Le gouverneur d’Amazon révoque la protection de la forêt lors de sa réélection

RIO DE JANEIRO – Dans le but d’obtenir plus de voix et d’être réélu, le gouverneur de l’État brésilien de Rondonia a révoqué vendredi la protection d’une grande partie de la forêt amazonienne.

La mesure, susceptible d’être contestée devant les tribunaux, ouvre la porte à une augmentation de la déforestation dans la région, qui fait environ deux fois la taille de New York. Il souligne également que, alors que de nombreuses personnes à l’échelle internationale et au Brésil veulent protéger l’Amazonie, de nombreux habitants de l’Amazonie sont en faveur du développement et pensent que c’est à eux de décider.

Suruí a ajouté que la course est devenue une compétition pour quiconque est le plus proche de Bolsonaro.

Rocha, un officier de la police militaire, est dans une course serrée contre le sénateur Marcos Rogério, un autre proche allié de Bolsonaro. Au Congrès, Rocha a gagné le surnom de “pitbull” pour sa défense féroce de Bolsonaro lors d’une commission d’enquête qui a enquêté sur la corruption et la négligence pendant la pandémie de COVID-19.

L’État de Rondonia, qui a été développé et largement déboisé par des colons d’origine européenne dans les années 1970 et 1980, est l’un des bastions les plus fidèles de Bolsonaro, qui fait également face dimanche à un second tour contre l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Les Brésiliens se rendent aux urnes dimanche, le second tour des courses dans lesquelles aucun candidat n’a obtenu la majorité lors du premier tour de scrutin au début du mois.