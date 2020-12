Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé jeudi une nouvelle ordonnance de séjour à domicile dans certaines parties de l’État où les hôpitaux ont moins de 15% de capacité de soins intensifs

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé jeudi une nouvelle ordonnance de séjour à domicile pour les régions où moins de 15% des lits des unités de soins intensifs sont disponibles.

Le nouvel ordre divise l’État en cinq régions – dont aucune n’atteint actuellement le seuil des nouvelles restrictions.

Cependant, Newsom a déclaré que quatre régions sur cinq – le Grand Sacramento, le nord de la Californie, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie – sont en passe d’atteindre ce seuil dans quelques jours et que la cinquième – la région de la baie – devrait l’atteindre d’ici le milieu de le mois.

Lorsqu’ils dépasseront 85% de leur capacité, l’État ordonnera aux régions touchées de fermer les salons de coiffure et les salons de coiffure, de limiter les magasins de détail à 20% de leur capacité et de n’autoriser les restaurants à offrir des plats à emporter et des livraisons que pendant au moins trois semaines.

Le nord de la Californie a 15 pour cent de ses lits d’USI disponibles, la vallée de San Joaquin en a 22 pour cent, le Grand Sacramento en a 24 pour cent, le sud de la Californie en a 26 pour cent et la région de la baie en a 28 pour cent.

L’annonce intervient après que la Californie a battu son record de nouveaux cas quotidiens mercredi avec plus de 20 000, portant le total de l’État à 1 264 539 avec 19 437 décès.

Un nombre record de 9 702 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 2 147 dans l’unité de soins intensifs, laissant l’État avec moins de 1 800 lits de soins intensifs disponibles.

« En fin de compte, si nous n’agissons pas maintenant, notre système hospitalier sera débordé », a déclaré Newsom en annonçant l’ordre, qu’il a appelé « Tirer un frein d’urgence », lors d’une conférence de presse vidéo.

Nouvelles règles de verrouillage La dernière ordonnance de verrouillage de la Californie entrera en vigueur dans les régions qui chutent en dessous de 15% de la capacité de lits disponibles en USI, avec des restrictions d’une durée de trois semaines. Restrictions: – Limitez au maximum le mélange avec d’autres ménages – Commerce de détail détenu à 20% de sa capacité – Restaurants limités aux plats à emporter et à la livraison – Fermeture complète de: Terrains de jeux; installations récréatives intérieures; salons de coiffure et salons de coiffure; services de soins personnels; musées, zoos et aquariums; cinémas; caves, bars, brasseries et distilleries; centres de divertissement familial; salles de cartes et paris par satellite; sports publics en direct; parcs d’attractions Des exceptions: Voyage pour des services essentiels tels que les soins médicaux et l’épicerie Activité de plein air à distance telle que la randonnée Les écoles organisent déjà des cours en personne Services religieux en plein air Bureaux où le travail à distance n’est pas possible

Les infections ont explosé ces dernières semaines au point que l’État enregistre en moyenne 15 000 nouveaux cas par jour et que le taux de positivité a plus que doublé, atteignant 7% au cours de la période de deux semaines terminée mercredi.

Newsom, qui est en quarantaine à la maison après que trois de ses enfants aient été exposés au virus, a averti plus tôt cette semaine qu’il prendrait des « mesures drastiques » si les chiffres ne s’amélioraient pas.

Les responsables de la santé publique ont déclaré que les chiffres actuels n’incluaient pas les infections au COVID-19 qui devraient résulter des voyages et des rassemblements de vacances de Thanksgiving.

Ces cas commenceront probablement à apparaître dans les hôpitaux vers Noël, selon les experts.

Lors de la conférence de presse de jeudi, Newsom a souligné la récente flambée de décès de coronavirus dans l’État – notant qu’il y avait eu deux jours consécutifs cette semaine avec un record de 113 décès.

Il y a un mois, l’État signalait en moyenne moins de 20 décès par jour.

En vertu de la nouvelle ordonnance, les régions qui atteignent le seuil de capacité de 15% de l’ICU auront deux jours pour se conformer aux restrictions, a déclaré Newsom.

Les résidents de ces zones seront tenus de rester à la maison autant que possible, avec une interdiction générale des rassemblements non essentiels, mais ils seront autorisés à poursuivre des activités essentielles, notamment la recherche de soins médicaux et l’achat de produits d’épicerie.

L’ordre autorise également les cérémonies religieuses en plein air et les exercices extérieurs à distance comme la randonnée.

Cela n’affecte pas les écoles qui ont déjà rouvert pour les cours en personne.

Les commerces de détail seront limités à 20% de leur capacité tandis que tous les terrains de jeux, salons et salons de coiffure, musées, cinémas, caves, bars, casinos et parcs d’attractions doivent fermer entièrement.

« Nous sommes à un tournant dans notre lutte contre le virus et nous devons prendre des mesures décisives dès maintenant pour éviter que le système hospitalier californien ne soit submergé dans les semaines à venir », a déclaré Newsom.

«Je suis convaincu que c’est difficile pour nous tous, en particulier pour nos petites entreprises qui ont du mal à s’en sortir.

Le dernier ordre de Newsom reflète celui qu’il a imposé au début de la pandémie en mars, sauf qu’il est ventilé par région plutôt que par État.

Newsom a intensifié les restrictions une semaine avant Thanksgiving, imposant un couvre-feu nocturne pour les rassemblements et les affaires non essentiels dans les comtés qui se trouvent dans le niveau violet le plus strict du système de code couleur de l’État pour la réouverture de l’économie. Cinquante et un des 58 comtés de l’État sont actuellement dans ce niveau, représentant plus de 99 pour cent de la population

Pourcentage d’unités de soins intensifs disponibles par région Région de la baie: 28% Grand Sacramento: 24% Californie du Nord: 15% Vallée de San Joaquin: 22% Californie du Sud: 26%

Le gouverneur et les membres de son bureau ont reconnu qu’il ne serait pas facile pour les Californiens de retourner dans l’isolement, mais a déclaré que le verrouillage donnerait à l’État ses meilleures chances de freiner la propagation du virus.

«Nous savons à quel point cette pandémie a été une lutte pour tant de familles californiennes, mais nos actions ont sauvé d’innombrables vies», a déclaré le Dr Mark Ghaly, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, dans un communiqué écrit.

« Cette action ciblée préservera les lits de soins intensifs vitaux pour les personnes qui en ont besoin – qu’il s’agisse de patients COVID-19 ou d’une personne ayant subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. »

Newsom a déjà intensifié les restrictions une semaine avant Thanksgiving, imposant un couvre-feu nocturne pour les rassemblements et les affaires non essentiels dans les comtés qui se trouvent dans le niveau violet du système de code couleur de l’État pour la réouverture de l’économie.

Cinquante et un des 58 comtés de l’État font actuellement partie de ce niveau, représentant plus de 99% de la population.

Le comté de Los Angeles a été soumis à des règles encore plus strictes que celles fixées par l’État mercredi alors que le maire Eric Garcetti a annoncé une ordonnance de fermeture des entreprises non essentielles, interdisant tous les déplacements, y compris la marche, et interdisant les rassemblements sociaux en dehors d’un seul ménage.

Des clients font la queue devant un magasin de la Third Street Promenade à Los Angeles jeudi après que le comté a été placé sous de nouvelles restrictions de verrouillage

La promenade de la troisième rue était presque entièrement déserte jeudi après l’entrée en vigueur du nouveau verrouillage du maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

Les clients sont sélectionnés avant d’entrer dans un Apple Store du centre-ville de Los Angeles

Il est venu alors que le comté – le plus peuplé du pays avec plus de 10 millions d’habitants, connaît des poussées « terrifiantes » de cas quotidiens avec 6000 infections enregistrées mardi.

L’ordre de Garcetti a déclaré que Los Angeles « est maintenant proche d’un point de basculement dévastateur » qui pourrait submerger le système hospitalier, « risquant à son tour des souffrances inutiles et la mort ».

Le maire a exhorté la police et le procureur de la ville à appliquer l’ordonnance, qui comporte des sanctions pour délit.

Un boulevard Ventura normalement occupé à Tarzana est presque vide jeudi lors du deuxième verrouillage du coronavirus à Los Angeles