Le gouverneur de Californie bloque la libération conditionnelle d’un disciple de Charles Manson

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le gouverneur de Californie a bloqué vendredi la libération conditionnelle de Patricia Krenwinkel, adepte de Charles Manson, plus de cinq décennies après avoir gribouillé «Helter Skelter» sur un mur en utilisant le sang de l’une de leurs victimes.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que Krenwinkel, maintenant âgé de 74 ans, représente encore trop de risques pour la sécurité publique pour être libéré.

“Mme. Krenwinkel a pleinement accepté les idéologies racistes et apocalyptiques de M. Manson », a déclaré Newsom. “Mme. Krenwinkel n’a pas seulement été victime des abus de M. Manson. Elle a également contribué de manière significative à la violence et à la tragédie qui sont devenues l’héritage de la famille Manson.

Un comité de libération conditionnelle de deux membres a recommandé pour la première fois en mai que Krenwinkel soit libérée, après qu’elle s’était déjà vu refuser la libération conditionnelle 14 fois. Newsom a précédemment rejeté les recommandations de libération conditionnelle pour d’autres adeptes de Manson, décédé en prison en 2017.

Krenwinkel est devenue la détenue la plus ancienne de l’État lorsque Susan Atkins, une adepte de Manson, est décédée d’un cancer en prison en 2009. Son avocat, Keith Wattley, a déclaré qu’il comprenait que Krenwinkel était la femme la plus ancienne des États-Unis.

Elle et d’autres adeptes du chef de la secte ont terrorisé l’État à la fin des années 1960, commettant des crimes qui, selon Newsom, “étaient parmi les plus effrayants de l’histoire de la Californie”.

Elle a été reconnue coupable du meurtre de l’acteur enceinte Sharon Tate et de quatre autres personnes en 1969. Elle a aidé à tuer l’épicier Leno LaBianca et sa femme Rosemary la nuit suivante dans ce que les procureurs disent être une tentative de Manson de déclencher une guerre raciale.

Newsom a convenu qu’elle s’était bien comportée en prison, qu’elle avait suivi de nombreux programmes de rééducation et d’éducation et qu’elle avait “démontré des remords effusifs”. Mais il a conclu que “ses efforts n’ont pas suffisamment réduit son risque de dangerosité future”.

Elle n’a toujours pas une idée suffisante de ce qui l’a amenée à commettre les crimes ou de ses “déclencheurs de pensée et de conduite antisociales” lors de mauvaises relations, a déclaré Newsom.

«Au-delà des meurtres brutaux qu’elle a commis, elle a joué un rôle de leader dans la secte et un exécuteur de la tyrannie de M. Manson. Elle a forcé les autres femmes de la secte à obéir à M. Manson et les a empêchées de s’échapper lorsqu’elles ont essayé de partir », a-t-il déclaré.

Wattley n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires sur la décision de Newsom.

Mais Anthony DiMaria, neveu de Jay Sebring, l’une des victimes de Krenwinkel, avait exhorté Newsom à bloquer sa libération “en raison de la nature rare, grave et flagrante de ses crimes”. Il a déclaré que ses actions avaient incité “tout l’héritage de Helter Skelter qui a causé des cicatrices historiques permanentes” et inspiré au moins deux meurtres ritualisés des années plus tard.

De nouvelles lois depuis que Krenwinkel s’est vu refuser la libération conditionnelle pour la dernière fois en 2017 ont obligé le comité de libération conditionnelle à considérer qu’elle avait commis les meurtres à un jeune âge et qu’elle était maintenant âgée.

De plus, pour la première fois, les procureurs du comté de Los Angeles n’étaient pas à l’audience de libération conditionnelle pour s’y opposer, en vertu de la politique du procureur de district George Gascón selon laquelle les procureurs ne devraient pas être impliqués dans la décision de savoir si les prisonniers sont prêts à être libérés.

Elle et d’autres participants ont d’abord été condamnés à mort. Mais ils ont été condamnés à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après que la peine de mort en Californie ait été brièvement déclarée inconstitutionnelle en 1972.

Krenwinkel avait 19 ans et vivait avec sa sœur aînée lorsqu’elle a rencontré Manson, alors âgée de 33 ans, lors d’une fête à une époque où elle a dit qu’elle se sentait perdue et seule.

“Il semblait un peu plus grand que nature”, a-t-elle témoigné en mai, et elle a commencé à sentir “que d’une manière ou d’une autre, sa vision du monde était la bonne, était la bonne”.

Elle a dit qu’elle était partie avec lui pour ce qu’elle pensait être une relation avec “le nouvel homme de ma vie” qui, contrairement à d’autres, lui a dit qu’il l’aimait et qu’elle était belle.

Manson “avait des réponses que je voulais entendre … que je pouvais être aimée, que je pouvais avoir le genre d’affection que j’attendais avec impatience dans ma vie”, a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, elle a déclaré que Manson avait abusé d’elle et d’autres personnes physiquement et émotionnellement tout en exigeant qu’ils lui fassent confiance sans poser de questions, témoignage qui a conduit le comité des libérations conditionnelles à conclure que Krenwinkel avait été victime de violence conjugale à l’époque.

Il a fallu environ deux ans de voyages et de consommation de drogue jusqu’à ce qu’il commence à émerger comme “la figure christique qui dirigeait la secte” qui a commencé à parler de déclencher une guerre raciale et à demander à ses partisans, “Tuerais-tu pour moi ? Et j’ai dit oui.”

Krenwinkel a raconté lors de son audience de libération conditionnelle en 2016 comment elle avait poignardé à plusieurs reprises Abigail Folger, 26 ans, héritière d’une fortune de café, au domicile de Tate le 9 août 1969.

La nuit suivante, elle a dit que Manson et son bras droit, Charles “Tex” Watson, lui avaient dit de “faire quelque chose de sorcier”, alors elle a poignardé La Bianca dans l’estomac avec une fourchette, puis a pris un chiffon et a écrit “Helter Skelter », « Rise » et « Death to Pigs » sur les murs avec son sang.

La fourchette à manche en os « faisait partie d’un ensemble que nous utilisions pendant les vacances… pour découper nos dindes », a déclaré le neveu du couple, Louis Smaldino, aux responsables de la libération conditionnelle, qualifiant Krenwinkel de « tueur vicieux et indifférent ».

La sœur de Sharon Tate, Debra Tate, le dernier membre survivant de sa famille immédiate, faisait partie des victimes qui ont rejeté l’explication de Krenwinkel selon laquelle elle avait été conduite à Manson par la consommation d’alcool et une famille qui ne la soutenait pas en grandissant.

“Nous venons tous de foyers avec des problèmes et n’avons pas décidé de sortir et de tuer brutalement sept étrangers”, a déclaré Tate aux responsables de la libération conditionnelle.

