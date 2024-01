Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, déclare qu’il ne signera pas un projet d’interdiction du football pour les enfants de moins de 12 ans.

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie n’interdira pas le football pour les enfants de moins de 12 ans après que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a publiquement promis qu’il ne signerait pas le projet de loi s’il parvenait à son bureau, bloquant une proposition qui était devenue un mandataire pour les parents. droits au cours d’une année d’élection présidentielle.

“Je ne signerai pas de loi interdisant le football de contact pour les jeunes”, a déclaré Newsom dans un communiqué mardi soir. “Je suis profondément préoccupé par la santé et la sécurité de nos jeunes athlètes, mais une interdiction pure et simple n’est pas la solution.”

Il est rare que Newsom, père de quatre enfants et actuellement dans son deuxième mandat, se prononce publiquement sur un projet de loi avant qu’il n’atteigne son bureau. Mais sa décision d’annuler le projet d’interdiction du football de contact pour les jeunes avant même qu’il n’ait été voté à l’Assemblée législative pourrait lui éviter des questions lors de la campagne électorale de cette année, car il agit comme un substitut pour la réélection du président Joe Biden.

Au-delà de 2024, la décision de Newsom pourrait soutenir ses propres ambitions politiques nationales, car il aurait besoin du soutien des électeurs de tout le pays, où le football revêt une importance culturelle et sociale significative.

La proposition, qui aurait progressivement interdit le football de contact pour les enfants de moins de 12 ans d’ici 2029, autorisé un comité législatif la semaine dernière et était sur le point de faire l’objet d’un vote à l’Assemblée de l’État avant la fin du mois. Mais même si le projet de loi devait être adopté, l’engagement de Newsom de ne pas le signer – rapporté pour la première fois par Politico – signifie qu’il y a peu, voire aucune, de chance qu’il devienne loi cette année. Même si les législateurs californiens ont le pouvoir d’annuler un veto, ils ne l’ont pas fait depuis plus de quatre décennies.

La Californie réglemente déjà le football des jeunes, avec Newsom signer une loi qui est entrée en vigueur en 2021, limitant les équipes à seulement deux entraînements full contact par semaine d’une durée maximale de 30 minutes chacun pendant la saison régulière. Cette loi exigeait également que les entraîneurs de football des jeunes suivent une formation sur les commotions cérébrales et autres blessures à la tête.

Newsom s’est engagé à travailler avec les législateurs « pour renforcer la sécurité dans le football des jeunes – tout en garantissant aux parents la liberté de décider quels sports sont les plus appropriés pour leurs enfants ».

“Dans le cadre de ce processus, nous consulterons des experts en santé et en médecine sportive, des entraîneurs, des parents et des membres de la communauté pour garantir que la Californie maintient les normes les plus élevées du pays en matière de sécurité du football des jeunes”, a déclaré Newsom. “Nous le devons aux légions de familles californiennes qui ont adopté le sport pour les jeunes.”

L’auteur de la proposition, Kevin McCarty, membre de l’Assemblée et démocrate de Sacramento, a déclaré mercredi qu’il ne la soumettrait pas au vote.

“J’attends avec impatience l’invitation du gouverneur à travailler sur les moyens de mieux protéger nos plus jeunes athlètes et de les protéger des coups à la tête répétitifs qui peuvent provoquer une encéphalopathie traumatique chronique (CTE)”, a déclaré McCarty dans une déclaration écrite.

Le football de contact est le sport le plus populaire aux États-Unis, où les audiences télévisées de la NFL éclipsent tous les autres matchs de la ligue professionnelle. Mais les inquiétudes concernant le risque de lésions cérébrales liées au sport de contact pourraient contribuer à une baisse de la participation.

Le nombre d’adolescents jouant au football dans les lycées de Californie a chuté de 18 % entre 2015 et 2022, avant une légère augmentation en 2023, selon l’enquête de participation de la California Interscholastic Federation.

Pendant ce temps, le flag-football est devenu de plus en plus populaire – même adopté par la NFL, l’aidant à devenir un sport olympique pour les jeux de 2028 à Los Angeles.

L’idée derrière l’interdiction proposée par la Californie était de permettre aux enfants de jouer au flag-football jusqu’à l’âge de 12 ans, ce qui donnerait aux athlètes environ trois ans de pratique du football de contact avant d’entrer au lycée. Les défenseurs affirment que cela limiterait le risque de lésions cérébrales chez les enfants, un risque qui, selon des études, augmente à mesure qu’une personne joue au football.

Mais le projet de loi a suscité une forte opposition de la part des parents, des entraîneurs et des enfants. Beaucoup ont assisté à une audience publique au Capitole de Californie la semaine dernière en portant leur maillot de football tout en demandant aux législateurs de ne pas adopter le projet de loi.

Les critiques considéraient le projet de loi comme une remise en cause des droits parentaux, avec un parent allant jusqu’à dire que cela n’avait aucun sens pour la Californie de lui dire qu’elle pouvait décider de ce qui se passerait avec sa grossesse mais pas du sport pratiqué par ses enfants.

Mercredi, des entraîneurs de football, des enfants et des législateurs républicains se sont réunis au Capitole de l’État pour célébrer l’abandon du projet de loi, avec un enfant tenant une pancarte déclarant : « Jouons ».

“Je n’aurais jamais pensé, dans mes rêves les plus fous, que ce débat sur le football des jeunes se transformerait en un débat national sur les droits parentaux. Mais c’est le cas. Et tu sais quoi? Je suis heureux que ce soit le cas », a déclaré Steve Famiano, qui dirige la coalition Save Youth Football California. “Je suis heureux que nous puissions utiliser le football des jeunes pour élargir la portée de ce qui se passe non seulement en Californie, mais dans notre pays.”