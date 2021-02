L’administration du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a finalement publié la liste complète des décès dans les maisons de soins infirmiers dans l’État après des mois de résistance aux demandes de publication des données sur les décès liés au COVID-19

L’administration du gouverneur Andrew Cuomo a finalement publié jeudi une liste mise à jour montrant les totaux de tous les décès dans les foyers de soins liés au COVID-19.

Après qu’un juge a ordonné au département de la Santé de l’État de New York de se conformer à une demande d’accès à l’information, la liste mise à jour a ajouté plus de 4000 décès au décompte officiel de l’État jeudi.

Le nouveau total officiel de décès de résidents de maisons de soins infirmiers qui ont été confirmés comme ayant contracté le COVID-19 ou présumés avoir contracté la maladie s’élevait à 12743 – 50% de plus que ce que l’État avait précédemment reconnu.

Cuomo est critiqué depuis des mois pour la politique des foyers de soins de l’État, qui a été blâmée pour des milliers de décès dus au COVID-19 après que le gouverneur a signé une ordonnance l’année dernière exigeant que les établissements réadmettent les patients sortis des hôpitaux.

Pour la première fois, les données récemment mises à jour publiées par l’État incluaient quelque 4 000 résidents de maisons de retraite qui sont décédés après avoir été transférés dans des hôpitaux.

La liste publiée par le ministère de la Santé montre le décompte complet de tous les décès confirmés et présumés liés au COVID-19 parmi les résidents des maisons de retraite médicalisées et des résidences-services de l’État.

La maison de soins infirmiers la plus durement touchée de l’État était l’établissement de soins infirmiers Harris Hill, dans la ville de Williamsville, dans le comté d’Erie, juste à l’extérieur de Buffalo. Selon l’État, il a été confirmé que 117 résidents des foyers de soins du Harris Hill Nursing Facility étaient décédés du COVID-19. Dix-neuf autres sont morts de la maladie après avoir été transférés à l’hôpital

Le comté de Suffolk, à Long Island, a signalé le plus grand nombre de décès dans les foyers de soins liés au COVID avec 655 décès confirmés et 267 présumés.

Le deuxième plus grand nombre de décès a été signalé dans le comté d’Erie avec 621 confirmés et neuf présumés.

Une autre maison de retraite de la région de Buffalo qui a été ravagée par le COVID-19 est le Father Baker Manor à Orchard Park, à proximité. Selon les données officielles de l’État, il a été confirmé que 81 résidents du père Baker Manor étaient décédés du COVID-19. Vingt-huit résidents sont morts de la maladie après avoir été emmenés à l’hôpital

Dans East Aurora, à proximité, le Centre Absolut de soins infirmiers et de réadaptation a perdu 42 résidents à cause du COVID-19 tandis que 23 autres sont morts de la maladie après leur transfert à l’hôpital.

On présume que deux résidents de cette maison de soins infirmiers sont décédés du COVID-19.

Dans le Queens, le Parker Jewish Institute for Health Care and Rehab a perdu 83 résidents qui ont été confirmés décédés du COVID-19. Trente-deux résidents de l’établissement sont décédés après avoir été admis à l’hôpital.

À Long Island, le Huntington Hills Center for Health and Rehabilitation dans le comté de Suffolk a signalé 35 décès confirmés, 6 décédés après leur transfert à l’hôpital et 36 décès présumés dus au COVID-19.

Le Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation dans le Queens, New York est visible sur la photo ci-dessus. Cette maison de soins infirmiers a perdu 83 résidents dont la mort du COVID-19 a été confirmée. Trente-deux résidents de l’établissement sont décédés après avoir été admis à l’hôpital

À Manhattan, l’établissement de soins infirmiers Riverside a signalé 50 décès confirmés, 16 morts après leur admission à l’hôpital et 18 décès présumés dus au COVD-19.

Un autre établissement de Manhattan, le Isabella Geriatric Center, a signalé 25 morts confirmés, 34 décédés après avoir été envoyés à l’hôpital et 43 présumés décédés après avoir contracté le COVID-19.

Le Plaza Rehab and Nursing Center du Bronx a signalé 27 morts confirmés, 12 décédés après avoir été transférés à l’hôpital et 49 présumés morts du COVID-19.

À Brooklyn, le Cobble Hill Health Center a signalé que six résidents étaient décédés du COVID-19; celui qui est décédé après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital; et 50 personnes présumées décédées du COVID-19.

Selon l’organisme de surveillance à but non lucratif Empire Center for Public Policy, l’administration de Cuomo était le seul gouvernement d’État du pays à exclure délibérément le nombre de résidents de maisons de retraite décédés à l’hôpital.

Après que l’administration de Cuomo a publié son décompte mis à jour jeudi, New York est passé du 35e taux de mortalité des foyers de soins COVID-19 le plus élevé du pays au 13e, selon une analyse de l’Empire Center.

L’organisation calcule le chiffre en analysant le nombre de décès par rapport au pourcentage de la population des foyers de soins en 2019.

Les conclusions ont été publiées près d’une semaine après qu’un juge de la Cour suprême de l’État de New York s’est rangé du côté de l’Empire Center dans son procès pour la liberté de l’information exigeant que l’administration de Cuomo publie les totaux officiels mis à jour.

Dans les mois qui ont précédé la publication des données, le principal responsable de la santé de Cuomo, le commissaire à la santé Howard Zucker, a refusé les demandes répétées des médias et des législateurs de publier le décompte complet.

Zucker a changé d’avis après que le bureau du procureur général Letitita James a conclu une enquête le mois dernier qui a révélé que le département de Zucker sous-estimait de 50% les décès dans les foyers de soins dans tout l’État.

Quelques jours après l’annonce de ses conclusions par le bureau de James, le juge de la Cour suprême d’Albany, Kimberly O’Connor, a décidé mercredi, dans une décision de 16 pages, que le ministère de la Santé devait fournir les dossiers à l’Empire Center dans les cinq jours ouvrables et payer ses frais juridiques.

Cuomo a défendu ses décisions relatives à la politique des maisons de retraite.

‘Mais qu’importe [if they] décédé à l’hôpital, décédé dans une maison de retraite? Ils meurent », a déclaré Cuomo avec insistance lors d’une conférence de presse vendredi, après la révélation.

L’administration Cuomo n’avait reconnu que 8 711 résidents décédés dans les maisons de retraite jusqu’à la publication du rapport de James.

Les républicains en colère ont accusé le gouverneur – qui a remporté un Emmy pour ses points de presse quotidiens sur le COVID et a écrit un livre sur sa gestion de la crise – d’une « dissimulation » qui découle d’une directive du 25 mars qu’il a supervisée selon laquelle les maisons de soins infirmiers mandatées avaient d’accepter les patients COVID-19 pour libérer des lits d’hôpitaux.

Cela signifiait que plus de 6000 personnes positives au COVID-19 ont été renvoyées dans les maisons de retraite, exposant potentiellement le personnel et les autres résidents au virus qui attaque les personnes âgées à un taux beaucoup plus élevé que les personnes plus jeunes.

Le représentant de la Chambre Steve Scalise, qui est également un membre de premier plan du sous-comité restreint sur la crise du coronavirus, a déclaré que les résultats constituaient une dissimulation « scandaleuse ».