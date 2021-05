Le gouverneur californien Newsom se jette sur Google lors de la signature d’un projet de loi immobilier

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a évoqué une récente vague d’introductions en bourse dans le domaine de la technologie et le prochain projet de développement de Google à San Jose comme exemples d’un retour en Californie, alors qu’une campagne de rappel et des plaintes de résidents partants attirent l’attention sur les problèmes de l’État.

Kent Walker, directeur juridique de Google et vice-président chargé des affaires mondiales, a rejoint des responsables locaux et nationaux, y compris Newsom, lors de la signature du projet de loi californien SB7 lors d’un événement à San Jose. La loi modifie le zonage pour permettre des logements plus denses et accélère le processus d’examen environnemental de l’État pour les projets de construction, qui comprendrait le méga campus proposé par Google à San Jose.

Newsom et les officiels ont remercié Walker à plusieurs reprises pendant l’événement. « Kent, merci d’avoir souligné ceci – ce projet de loi concerne l’investissement dans l’État de Californie », a déclaré Newsom lors d’une conférence de presse à San Jose jeudi. « Ce projet de loi concerne notre retour. Ce projet de loi concerne notre renouvellement. »

« Être ici avec Google et les incroyables investissements du secteur privé, ainsi que la foi et le dévouement envers l’avenir de cette ville, de cette région et de cet État, c’est exactement là où nous voulons être et c’est pourquoi nous sommes ici », a déclaré Newsom, ajoutant qu’il a choisi de «célébrer» en personne au lieu d’un appel Zoom initialement prévu pour vendredi.

La loi intervient alors que les critiques affirment que l’État perd son emprise sur la technologie en raison des coûts élevés du logement et de la mauvaise gouvernance, qui ont été exacerbés pendant la pandémie de Covid-19. L’État a également connu un climat de plus en plus hostile avec des incendies de forêt et la sécheresse. Un effort de rappel contre Newsom a récemment recueilli suffisamment de signatures valides pour se qualifier pour le scrutin.

Lorsque la presse l’a interrogé sur la migration des Californiens hors de l’État, Newsom a souligné l’industrie de la technologie, les introductions en bourse, Google et la forte densité d’ingénieurs, de chercheurs et de scientifiques.

«Mangez votre cœur, tous ces autres états», a poursuivi Newsom. « L’État a connu 99 introductions en bourse depuis le début de l’année. Nous avons eu un capital-risque record l’an dernier dans l’État de Californie. Nous sommes le premier État de l’innovation aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Ceux qui rédigent notre nécrologie – ils l’ont fait tous les sept à dix ans – se trompent maintes et maintes fois, et encore une fois, ils se trompent sur leur évaluation actuelle. »