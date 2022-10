Le gouverneur d’Amazon révoque la protection de la forêt lors de sa réélection

RIO DE JANEIRO (AP) – Dans le but d’obtenir plus de votes et d’être réélu, le gouverneur de l’État brésilien de Rondonia a révoqué vendredi la protection d’une grande partie de la forêt amazonienne.

Marcos Rocha, un allié fidèle du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, a signé un décret qui abolit la station écologique Soldado da Borracha, qui s’étend sur 1 790 kilomètres carrés (691 miles carrés).

Dans le décret, Rocha a déclaré que l’objectif était de légaliser environ 760 accapareurs de terres, des bûcherons illégaux aux éleveurs de bétail, à l’intérieur de la zone préservée. Selon la loi, une station écologique désignée interdit l’activité économique et l’occupation humaine.

La mesure, susceptible d’être contestée devant les tribunaux, ouvre la porte à une augmentation de la déforestation dans la région, qui fait environ deux fois la taille de New York. Il souligne également que, alors que de nombreuses personnes à l’échelle internationale et au Brésil veulent protéger l’Amazonie, de nombreux habitants de l’Amazonie sont en faveur du développement et pensent que c’est à eux de décider.

“Même si elle est révoquée, cette mesure aura des conséquences”, a déclaré le chef indigène Txai Suruí à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. « Il sera plus difficile d’expulser les envahisseurs. Ils détruiront ce qui reste.

Suruí a ajouté que la course est devenue une compétition pour quiconque est le plus proche de Bolsonaro.

En juin, une enquête policière à l’intérieur de la zone protégée a identifié une organisation criminelle qui à elle seule a déboisé 96 kilomètres carrés (37 milles carrés). Environ 39% de la superficie a été déboisée, selon les derniers chiffres de l’État.

Rocha, un officier de la police militaire, est dans une course serrée contre le sénateur Marcos Rogério, un autre proche allié de Bolsonaro. Au Congrès, Rocha a gagné le surnom de “pitbull” pour sa défense féroce de Bolsonaro lors d’une commission d’enquête qui a enquêté sur la corruption et la négligence pendant la pandémie de COVID-19.

L’État de Rondonia, qui a été développé et largement déboisé par des colons d’origine européenne dans les années 1970 et 1980, est l’un des bastions les plus fidèles de Bolsonaro, qui fait également face dimanche à un second tour contre l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Les Brésiliens se rendent aux urnes dimanche, le second tour des courses dans lesquelles aucun candidat n’a obtenu la majorité lors du premier tour de scrutin au début du mois.

Au premier tour, Rocha a obtenu 39% contre 37% pour Rogerio.

Par Fabiano Maisonnave, Associated Press