SAN FRANCISCO (AP) – Avec plus de 100 000 personnes vivant dans les rues de Californie, le gouverneur Gavin Newsom a signé mercredi une loi unique en son genre qui pourrait forcer certains d’entre eux à suivre un traitement dans le cadre d’un programme qu’il décrit comme “soin” mais les opposants soutiennent que c’est cruel.

Newsom a signé mercredi la Community Assistance, Recovery and Empowerment Act. Cela permettrait aux membres de la famille, aux premiers intervenants et à d’autres personnes de demander à un juge d’élaborer un plan de traitement pour une personne diagnostiquée avec certains troubles, dont la schizophrénie. Ceux qui refusent pourraient être placés sous tutelle et sommés de se conformer.

À l’heure actuelle, les sans-abri souffrant de troubles mentaux graves rebondissent de la rue vers les prisons et les hôpitaux. Ils peuvent être détenus contre leur gré dans un hôpital psychiatrique jusqu’à trois jours. Mais ils doivent être libérés s’ils promettent de prendre des médicaments et de faire un suivi auprès d’autres services.

La nouvelle loi permettrait à un tribunal d’ordonner un plan de traitement d’une durée maximale d’un an, qui pourrait être prolongé d’une deuxième année. Le plan pourrait inclure des médicaments, un logement et une thérapie. Bien qu’il partage certains éléments de programmes dans d’autres États, le système serait le premier du genre dans le pays, selon le bureau du sénateur démocrate Tom Umberg, co-auteur de la loi.

Pendant des décennies, la Californie a principalement traité le sans-abrisme comme un problème local, canalisant chaque année des milliards de dollars vers les gouvernements des villes et des comtés pour divers programmes de traitement. Mais malgré toutes ces dépenses, le sans-abrisme reste l’un des problèmes les plus urgents et les plus visibles de l’État.

« Continuez à faire ce que vous avez fait et vous obtiendrez ce que vous avez. Et regardez ce que nous avons. C’est inacceptable », a déclaré Newsom mercredi avant de signer la loi. “Cette (loi) a été conçue de manière complètement différente de tout ce que vous avez vu dans l’État de Californie, sans doute au cours du siècle dernier.”

Dans un an où Newsom est en route pour une candidature à la réélection avec des spéculations sur ses futures aspirations présidentielles, ce nouveau programme a suscité des critiques des deux côtés du spectre politique, certains à gauche affirmant qu’il va trop loin tandis que d’autres à droite en disant qu’il ne va pas assez loin. Certains progressistes se sont prononcés contre Newsom bloquant certaines priorités, notamment en opposant son veto à un projet de loi qui aurait autorisé des sites d’injection sécurisés supervisés pour les toxicomanes et en s’opposant à une nouvelle taxe sur les millionnaires qui paierait pour plus de voitures électriques.

Newsom a signé la loi malgré les fortes objections de l’American Civil Liberties Union of California, Human Rights Watch, Disability Rights California et de nombreuses autres organisations qui travaillent avec les sans-abri, les communautés minoritaires et les personnes handicapées qui affirment que le nouveau programme violera les droits civils.

Ils disent que les tribunaux sont un endroit effrayant pour de nombreuses personnes atteintes de maladie mentale grave et que la coercition est contraire au modèle fondé sur les pairs qui est essentiel au rétablissement. En d’autres termes, disent les critiques, une personne doit vouloir obtenir de l’aide et cela peut prendre des mois ou des années.

“Ce modèle obsolète et coercitif consistant à placer des personnes handicapées dans des salles d’audience causera des traumatismes et des préjudices aux Californiens en situation de vulnérabilité et renforcera le racisme institutionnel”, a déclaré l’ACLU de Californie du Sud dans un message publié sur son compte Twitter. “Nous continuerons à riposter, et nous nous attendons à voir des contestations judiciaires pour empêcher ce plan malavisé de nuire à notre communauté.”

Le programme n’est pas exclusivement destiné aux sans-abri. Il ne s’applique qu’aux personnes atteintes d’une maladie mentale grave – principalement des troubles psychotiques – et seulement s’il est peu probable qu’elles survivent en toute sécurité dans la communauté sans surveillance ou si elles sont susceptibles de se faire du mal ou de blesser les autres.

Cela signifie que les personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool et aux opioïdes ne seront pas admissibles à moins d’avoir un trouble psychiatrique diagnostiqué.

L’administration Newsom estime qu’environ 12 000 personnes pourraient obtenir de l’aide dans le cadre du programme. James Gallagher, le chef républicain de l’Assemblée de l’État, a déclaré que cela ne suffisait pas.

“Bien que mieux que rien, le tribunal (d’assistance communautaire, de rétablissement et d’autonomisation) équivaut essentiellement à une nouvelle demi-mesure bureaucratique”, a déclaré Gallagher, qui, comme la plupart de ses collègues républicains, a voté pour le projet de loi à l’Assemblée législative de l’État. « Ce n’est pas le changement de politique révolutionnaire dont nous avons besoin. Cela aidera certaines personnes souffrant de graves troubles mentaux à se faire soigner, mais n’arrêtera pas l’explosion des camps de sans-abri dans nos communautés.

Le programme ne commencerait pas avant l’année prochaine, et seulement dans sept comtés : Glenn, Orange, Riverside, San Diego, San Francisco, Stanislaus et Tuolumne doivent établir des programmes d’ici le 1er octobre 2023. Tous les autres comtés auraient jusqu’au 1er décembre. 2024.

Chacun des 58 comtés de Californie devrait mettre en place des tribunaux spéciaux pour traiter ces cas. Les comtés qui ne participent pas pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $ par jour.

Newsom a déclaré que le plus grand défi sera de trouver et de conserver suffisamment de travailleurs de la santé pour traiter tous ceux qui en ont besoin. Le budget de l’État cette année comprend 296,5 millions de dollars pour le programme « Workforce for a Healthy California for All », qui vise à recruter 25 000 agents de santé communautaires d’ici 2025.

L’Alliance nationale sur la maladie mentale de Californie soutient la proposition, tout comme les organisations professionnelles et des dizaines de villes, dont les maires de Los Angeles, Sacramento, San Francisco et San Diego.

Ils disent que les modèles de traitement et les médicaments antipsychotiques ont considérablement changé depuis que les gens ont été entreposés dans des institutions. L’individu devrait pouvoir s’épanouir dans la communauté avec la bonne équipe de soutien clinique et le bon plan de logement, disent les partisans.

Newsom a déclaré qu’il était “épuisé” par les arguments des groupes des libertés civiles selon lesquels le programme va trop loin.

“Leur point de vue est exprimé par ce que vous voyez dans les rues et les trottoirs de tout l’État”, a-t-il déclaré.

___

Faisceau rapporté de Sacramento, Californie.

Janie Har et Adam Beam, Associated Press