Le gouverneur de Californie déclare l’état d’urgence suite à une tempête “vraiment brutale”

Des millions de Californiens se préparent à l’arrivée d’une nouvelle tempête hivernale destructrice mercredi, les météorologues avertissant que le système météorologique “vraiment brutal” entraînerait des inondations, des vents violents et des pannes de courant au cours des prochains jours.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence en réponse aux conditions météorologiques extrêmes, autorisant la garde nationale californienne à prendre en charge les dommages prévus.

La pluie et les vents du «cyclone à la bombe» entrant ont commencé mercredi à frapper la région de la baie de San Francisco et la région environnante, et devraient s’intensifier tout au long de la journée avant de balayer vers le sud. Les prévisions ont averti que jusqu’à 10 pouces de pluie sont possibles dans les régions montagneuses côtières.

Le système entrant menace de faire plus de ravages alors que l’État est sous le choc des tempêtes majeures qui sont arrivées presque consécutivement fin décembre et début janvier. Une averse de réveillon a donné à San Francisco sa deuxième journée la plus humide jamais enregistrée et a provoqué des inondations et des dégâts généralisés dans le nord de la Californie.

Les prévisionnistes prévoient que la tempête de cette semaine entraînera également des inondations dangereuses et la menace de nouvelles destructions. Dans la baie de San Francisco, des dizaines de vols ont été annulés, plus de 8 000 sacs de sable distribués et des districts scolaires fermés.

De fortes averses accompagnées de vents avec des rafales allant jusqu’à 60 mph (96 km / h) étaient attendues plus tard mercredi et jusqu’à jeudi et pourraient provoquer des inondations, des arbres abattus et des pannes de courant, rendant les conditions de conduite difficiles, a déclaré le National Weather Service.

Les San Franciscains se précipitent pour obtenir des sacs de sable le 3 janvier avant une importante tempête de pluie. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Tink Troy, qui vit dans le sud de San Francisco, a ramassé mardi des sacs de sable au service des travaux publics de la ville.

“Ils ont dit que (la tempête de samedi) allait être mauvaise, et c’était vraiment mauvais. Maintenant, ils disent que celui-ci va être pire. Je veux donc m’assurer d’être prête et de ne pas avoir à le faire quand il pleuvra demain », a-t-elle déclaré.

Les zones qui connaîtront des précipitations plus faibles pourraient encore faire face à des conséquences désastreuses en raison de l’effet cumulatif de la série consécutive de tempêtes.

“Nous nous attendons à des inondations assez généralisées”, a déclaré Richard Bann, météorologue au National Weather Service Storm Prediction Center, notant que de fortes chutes de neige dans la chaîne de la Sierra Nevada et des vents violents pourraient également poser des problèmes pour les déplacements et la sécurité. “C’est vraiment un événement à risques multiples qui durera peut-être la majeure partie de deux jours.”

Le NWS a émis un avertissement concernant le risque de précipitations excessives affectant environ 5 millions de personnes dans le nord et le centre de la Californie, alors que les météorologues de l’agence mettaient en garde tous ceux qui se trouvaient sur le chemin de le “système vraiment brutal” à préparer.

Les impacts pourraient inclure «des inondations généralisées, des routes emportées, des flancs de collines effondrés, des arbres abattus (potentiellement des bosquets pleins), des pannes de courant généralisées, une perturbation immédiate du commerce et le pire de tous, la perte probable de vies humaines», selon un NWS Le météorologue de Bay Area, qui a écrit dans une discussion lundi que “ce sera probablement l’un des systèmes les plus percutants à grande échelle qui [they had] vu depuis longtemps ».

Imagerie satellite assez spectaculaire aujourd’hui d’un cyclone qui se renforce rapidement (“bombe”) au-dessus du Pacifique. C’est le système qui apportera demain des vents violents et de fortes pluies généralisés dans le nord de la Californie, ainsi qu’un risque considérable d’inondations / de dommages causés par le vent. #CAwx #CAwater pic.twitter.com/7qFtLluKpt – Daniel Swain (@Weather_West) 3 janvier 2023

La tempête fait suite à un week-end pluvieux du Nouvel An. La tempête historique a brisé des digues dans le comté de Sacramento, submergeant des milliers d’acres et bloquant des dizaines de conducteurs qui ont été pris dans le déluge. Des évacuations ont été ordonnées pour deux communautés touchées et la rivière Cosumnes aurait atteint son plus haut niveau de l’histoire.

San Francisco a connu des inondations généralisées après que plus de 5 pouces de pluie aient frappé la ville. Au sud, deux des dolines séparées ont avalé des voitures. Mardi matin, environ 23 000 personnes étaient toujours sans électricité dans tout l’État alors que les autorités se précipitaient pour remettre en marche les systèmes touchés pendant une journée de sursis sec.

Les autorités ont confirmé dimanche qu’une personne avait été découverte morte dans une voiture submergée dans le comté de Sacramento. Un autre, au sud à Santa Cruz, a été tué par un arbre tombé. Le NWS a averti que, avec des conditions qui devraient s’aggraver au cours de la semaine, d’autres dangers potentiellement mortels se profilent.

Un «cyclone à la bombe» au-dessus de l’océan Pacifique déclenchera une série de tempêtes sur la côte ouest. Photographie : NOAA/ZUMA Press Wire Service/REX/Shutterstock

Bien que destructrices, les tempêtes ont également été une bonne nouvelle pour l’État frappé par la sécheresse. Le manteau neigeux recouvrant les montagnes californiennes connaît l’un de ses meilleurs départs en 40 ansont annoncé mardi des responsables, faisant naître des espoirs pour le printemps, lorsque la fonte des neiges aidera à recharger les réservoirs desséchés.

Mais les experts préviennent que cela ne suffira pas à lutter contre la sécheresse à long termecar les rafales de fortes précipitations sont beaucoup moins utiles que les pluies plus légères sur de plus longues périodes.

“L’important manteau neigeux de la Sierra est une bonne nouvelle, mais malheureusement, ces mêmes tempêtes entraînent des inondations dans certaines parties de la Californie”, a déclaré la directrice du département des ressources en eau, Karla Nemeth, dans une déclaration écrite publiée avec une mise à jour sur la dernière enquête sur la neige, qui les niveaux trouvés étaient de 177% de la moyenne avant la grande tempête entrante. “Il s’agit d’un excellent exemple de la menace d’inondations extrêmes pendant une sécheresse prolongée alors que la Californie connaît davantage d’oscillations entre les périodes humides et sèches provoquées par notre changement climatique.”

L’année dernière a montré une tendance similaire, avec un début prometteur qui a conduit à une longue période de journées sèches. Le coup de fouet météorologique, lorsque de fortes pluies trompent les systèmes desséchés, fait moins pour aider à la récupération, en particulier lorsque les tempêtes sont violentes et destructrices.

“Nous ne voulons pas obtenir toutes les précipitations pour éliminer la sécheresse d’un seul coup”, a déclaré Bann du NWS. “Le fait que nous ayons plusieurs jours de cela et de fortes chutes de neige dans les montagnes contribuera à atténuer certaines de ces préoccupations – mais nous avons encore un long chemin à parcourir.”