Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a averti qu’il y avait une flambée « alarmante » d’hospitalisations dans toutes les régions de l’État, ce qui rend difficile le transfert des ressources vers les zones ravagées, alors que 150 New-Yorkais supplémentaires ont été hospitalisés mardi avec le virus.

S’exprimant lors de son point de presse mercredi, Cuomo a déclaré que l’État entrait dans une période « dangereuse » dans sa lutte contre le virus, les hospitalisations ayant frappé 3 925 mardi et 69 autres personnes décédées.

Sur les 3925 personnes hospitalisées pour le virus mardi, 742 étaient aux soins intensifs – 24 supplémentaires par rapport à la veille – et 373 ont été intubées – de 25 en une seule journée.

Dans certaines parties de l’État, les hospitalisations ont augmenté de plus de 200 pour cent au cours des trois dernières semaines seulement, avec des craintes croissantes d’un hiver sombre à venir.

Le taux de positivité a atteint 4,63% dans tout l’État, tandis que dans les zones sensibles, il était encore plus élevé à 5,88%.

Le gouverneur a blâmé ce qu’il a appelé la « propagation du salon » pour la montée en flèche, insistant sur le fait que ce ne sont pas des rassemblements de masse mais des événements intimes dans des ménages avec des amis et la famille qui sont à l’origine de 70% de tous les cas.

Cuomo a averti que chaque région de l’État avait connu une augmentation des hospitalisations liées au COVID-19 au cours des trois dernières semaines, une différence marquée par rapport à la première vague qui a dévasté New York mais qui n’était localisée que dans une poignée de régions.

Cela pose un problème majeur car l’État n’est pas en mesure d’envoyer des ressources des zones moins touchées pour aider les régions les plus durement touchées.

«Nous pouvons voir la même courbe de base dans toutes les régions de l’État», a-t-il déclaré.

«La première fois, nous avons eu un problème à New York, dans le nord de l’État, à Long Island, à Westchester. C’était en fait bénéfique d’une certaine manière parce que nous pouvions apporter des ressources du nord de l’État pour aider le bas de l’État.

«Nous n’avons pas cette option ici parce que vous voyez que l’augmentation est à l’échelle de l’État.

Les données des trois dernières semaines montrent que l’ouest de New York, la vallée de la Mohawk, les Finger Lakes et Long Island sont les plus grandes régions préoccupées par une augmentation des hospitalisations de plus de 200% chacune au cours des trois dernières semaines.

Les hospitalisations ont augmenté de 262,39% dans l’ouest de New York, 231,43% dans la vallée de la Mohawk, 213,14% dans les lacs Finger et 212,79% à Long Island.

«Ce sont des pourcentages alarmants», a averti Cuomo.

En revanche, New York City – autrefois l’épicentre du virus dans le monde – a enregistré une augmentation de 120,9% des hospitalisations au cours des trois dernières semaines.

Pendant ce temps, le niveau sud et le pays du nord ont enregistré les plus faibles augmentations avec respectivement 12,1% et 17,39%.

Cuomo a déclaré que la ville de New York avait le plus grand nombre de nouvelles hospitalisations avec 642 patients supplémentaires admis au cours des trois dernières semaines, suivie de Long Island avec 366.

Cependant, il a déclaré qu’il était important de regarder la population des zones, soulignant que «la capacité hospitalière est à peu près relative à la population … donc New York a plus de lits d’hôpitaux».

«Si vous ajustez la population, vous voyez que Long Island est très élevé, l’ouest de New York est très élevé, Mid-Hudson est très élevé», a-t-il déclaré.

L’État se concentrera désormais sur l’augmentation en pourcentage des hospitalisations en tant que mesure clé dans la lutte contre le virus, a déclaré Cuomo.

Cuomo a identifié une grande partie du blâme pour le pic de « propagation du salon », affirmant que 70% des cas peuvent être attribués à de petits rassemblements dans les ménages.

«Ce ne sont pas des rassemblements de masse, ce n’est pas ce que c’était», a-t-il déclaré. «C’est littéralement un salon qui est compréhensible quand on y pense.

Le gouverneur a expliqué que les gens ont changé leurs habitudes sociales en raison des restrictions dans les lieux publics et que cela a envoyé plus de personnes dans les maisons d’amis et de familles où le virus se propage.

«Les gens changent leurs schémas de socialisation. Nous sommes des êtres sociaux que nous aimons être les uns avec les autres », a-t-il déclaré.

«Où avez-vous socialisé? Nous sommes allés au restaurant et nous nous sommes assis et nous avons parlé et nous nous sommes amusés. D’accord, ça ne marche plus.

«Nous sommes allés au bar et nous nous sommes assis et nous nous sommes parlé et nous nous sommes amusés. Bon ça ne marche plus. D’accord, viens chez moi et nous allons socialiser dans ma maison.

Il a ajouté: « Lorsque vous supprimez ces autres options, la socialisation ne s’arrêtera pas, surtout pendant la saison des vacances.

« Ce concept de salon est difficile à communiquer car l’orientation générale est que je suis dans ma maison avec ma famille et avec mes amis. C’est ma zone de sécurité que je place dans mon salon, bien sûr, je suis en sécurité, c’est mon meilleur ami Jesse, il ne me rendrait jamais malade.

Cuomo a déclaré que cette idée de petits rassemblements à l’origine de la propagation du virus est la « seule chose » sur laquelle les républicains et les démocrates peuvent s’accorder alors qu’il a exhorté les New-Yorkais à travailler ensemble pour lutter contre l’épidémie.

« Le CDC de l’administration Trump dit que vous ne devriez pas être dans un rassemblement en dehors de votre foyer immédiat avec lequel vous êtes normalement », a-t-il déclaré.

« Le CDC de Trump et l’équipe consultative COVID de Biden disent la même chose. La seule chose sur laquelle Trump et Biden sont d’accord, c’est ce concept de propagation en petits rassemblements.

Cuomo a insisté sur le fait que si «la mauvaise nouvelle est que nous avons une autre montagne à gravir», la «bonne nouvelle est que la ligne de but – le vaccin – est en vue».

Le gouverneur a déclaré que New York recevrait les premières doses du vaccin pour 170 000 New-Yorkais le 15 décembre si toutes les approbations de sécurité sont approuvées.