Le gouverneur de Bavière ordonne à son adjoint de s’expliquer pleinement pour clarifier les allégations d’antisémitisme

BERLIN — Le gouverneur du Land allemand de Bavière a déclaré mardi que son adjoint n’avait pas fait assez pour prouver qu’il n’était pas responsable d’un dépliant antisémite alors qu’il était lycéen et lui a ordonné de répondre à un questionnaire détaillé pour se dédouaner de toute implication possible. dans le scandale qui a fait grand bruit en Allemagne.

Le quotidien Süddeutsche Zeitung a rapporté vendredi que lorsque le sous-gouverneur Hubert Aiwanger avait 17 ans, il était soupçonné d’avoir imprimé un dépliant appelant à participer à un concours intitulé « Qui est le plus grand traître à la patrie ? »

Il énumère, entre autres, un « 1er prix : un vol libre par la cheminée d’Auschwitz ».

Aiwanger a nié avoir écrit le dépliant. Son frère aîné s’est ensuite manifesté pour affirmer que c’était lui qui l’avait écrit.

Dans un communiqué publié samedi, Aiwanger a également déclaré qu’un ou plusieurs exemplaires du dépliant avaient été trouvés dans son cartable et qu’il avait été convoqué chez le directeur. Il a déclaré qu’il avait été menacé d’intervention de la police s’il ne clarifiait pas les faits et qu’il avait accepté sous la pression de faire une présentation.

Aiwanger n’a pas précisé ce qu’impliquait la présentation. Mais cela, dit-il, était la fin de l’affaire. Il a également déclaré s’être « complètement distancié » du tract 35 ans plus tard.

Entre autres choses, Aiwanger n’a pas encore expliqué publiquement pourquoi il transportait les dépliants dans son cartable.

Le gouverneur Markus Soeder a qualifié mardi le dépliant de « dégoûtant » et a déclaré qu’il était écrit « dans le pire jargon nazi ».

« Il ne s’agit pas simplement d’une farce de garçon stupide ou d’un simple péché de jeunesse », a déclaré Söder aux journalistes à Munich, ajoutant que même les soupçons selon lesquels Aiwanger était lié d’une manière ou d’une autre au dépliant nuisaient à la réputation de la Bavière et à la crédibilité personnelle du gouverneur adjoint.

Il a déclaré qu’une réunion mardi avec Aiwanger, qui est également ministre de l’Economie de Bavière, n’avait pas permis de clarifier exactement ce qui s’était passé.

«Nous avons écouté Hubert Aiwanger aujourd’hui. Nous l’avons interrogé. Mais les déclarations d’aujourd’hui ne suffisent certainement pas pour une évaluation et une clarification finales», a déclaré Söder. « De nombreuses questions demeurent et restent ouvertes. »

Par conséquent, a annoncé Soeder, Aiwanger serait invité à répondre par écrit à 25 questions détaillées.

Le principal groupe juif d’Allemagne, le Conseil central des Juifs d’Allemagne, a également fermement condamné le texte du dépliant.

« Cela dénigre les millions de victimes de la Shoah d’une manière méprisable », a déclaré le président du Conseil, Josef Schuster, en utilisant le nom hébreu de l’Holocauste.

Durant l’Holocauste, les Allemands et leurs acolytes ont assassiné 6 millions de Juifs européens.

Aiwanger, aujourd’hui âgé de 52 ans, est à la tête des Électeurs libres, un parti conservateur en Bavière mais qui ne dispose pas de sièges au parlement national allemand. Il est vice-gouverneur et ministre de l’Économie du Land depuis 2018, lorsque son parti est devenu le partenaire junior d’un gouvernement régional sous l’Union chrétienne-sociale de centre-droit, ou CSU, longtemps dominante en Bavière.

Le scandale survient à un moment particulièrement gênant pour Soeder, qui est également le leader de la CSU. Des élections régionales sont prévues pour le 8 octobre en Bavière et Söder espère continuer à diriger le Land le plus au sud de l’Allemagne en coalition avec Aiwanger et ses électeurs libres.

L’un des deux dirigeants des sociaux-démocrates, le parti du chancelier allemand Olaf Scholz, a critiqué les efforts de Soeder pour faire la lumière sur l’incident, les qualifiant de « insuffisants ».

«Depuis cinq jours, de graves accusations sont portées contre une partie de son gouvernement. Son vice-gouverneur aurait répandu des idées antisémites et se perdrait dans des justifications et des évasions», a déclaré Lars Klingbeil au quotidien Rheinische Post. «Au lieu de clarifier ces accusations, Soeder pose désormais quelques questions. C’est une perte de temps, ce n’est pas suffisant.