Le Gouverneur Cuomo qualifie les GUNS de « crise de santé publique » — RT USA News

Moins de deux semaines après la fin de l’état d’urgence sur Covid-19, le gouverneur de New York Andrew Cuomo en a déclaré un autre, sur la violence armée. Il a également signé un projet de loi qui permettrait de poursuivre plus facilement les fabricants d’armes à feu pour crime.

Dans un décret rendu public mardi, Cuomo a déclaré un « urgence en cas de catastrophe sur la violence armée » qui permettra à son bureau de consacrer son attention et ses ressources à la crise.

La violence armée est une crise de santé publique, et nous devons la traiter comme telle.

Aujourd’hui, je publie un décret déclarant une urgence en cas de catastrophe sur la violence armée. La violence armée est une crise de santé publique, et nous devons la traiter comme telle. Cette déclaration nous permettra d’accorder à cette crise toute l’attention et les ressources qu’elle mérite. – Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 6 juillet 2021

Il a aussi annoncé qu’il a promulgué un projet de loi, adopté par la législature de l’État à majorité démocrate, qui permettrait de poursuivre les fabricants d’armes à feu dans l’État en vertu de la « nuisance publique » la norme.

Cette décision a été rapidement applaudie par la Brady Campaign, un groupe de contrôle des armes à feu, qui a qualifié la loi de New York de « premier du genre » et a laissé entendre que c’est un exemple que d’autres États américains devraient suivre.

New York a déjà certaines des lois sur les armes à feu les plus restrictives aux États-Unis, mais Cuomo a canalisé le maire de Chicago Lori Lightfoot – une collègue démocrate – pour Réclamer le problème réside dans d’autres États avec « faibles lois sur les armes à feu ». Selon Cuomo, 74% des armes à feu utilisées dans des crimes dans l’État de New York viennent d’ailleurs.

L’administration Biden s’est également concentrée sur l’application des lois contre les armes à feu « trafic » au lieu de sévir contre les délinquants violents, en annonçant « forces de grève » pour New York, Chicago, Los Angeles, la région de la baie de San Francisco et Washington, DC le mois dernier.





Alors que certains New-Yorkais ont répondu à la déclaration de Cuomo avec approbation, d’autres étaient plus critiques. Plus d’un ont souligné que l’État semble être « toujours » coincé dans un état d’urgence ou un autre, l’urgence du coronavirus expirant le 24 juin.

« Tu devrais écrire un livre à ce sujet » a été une autre prise chaude, se référant aux mémoires égoïstes de Cuomo sur le « leadership » à l’époque de Covid-19. Le gouverneur a été blâmé pour plus de 15 000 décès dans les maisons de soins infirmiers, auxquels il a ordonné d’accepter les personnes infectées. Pendant ce temps, une douzaine de femmes ont accusé Cuomo de harcèlement sexuel, ce qu’il a nié.

Avant d’essayer de prendre nos armes à feu, vous devez émettre un EO déclarant une urgence en cas de catastrophe sur les politiciens qui harcèlent sexuellement les femmes et émettre des EO qui tuent des milliers de personnes âgées. – Jeff Dunetz (@yidwithlid) 6 juillet 2021

D’autres ont suggéré qu’une répression dans le cadre de cette nouvelle urgence rendrait les New-Yorkais progressistes nostalgiques des politiques anti-criminalité «Stop and Frisk» qu’ils ont dénoncées comme racistes et ont fait campagne pour y mettre fin.

De plus, je me demande à quel point cela deviendra gênant une fois que les New-Yorkais progressistes qui ont déjà fait une crise au sujet des politiques « Stop & Frisk » voient les conséquences de ce qu’ils encouragent en ce moment. — Clifton Duncan : MFA, BFA, soyez impressionné. (@cliftonaduncan) 6 juillet 2021

Un autre argument persistant était que le niveau croissant de criminalité était directement lié à la réforme de la libération sous caution et à d’autres croisades en matière de justice pénale menées par Cuomo et les démocrates au cours des dernières années.

Les criminels et les criminels ont été arrêtés à nouveau et remis en liberté 104 fois, avec des arrestations avec arme à feu antérieures conformément à la réforme de la caution signée. La culture perp n’a malheureusement pas peur des conséquences. – Tommy Bayiokos (@TommyBayiokos) 6 juillet 2021

Le New York Post a déjà sonné l’alarme au sujet d’Alvin Bragg, qui semble avoir remporté la primaire démocrate pour devenir le nouveau procureur du district de Manhattan. Bragg a proposé « désengager des poursuites » infractions telles que la résistance à l’arrestation, l’intrusion, la conduite avec un permis suspendu et toute infraction au code de la route, et les avocats « non-incarcération » pour tous les cas, à l’exception des homicides, des agressions violentes ou des délits sexuels.

Alors que la criminalité globale à New York semble être en légère baisse par rapport à 2020, selon la police, le nombre de fusillades, de crimes haineux, de viols et d’autres crimes sexuels a considérablement augmenté.

