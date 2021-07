Le Gouverneur Cuomo lance une campagne de 15 millions de dollars ciblant les non-vaxx de NY avec des conversations « en tête-à-tête » — RT USA News

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a appelé à une torsion des bras parrainée par l’État visant à amener les non-vaxxés de l’État à retrousser leurs manches, alors même que l’Empire State affiche des taux de vaccination Covid élevés parmi les groupes d’âge à haut risque.

Le gouverneur a annoncé lundi que l’État donnerait un total de 15 millions de dollars à six organisations communautaires de New York pour mener des campagnes d’information localisées ciblant les codes postaux où les taux de vaccination sont les plus bas. Environ 75 % des adultes de l’État de New York ont ​​reçu au moins un vaccin contre le Covid, tandis que 68 % sont entièrement vaccinés.

New York fait face à un « pandémie des non vaccinés » et plus doit être fait pour persuader les adultes non piqués de l’État – environ 3,5 millions de personnes – de se faire vacciner, a déclaré Cuomo.

[W]ous devons entrer dans ces communautés, et nous devons frapper à ces portes, et nous devons convaincre les gens, et les mettre dans une voiture et les conduire et recevoir ce vaccin dans leur bras. C’est la mission.

La sensibilisation impliquera « en tête-à-tête » conversations avec ceux qui n’ont pas été vaccinés, a déclaré Cuomo.

Le gouverneur a affirmé que la variante Delta, plus transmissible, mettrait en danger la vie de quiconque ne se ferait pas vacciner. « Nous allons perdre des vies et ce sera perturbateur – et nous ne pouvons pas laisser cela se produire » a-t-il déclaré, prédisant ce qui se passerait si l’État n’augmentait pas son utilisation des vaccins.

L’initiative coïncide avec une nouvelle politique annoncée par le maire de New York, Bill de Blasio, qui exigera que tous les employés de la ville soient vaccinés contre Covid-19 ou subissent des tests hebdomadaires.

Malgré les graves avertissements de Cuomo, New York a des raisons d’être optimiste quant à ses chances contre Delta ou toute autre souche de Covid-19. Les hospitalisations liées au Covid-19 sont à des niveaux presque record. Selon les données officielles les plus récentes, l’État compte 546 hospitalisations liées au Covid-19, ainsi que 123 patients en soins intensifs traités pour la maladie. Pour mettre ces chiffres en perspective, au plus fort de la première épidémie de Covid-19 en avril 2020, New York comptait près de 19 000 hospitalisations liées à Covid, avec plus de 5 000 patients atteints de coronavirus en USI.

Le taux de vaccination de l’État est également impressionnant, en particulier parmi les groupes d’âge à haut risque. New York a enregistré 43 059 décès depuis le début de la crise sanitaire, avec environ 69% des décès survenus chez des personnes âgées de 70 ans ou plus. Actuellement, 90% des New-Yorkais âgés de 65 à 74 ans ont reçu au moins une dose de vaccin Covid, tandis que près de 81% de ceux âgés de 75 ans ou plus ont reçu au moins une injection.

Les tranches d’âge qui ont connu les taux de vaccination les plus bas – ceux âgés de 12 à 44 ans – représentent 4,5% du total des décès liés à Covid dans l’État.





Les gouvernements locaux et fédéraux du monde entier ont commencé à recourir à la coercition ouverte pour augmenter les taux de vaccination parmi leurs populations. Les politiques de santé énergiques ont souvent été justifiées en soulignant la menace posée par la variante Delta. Cependant, il n’y a aucune preuve concluante que cette souche de Covid-19 soit exceptionnellement mortelle.

Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, a noté le mois dernier qu’il serait faux de supposer que Delta est plus meurtrier.

« Nous avons besoin de plus d’informations pour déterminer : est-ce vraiment la variante elle-même ou est-ce une combinaison de facteurs ? » dit Van Kerkhove. Environ une semaine plus tôt, le même responsable de l’OMS a déclaré que « nous n’avons pas d’indication d’augmentation de la mortalité de la variante Delta. »

Les politiques de vaccination obligatoire et l’introduction des laissez-passer de santé requis pour effectuer de nombreuses activités quotidiennes ont conduit à des manifestations de masse à travers l’Europe. En Australie, de nouvelles restrictions de verrouillage strictes ont déclenché des manifestations au cours du week-end qui ont conduit à des bagarres avec la police.

