Le gouverneur de Californie déclare l’état d’urgence du monkeypox

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie a déclaré lundi l’état d’urgence pour accélérer les efforts de lutte contre l’épidémie de monkeypox, devenant ainsi le deuxième État en trois jours à franchir le pas.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que la déclaration aidera l’État à coordonner une réponse à l’échelle du gouvernement, à rechercher plus de vaccins et à mener des efforts de sensibilisation et d’éducation sur les endroits où les gens peuvent obtenir un traitement et des vaccins.

“Nous continuerons à travailler avec le gouvernement fédéral pour obtenir plus de vaccins, sensibiliser à la réduction des risques et soutenir la communauté LGBTQ dans la lutte contre la stigmatisation”, a déclaré Newsom dans un communiqué annonçant sa déclaration.

Cette décision est intervenue après une déclaration similaire dans l’État de New York samedi et à San Francisco jeudi. Mais l’administration de Newsom avait déclaré pas plus tard que vendredi qu’il était trop tôt pour une telle déclaration.

Après avoir fait pression pour que Newsom fasse une telle déclaration, le sénateur démocrate Scott Wiener de San Francisco a salué la décision du gouverneur.

“L’épidémie de monkeypox est une urgence et nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons pour la contrôler”, a déclaré Wiener.

Don Thompson, Associated Press