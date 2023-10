Le gouverneur de Californie choisit un leader syndical et un initié démocrate pour occuper le siège de Feinstein au Sénat

LOS ANGELES (AP) — Lorsque le gouverneur de Californie Gavin Newsom avait besoin d’occuper le siège au Sénat américain de son défunt mentor Dianne Feinstein, il aurait pu se tourner vers un maire d’une grande ville, un membre du Congrès ou un puissant législateur.

Au lieu de cela, il a choisi Laphonza Butler, une ancienne dirigeante syndicale et initiée démocrate qui dirige une organisation nationale qui collecte des fonds pour les candidates qui soutiennent le droit à l’avortement. Elle a présenté un visage familier qui partage sa vision d’une Californie progressiste. En choisissant Butler, il a également élevé quelqu’un qui pourrait devenir un allié important pour une éventuelle campagne nationale que beaucoup voient dans son avenir.

Une fois assermentée, Butler sera la seule femme noire au Sénat et la première sénatrice californienne ouvertement LGBTQ+. Cela, parallèlement à son expérience dans les mouvements syndicaux et de défense des droits des femmes, contribue à renforcer les liens de Newsom avec d’importantes circonscriptions démocrates nationales.

S’adressant aux journalistes lundi à San Francisco, Newsom a salué la « connaissance approfondie » de Butler du processus législatif et a déclaré qu’elle était le genre de candidate qu’il construirait « si je devais littéralement concevoir à partir de mon imagination ».

« Elle est le seul choix », a-t-il ajouté.

Peu d’électeurs en dehors de la politique démocrate quotidienne reconnaîtraient son nom, mais Butler est bien connue au sein de l’appareil du parti. Elle a notamment travaillé pendant près de deux ans dans un cabinet de conseil étroitement lié au gouverneur et fondé par ses principaux lieutenants politiques. Elle a également été conseillère principale de la campagne présidentielle de Kamala Harris en 2020 et a dirigé Emily’s List, le groupe pour le droit à l’avortement.

Alors que Newsom aurait pu chercher un nom de marque pour occuper le siège, « un niveau de confort est important. N’importe quel gouverneur pourrait être un peu hésitant à l’égard d’une personne ayant trop de degrés de séparation », a déclaré Jack Pitney, politologue au Claremont McKenna College.

Mais le choix de Newsom ne sera pas universellement bien accueilli. Une course compétitive pour le siège de Feinstein est déjà en cours entre trois éminents démocrates de la Chambre, les représentants Katie Porter, Adam Schiff et Barbara Lee, qui est noire. Le gouverneur a déclaré qu’il ne voulait pas faire pencher la balance lors de la course de 2024 en choisissant parmi ces candidats.

Butler n’a pas dit si elle avait l’intention de briguer un mandat complet, une décision qu’elle doit prendre d’ici le 8 décembre.

Newsom a déclaré qu’il avait dit à Butler de « faire ce que vous pensez être le mieux pour vous et l’État de Californie, et vous portez ce jugement complètement indépendant de toute attente de ma part ».

Son choix a suscité de vives critiques de la part des républicains, qui luttent depuis longtemps dans un État à tendance libérale où les démocrates n’ont pas perdu d’élections à l’échelle de l’État depuis 2006.

« La dernière chose dont nous avons besoin, c’est de plus de militants syndicaux au sein du gouvernement », a tweeté Bill Essayli, député républicain.

Butler n’a pas encore comparu en public depuis que la nomination a été annoncée dimanche par le bureau de Newsom. Elle devrait prêter serment mardi à Washington par Harris, la dernière femme noire à siéger au Sénat.

« Pour les femmes et les filles, pour les travailleurs et les syndicats, pour les parents en difficulté qui attendent que nos dirigeants ramènent des opportunités dans leurs foyers, pour toute la Californie, je suis prête à servir », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Newsom a fait face à une pression intense de la part des dirigeants politiques noirs et des groupes de défense pour nommer Lee à ce siège après s’être engagé à nommer une femme noire si Feinstein ne parvenait pas à terminer son mandat. Bien que la plupart de ces groupes aient fait l’éloge de Butler, leur mécontentement envers Newsom pour avoir snobé Lee est susceptible de mijoter.

Le sénateur de l’État Steven Bradford, vice-président du California Legislative Black Caucus, a déclaré qu’il était déçu que Newsom ait contourné Lee, « qui est tout simplement inégalée dans ses valeurs, sa vision et ses expériences vécues ».

Aimee Allison, qui a fondé She the People, un réseau de défense politique pour les femmes de couleur qui a également soutenu Lee, a déclaré dans un communiqué qu’elle serait « ravie de la perspective de voir plusieurs femmes noires talentueuses se présenter au Sénat » en Californie et ailleurs.

Les bulletins de vote pour la primaire du 5 mars seront envoyés aux électeurs début février, ce qui ne laisse qu’une étroite fenêtre à Butler pour collecter des fonds dans un État où une campagne à l’échelle de l’État peut facilement coûter 20 millions de dollars ou plus.

Butler, 44 ans, est issu d’une famille ouvrière. Son père, propriétaire d’une petite entreprise, est décédé d’une maladie en phase terminale alors qu’elle avait 16 ans. Sa mère a travaillé comme aide-enseignante, prestataire de soins à domicile, agent de sécurité et comptable tout en s’occupant de Butler et de ses deux frères et sœurs, du bureau du gouverneur. dit.

Elle n’a jamais exercé de fonctions publiques.

Butler a été élu président du plus grand syndicat de l’État au début des années 2010, alors que le pays était sous le choc de la Grande Récession.

« Laphonza avait cette capacité à toucher ce qu’il y avait dans le cœur des gens », a déclaré Arnuflo De La Cruz, l’actuel président du syndicat qui, à l’époque, avait été élu avec Butler au poste de vice-président exécutif du syndicat. « Elle pouvait entrer en contact avec des membres d’horizons complètement différents dans tous les endroits de l’État. »

Ce travail a culminé en 2016 lorsque l’ancien gouverneur Jerry Brown a signé une loi visant à augmenter le salaire minimum à l’échelle de l’État à 15 dollars de l’heure. De La Cruz a déclaré que Butler était le négociateur en chef du syndicat.

« La capacité d’être efficace en politique dépend peut-être un peu de la perception, mais certainement beaucoup de la force et de votre capacité à élire les gens ou à les renverser », a déclaré De La Cruz.

La sénatrice démocrate Maria Elena Durazo, ancienne responsable de la Fédération du travail de Los Angeles, a déclaré que Butler était déterminé à sortir les femmes de la pauvreté.

« Elle était très énergique d’une manière stratégique. Elle n’a pas perdu beaucoup de mots juste en parlant quand elle parlait », a déclaré Durazo. « Elle était considérée comme très puissante. Elle n’a pas abusé de ce pouvoir.

Butler a quitté le mouvement syndical pour se lancer dans le conseil en campagne, rejoignant un cabinet aux côtés des principaux conseillers de Newsom et Harris. Elle était conseillère principale lors de la campagne présidentielle de Harris, qui a commencé en grande pompe mais a fait long feu alors qu’elle luttait pour collecter des fonds et affiner son message.

Butler a également travaillé pour des entreprises clientes, notamment Airbnb et Uber.

Newsom, élu gouverneur en 2018, a désormais choisi les deux sénateurs américains de l’État. La sélection de Butler ressemble à la dernière fois, lorsqu’il avait fait appel à son ami proche et confident pour le poste, aujourd’hui sénateur. Alex Padilla.

À l’époque, Newsom était sous pression pour sélectionner une femme noire pour occuper le siège de Harris, qui est noire. Son choix de Padilla, le premier sénateur latino de l’État, a irrité les dirigeants noirs de l’État qui considéraient ce siège comme le leur.

___

Beam rapporté de Sacramento.

Michael R. Blood et Adam Beam, Associated Press