Le gouverneur Cuomo demande à l’ancien juge fédéral de procéder à un examen des allégations de harcèlement sexuel

Un deuxième ancien assistant a accusé le gouverneur de New York Andrew Cuomo de harcèlement sexuel, affirmant qu’il avait fait des commentaires exprimant son intérêt à coucher avec elle et incitant le gouverneur à demander à un ancien juge fédéral nommé par Bill Clinton de diriger un examen indépendant.

Le gouverneur et son avocat spécial, Beth Garvey, ont publié des déclarations samedi soir appelant à l’examen de Barbara Jones et à ce que tout le personnel se conforme pleinement après que l’ancienne assistante, Charlotte Bennett, ait accusé Cuomo de harcèlement alors qu’il travaillait avec lui pendant la pandémie.

Elle a dit qu’à de nombreuses reprises, le gouverneur lui avait posé des questions sur sa vie personnelle. Ces questions comprenaient celles qui concernaient une relation amoureuse entre deux personnes d’âges différents.

Bennett a déclaré que Cuomo avait également fait des commentaires affirmant qu’il était ouvert à sortir avec des femmes dans la vingtaine, ce qu’elle considérait comme une ouverture à une relation sexuelle. L’ancien assistant a déclaré que Cuomo n’avait jamais tenté de la toucher.

«J’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé», a déclaré Bennett au New York Times. « Et je me demandais comment j’allais m’en sortir et j’ai supposé que c’était la fin de mon travail. »

« Cette situation ne peut pas et ne doit pas être résolue par la presse », a déclaré Cuomo dans sa déclaration, sans nier qu’il lui avait posé des questions. « Je pense que le meilleur moyen d’arriver à la vérité est de procéder à un examen extérieur complet et approfondi et je demande à tous les employés de l’État de se conformer à cet effort.

Charlotte Bennett, 25 ans, qui a occupé un certain nombre de rôles pour Cuomo – y compris assistante exécutive et conseillère en politique de santé – a déclaré que le gouverneur avait fait un certain nombre de commentaires préoccupants à son dernier printemps au plus fort de la pandémie dans l’État. Elle est la deuxième ancienne aide à accuser le gouverneur de harcèlement sexuel

« Je demande à tous les New-Yorkais d’attendre les conclusions de l’examen afin de connaître les faits avant de rendre des jugements. »

Garvey a ajouté: « Bien que cela ne soit nullement requis par la loi, le gouverneur a demandé un examen indépendant et tout le personnel coopérera dans cette entreprise. L’ancienne juge fédérale Barbara Jones dirigera l’examen.

Un certain nombre de démocrates de haut niveau ont publié une déclaration, se retournant contre Cuomo et appelant à une enquête sur les allégations portées contre lui.

Maya Wiley, qui se présente à la mairie de New York, a déclaré qu’elle était dégoûtée par les allégations qui, selon elle, n’étaient pas démenties par Cuomo.

« Les déclarations que nous avons entendues de Lindsey Boylan et maintenant de Charlotte Bennett décrivent un gouverneur qui les a harcelées sexuellement et crée un environnement de travail hostile », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Les habitants de New York méritent la vérité et doivent pouvoir faire confiance aux résultats. »

Le chef de la majorité au Sénat de l’État de New York, Andrea Cousins, a dit « non » lorsqu’on lui a demandé si l’enquête demandée par Cuomo était suffisante, a déclaré le directeur des communications Mike Murphy. NY1. Murphy a ajouté que Cousins ​​demandait au procureur général Letitia James de revendiquer sa compétence sur la question.

Bennett a informé le chef de cabinet de Cuomo, Jill DesRosiers, de l’interaction et a été transférée à son rôle de conseillère en politique de santé. Son nouveau bureau était dans le côté complètement opposé du Capitole. Elle a également déclaré avoir fait une déclaration à Judith Mogul, avocate spéciale du gouverneur.

Elle a également raconté à ses parents et amis les rencontres, peu après qu’elles se soient produites, les informant de l’inconfort croissant qu’elle éprouvait à travailler avec lui.

Selon son LinkedIn, Bennett travaille maintenant à Primary Maternity Care en tant que directrice des opérations.

Dans sa déclaration de samedi, Cuomo a décrit Bennett comme un « membre travailleur et apprécié du tead pendant COVID » qu’il avait essayé de « guider ».

Selon son LinkedIn, Bennett travaillait en tant qu’assistante spéciale du gouverneur pour les briefings au moment de ce tweet de mars 2019.

« Quand elle est venue me voir et s’est ouverte sur le fait qu’elle était une survivante d’agression sexuelle et comment cela l’a façonnée, ainsi que ses efforts continus pour créer une organisation qui donne à sa voix les moyens d’aider d’autres survivants, j’ai essayé d’être solidaire et utile », a ajouté le gouverneur. sa déclaration.

‘Mme. L’impression initiale de Bennett était juste: j’essayais d’être un mentor pour elle. Je n’ai jamais fait d’avances à Mme Bennett et je n’ai jamais eu l’intention d’agir d’une manière inappropriée. La dernière chose que j’aurais jamais voulu était de lui faire ressentir l’une des choses qui sont rapportées.

Bennett a déclaré qu’elle considérait initialement Cuomo comme une « figure paternelle », lui disant qu’elle avait même joué au football au collège contre l’une de ses filles.

« Nous nous entendions très bien », a-t-elle déclaré, notant qu’elle ne pensait en rien aux questions sur sa vie amoureuse au début.

Bennett a envoyé à sa mère un texto le 20 janvier, à la suite d’une longue conversation qu’elle a eue avec le gouverneur Cuomo.

« J’ai eu une très longue conversation avec Gov aujourd’hui », a-t-elle envoyé un texto, racontant à sa mère la conversation de deux heures qu’elle a eue avec Cuomo.

« Il avait beaucoup à dire et était très émouvant et sérieux, mais a également posé beaucoup de questions », a-t-elle écrit. «Il est devenu émotif. Pas moi.’

Alors qu’elle changeait de rôle et commençait à travailler à Albany, Bennett a noté que la relation qu’elle entretenait avec Cuomo avait commencé à changer à la mi-mai.

Le 15 mai, elle est arrivée au Capitole à 7 heures du matin et s’est rapidement engagée dans une conversation avec Cuomo à propos de sa vie amoureuse. Elle a déclaré au Times que le gouverneur avait commencé à bavarder avec elle sur les personnes avec lesquelles elle avait eu une relation amoureuse au sein du personnel du gouverneur. Bennett a partagé la conversation avec d’autres membres du personnel.

Au cours de la conversation, Bennett a raconté à Cuomo un discours qu’elle devait donner aux étudiants de Hamilton à propos de son expérience en tant que survivante en tant que victime d’agression sexuelle. Elle a dit que le gouverneur est rapidement devenu amoureux de son histoire.

« La façon dont il répétait: « Vous avez été violée et maltraitée et attaquée, agressée et trahie », encore et encore en me regardant directement dans les yeux était quelque chose qui sortait d’un film d’horreur « , a-t-elle déclaré dans un texte à une amie. «C’était comme s’il me testait.

Bennett décrit la rencontre du 15 mai «comme le tournant de notre relation».

«Tout ce qui était avant, je vois maintenant différemment», dit-elle. «Je comprends maintenant cela comme du toilettage.

L’ancien assistant a partagé que trois semaines plus tard, Cuomo avait commencé à lui poser des questions sur sa vie amoureuse après avoir fini de travailler dans son bureau avec un autre assistant qui était déjà parti.

Bennett a déclaré que le gouverneur lui avait même demandé si elle était monogame ou aimait avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés.

Au cours d’une conversation par SMS avec un ami le 5 juin, Bennett a exprimé être secouée et bouleversée par la rencontre et a partagé qu’elle était même inquiète d’écrire ce qui s’était passé.

« Quelque chose vient de se passer et je ne peux même pas le taper ou le mettre dans une vidéo », a déclaré Mme Bennett.

Bennett a dit à son amie qu’il n’y avait rien eu de physique entre elle et Cuomo. Alors que les deux continuaient à parler de la conversation le lendemain, Bennett a révélé que le gouverneur lui avait demandé si elle avait des relations sexuelles avec d’autres personnes « pendant mes relations récentes ».

Cuomo aurait dit à l’ancien assistant qu’il était seul, surtout après la fin de sa relation avec Sandra Lee, a partagé Bennett. Elle a déclaré que Cuomo avait décrit Lee comme étant « hors de vue », expliquant qu’il « voulait une petite amie, de préférence dans la région d’Albany ».

Bennett a également déclaré que Cuomo lui avait demandé ce qu’elle pensait des écarts d’âge dans les relations, lui disant que « l’âge n’a pas d’importance », a-t-elle écrit à son état ami.

« Il m’a demandé si je croyais que l’âge faisait une différence dans les relations et il m’a également demandé dans la même conversation si j’avais déjà été avec un homme plus âgé », a déclaré Bennett au Times.

Après avoir eu 25 ans, Cuomo aurait fait un commentaire sur le fait qu ‘« il va bien avec toute personne de plus de 22 ans’ ‘.

Bennett est le deuxième ancien assistant du gouverneur à présenter des allégations.

Dans un essai publié dans Medium Wednesday, Lindsey Boylan – qui a travaillé comme conseillère spéciale pour Cuomo en 2018 – a accusé le gouverneur de lui avoir demandé de jouer au strip poker et de s’embrasser sur les lèvres sans sa permission. Cuomo a nié les allégations.

Bennett est allée sur Twitter pour partager l’histoire de Boylan avant de partager son propre témoignage, ombrageant Cuomo dans son message.

« Pour ceux qui se demandent ce que c’est de travailler pour l’administrateur Cuomo, lisez l’histoire de @ LindseyBoylan », a-t-elle déclaré dans le post.

Dans le post Medium de mercredi, Boylan a affirmé qu’elle prenait un avion avec Cuomo en 2017 lorsqu’il lui a demandé de jouer au strip poker.

« J’aurais dû être choquée par le commentaire grossier du gouverneur, mais je ne l’ai pas été », a-t-elle écrit.

Elle a en outre allégué qu’au cours d’une réunion individuelle avec le gouverneur pour le tenir au courant des projets économiques et d’infrastructure, il l’avait embrassée sans autorisation.

«Nous étions dans son bureau de New York sur la Third Avenue. Alors que je me levais pour partir et me diriger vers une porte ouverte, il s’est avancé devant moi et m’a embrassé sur les lèvres. J’étais sous le choc, mais j’ai continué à marcher.

« Je m’étais plaint à des amis que le gouverneur ferait tout son possible pour me toucher le bas du dos, les bras et les jambes », a-t-elle écrit.

Boylan avait déjà allégué dans des tweets en décembre de l’année dernière que Cuomo avait « abusé de son pouvoir » et l’avait harcelée sexuellement pendant des années.

L’attachée de presse de Cuomo, Caitlin Girouard, a publié mercredi une déclaration affirmant que les dernières allégations de Boylan étaient fausses.

«Comme nous l’avons déjà dit, les allégations de comportement inapproprié de Mme Boylan sont tout simplement fausses», a-t-elle déclaré.