Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ordonné vendredi au principal organisme de réglementation du pétrole de l’État de commencer immédiatement à élaborer un règlement visant à mettre fin aux nouveaux permis de fracturation hydraulique d’ici 2024.

En plus de son ordre à la Division de la gestion de l’énergie géologique de l’État, Newsom a demandé au California Air Resources Board d’étudier les moyens d’éliminer progressivement toute extraction de pétrole dans l’État d’ici 2045 au plus tard.

«La crise climatique est réelle et nous continuons d’en voir les signes chaque jour», a déclaré Newsom dans un communiqué de presse. «Alors que nous nous efforçons de décarboner rapidement notre secteur des transports et de créer un avenir plus sain pour nos enfants, j’ai clairement indiqué que je ne voyais pas de rôle pour la fracturation hydraulique dans cet avenir et de même, je pense que la Californie doit aller au-delà du pétrole.»

Newsom a agi après la mort d’une législation ambitieuse – qui serait allée beaucoup plus loin – au Sénat de l’État la semaine dernière. La fracturation hydraulique, ou fracturation hydraulique, bien qu’un problème brûlant au niveau national, représente entre 2% et 20% de l’extraction pétrolière de la Californie. Une douzaine de nouveaux permis de fracturation ont été délivrés dans tout l’État cette année.

Le projet de loi du Sénat 467 aurait également interdit les techniques de vaporisation cyclique dangereuses et beaucoup plus courantes et imposé une zone tampon obligatoire de 2 500 pieds entre les opérations pétrolières et gazières.

Newsom a opté pour une voie beaucoup plus prudente, visant à couper une voie médiane entre les écologistes de plus en plus en colère et les défenseurs de la justice sociale d’un côté et les puissants syndicats et les lobbyistes du pétrole politiquement connectés de l’autre.

CalGEM devrait également annoncer un projet de règlement «santé publique» au cours du printemps qui pourrait inclure une zone tampon et d’autres mesures, après l’avoir retardé à la fin de l’année dernière. La rédaction de règlements pourrait les protéger contre les poursuites judiciaires, mais signifie que la mise en œuvre durera des années.

L’annonce du gouverneur n’a guère apaisé les critiques des deux côtés.

Un haut responsable de l’administration de Newsom a déclaré l’automne dernier qu’il appartenait à la législature d’interdire la fracturation hydraulique, et Newsom a déclaré qu’il voulait travailler avec eux pour le faire. Mais les écologistes et certains experts juridiques indépendants disent qu’il a le pouvoir d’émettre un décret pour arrêter les forages, en particulier à proximité des zones résidentielles, à la fois.

«Le gouverneur peut et doit utiliser le pouvoir qui lui a été confié en décrétant immédiatement un moratoire sur les forages à proximité de nos maisons, écoles et hôpitaux pour protéger les familles des charges de santé et de sécurité déraisonnables qui mettent nos familles en danger», a déclaré Gladys Limón, directrice exécutive de la California Environmental Justice Alliance.

«Nous nous félicitons de cette annonce historique … mais nous sommes parfaitement conscients de la nature lente et souvent exclusive des processus réglementaires», a déclaré Martha Dina Agruello, directrice générale de Physicians for Social Responsibility – Los Angeles.

Les lobbyistes pétroliers de l’État ont également fustigé l’annonce, jurant de poursuivre et de prendre d’autres mesures si nécessaire.

« Une fois de plus, le gouvernement Newsom a choisi d’ignorer la science, les données et les faits pour gouverner par des interdictions, des mandats et des autorisations personnelles », a déclaré Catherine Reheis-Boyd, présidente de la Western States Petroleum Association. « Interdire près de 20% de la production d’énergie en notre État ne fera que nuire aux travailleurs, aux familles et aux communautés de Californie et remettra notre indépendance énergétique aux fournisseurs étrangers.

«Par tous les moyens possibles, nous nous joindrons aux travailleurs, aux dirigeants communautaires et à d’autres qui souhaitent protéger l’accès à une énergie sûre, abordable et fiable pour lutter contre ce mandat nuisible et illégal. Nous serons un élément clé d’un avenir énergétique équitable pour la Californie. »

Le PDG de la California Independent Petroleum Association, Rock Zierman, a déclaré que « l’annonce juridiquement discutable du gouverneur » était « décevante ».

Sous la direction de Newsom, l’Office de l’air de l’État évaluera comment éliminer progressivement l’extraction de pétrole d’ici 2045 par le biais du plan de cadrage du changement climatique, le plan pluriannuel de l’État visant à obtenir des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre. L’inclusion dans le plan de cadrage « signifie que l’élimination progressive de l’extraction de pétrole devient une partie du plan de la Californie pour atteindre la neutralité carbone à l’échelle de l’économie d’ici 2045 », selon la déclaration du gouverneur.

Janet Wilson est journaliste principale en environnement pour The Desert Sun / USA TODAY Network.