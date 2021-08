Le gouverneur Cuomo rend obligatoire la vaccination des travailleurs des transports en commun alors que le nombre de cas de Covid à New York augmente

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo prend la parole lors d’une conférence de presse le 10 mai 2021 à New York.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a émis un mandat de vaccination pour les employés de la MTA et de l’Autorité portuaire de l’État lors d’une conférence de presse lundi, donnant aux travailleurs des transports la possibilité de se faire vacciner avant la fête du Travail ou de faire face à des tests hebdomadaires de coronavirus.

L’annonce du gouverneur fait suite à une semaine qui a vu le nombre moyen de cas de coronavirus sur sept jours à New York passer à 2 418, soit une augmentation de 81% par rapport à la semaine précédente, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

« Vous devriez être vacciné ou ne pas travailler en première ligne », a déclaré Cuomo.

Cuomo avait précédemment levé les exigences de masques de New York pour les personnes vaccinées lorsqu’il avait adopté les directives du CDC pour les personnes entièrement vaccinées le 17 mai. New York a ensuite éliminé les restrictions de Covid sur les entreprises, les rassemblements sociaux et la construction le 15 juin, après que l’État a signalé un taux de positivité de 0,41 % la semaine précédente et 70 % de tous les résidents avaient reçu au moins une dose de vaccin.