Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, oppose son veto au projet de loi qui aurait décriminalisé les champignons psychédéliques

SACRAMENTO, Californie (AP) — Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a opposé son veto à un projet de loi visant à décriminaliser la possession et l’usage personnel de plusieurs hallucinogènes, dont les champignons psychédéliques.

La législation opposée samedi aurait permis aux personnes de 21 ans et plus de posséder de la psilocybine, le composant hallucinogène de ce que l’on appelle les champignons psychédéliques. Il aurait également couvert la diméthyltryptamine (DMT) et la mescaline.

Le projet de loi n’aurait pas légalisé la vente de ces substances et aurait interdit toute possession de ces substances sur le terrain de l’école. Au lieu de cela, cela aurait garanti que les personnes ne soient ni arrêtées ni poursuivies pour possession de quantités limitées d’hallucinogènes d’origine végétale.

Newsom, un démocrate qui a défendu la légalisation du cannabis en 2016, a déclaré samedi dans un communiqué qu’il fallait faire davantage avant que la Californie ne dépénalise les hallucinogènes.

« La Californie devrait immédiatement commencer à travailler pour mettre en place des directives de traitement réglementées – remplies d’informations sur le dosage, de directives thérapeutiques, de règles pour prévenir l’exploitation pendant les traitements guidés et d’une autorisation médicale de l’absence de psychose sous-jacente », indique le communiqué de Newsom. « Malheureusement, ce projet de loi décriminaliserait la possession avant l’entrée en vigueur de ces lignes directrices, et je ne peux pas le signer. »

La législation, qui serait entrée en vigueur en 2025, aurait obligé la California Health and Human Services Agency à étudier et à faire des recommandations aux législateurs sur l’usage thérapeutique des substances psychédéliques.

Même si la Californie faisait du projet de loi une loi, les drogues resteraient illégales en vertu de la loi fédérale.

Ces dernières années, les psychédéliques sont apparus comme une approche alternative pour traiter diverses maladies mentales, notamment le trouble de stress post-traumatique. La Federal Drug Administration a désigné la psilocybine comme « thérapie révolutionnaire » pour la dépression résistante au traitement en 2019 et a récemment publié un projet de directive sur l’utilisation des psychédéliques dans les essais cliniques.

L’opinion publique sur les psychédéliques, qui ont été principalement associés à la culture de la drogue des années 1960, a également évolué en faveur d’un usage thérapeutique.

Parmi les partisans de la législation figurent des anciens combattants, qui ont parlé des avantages de l’utilisation de psychédéliques pour traiter les traumatismes et d’autres maladies.

« La psilocybine m’a redonné la vie », a déclaré Joe McKay, un pompier à la retraite de la ville de New York qui a répondu aux attentats du 11 septembre, lors d’une audition à l’Assemblée en juillet. « Personne ne devrait aller en prison pour avoir utilisé ce médicament pour tenter de guérir. »

Mais les opposants affirment que les bienfaits de ces drogues sont encore largement méconnus et que le projet de loi pourrait conduire à davantage de crimes – même si des études menées ces dernières années ont montré que la décriminalisation n’augmente pas les taux de criminalité. Les organisations représentant les parents craignaient également que la législation n’ait facilité l’accès aux médicaments pour les enfants et les jeunes.

La Coalition californienne pour la sécurité et l’éducation psychédéliques, qui s’est opposée à cette mesure, a déclaré que davantage de garanties étaient nécessaires avant la décriminalisation.

« Nous sommes reconnaissants que le gouverneur Newsom ait écouté certains des plus grands experts médicaux, chercheurs psychédéliques et psychiatres du pays, qui ont tous averti que la légalisation sans garde-fous était au mieux prématurée pour un usage personnel et thérapeutique », a déclaré samedi la coalition dans un communiqué. . « Toute évolution vers la décriminalisation nécessitera des campagnes d’éducation du public, des protocoles de sécurité et des procédures d’intervention d’urgence appropriés pour contribuer à assurer la sécurité des Californiens. »

Le sénateur d’État Scott Wiener, auteur du projet de loi, a qualifié le veto d’occasion manquée pour la Californie de suivre la science et de diriger la nation.

« C’est un revers pour le grand nombre de Californiens – y compris les anciens combattants et les premiers intervenants – qui utilisent et profitent en toute sécurité de ces substances non addictives et qui continueront désormais à être classés comme criminels en vertu de la loi californienne », a déclaré Wiener dans un communiqué. déclaration samedi. « Il est incontestable que la criminalisation de l’accès à ces substances ne sert qu’à rendre les gens moins sûrs et à réduire l’accès à l’aide. »

Il a déclaré qu’il présenterait une nouvelle législation à l’avenir. Wiener a tenté en vain de faire adopter l’année dernière une loi plus large qui aurait également décriminalisé la consommation et la possession de LSD et de MDMA, communément appelés ecstasy.

Les législateurs peuvent annuler le veto d’un gouverneur avec un vote des deux tiers, mais ils n’ont pas essayé depuis des décennies.

En 2020, les électeurs de l’Oregon ont approuvé la décriminalisation de petites quantités de psychédéliques et ont été séparément les premiers à approuver l’utilisation supervisée de la psilocybine dans un cadre thérapeutique. Deux ans plus tard, les électeurs du Colorado ont également adopté une mesure électorale visant à décriminaliser les champignons psychédéliques et à créer des centres réglementés par l’État où les participants peuvent expérimenter la drogue sous surveillance.

En Californie, des villes comme Oakland, San Francisco, Santa Cruz et Berkeley ont décriminalisé les psychédéliques naturels provenant de plantes et de champignons.

Malgré le veto de Newsom, les électeurs californiens pourraient avoir l’occasion de se prononcer sur la question l’année prochaine. Les défenseurs tentent de proposer deux initiatives visant à étendre la consommation de substances psychédéliques lors du scrutin de novembre 2024. L’un légaliserait l’utilisation et la vente de champignons pour les personnes de 21 ans et plus, et l’autre demanderait aux électeurs d’approuver l’emprunt de 5 milliards de dollars pour créer une agence d’État chargée de rechercher des thérapies psychédéliques.

Trân Nguyễn, Associated Press