démocrate Scott Wiener de faire adopter en Californie des règles radicales sur la divulgation des émissions. L’année dernière, le projet de loi a été adopté par le Sénat mais n’a pas été adopté par l’Assemblée de l’État. Wiener a déclaré que les nouvelles informations sur les émissions seront utiles aux consommateurs, aux investisseurs et aux législateurs.

« Ces entreprises font des affaires en Californie », a déclaré Wiener. « Il est important que les Californiens sachent (…) quelle est leur empreinte carbone. »

De grandes entreprises, dont Apple et Patagonia, se sont prononcées en faveur du projet de loi, affirmant qu’elles divulguaient déjà une grande partie de leurs émissions. Christiana Figueres, ancienne responsable clé des Nations Unies à l’origine de l’accord de Paris sur le climat de 2015, a déclaré dans une lettre que le projet de loi serait un « catalyseur crucial pour mobiliser le secteur privé pour résoudre le changement climatique ».

Dix-sept États disposent déjà d’inventaires exigeant que les principaux émetteurs divulguent leurs émissions directes, selon la Conférence nationale des législatures des États. Mais les nouveaux mandats californiens iront plus loin en obligeant les entreprises à déclarer un large éventail d’émissions directes et indirectes.

Les entreprises publiques sont généralement habituées à collecter, vérifier et communiquer des informations sur leurs activités au gouvernement, a déclaré Amanda Urquiza, une avocate d’affaires qui conseille les entreprises sur le climat et d’autres questions. Mais la loi californienne entraînera un changement majeur pour les entreprises privées qui ne disposent pas encore de l’infrastructure nécessaire pour communiquer des informations incluant un large éventail d’émissions de gaz à effet de serre, a-t-elle déclaré.

Les règles fédérales, proposées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, obligeraient les grandes entreprises publiques à déclarer leurs émissions et la manière dont le changement climatique présente un risque financier pour leurs activités.

En vertu de la loi californienne, l’Air Resources Board de l’État doit approuver des règles d’ici 2025 pour mettre en œuvre la législation. D’ici 2026, les entreprises devront commencer à divulguer chaque année leurs émissions directes, ainsi que celles utilisées pour alimenter, chauffer et climatiser leurs installations. D’ici 2027, les entreprises devront commencer à déclarer chaque année leurs autres émissions indirectes.

___

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter : @sophieadanna