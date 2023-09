Le gouverneur Burgum et les républicains du Dakota du Nord se précipitent pour corriger un important projet de loi budgétaire annulé par le tribunal

BISMARCK, ND (AP) — Le financement d’une grande partie du gouvernement du Dakota du Nord est menacé après que la Cour suprême de l’État a statué jeudi que la législature contrôlée par les républicains avait bourré un projet de loi budgétaire clé de trop de sujets différents, violant ainsi la Constitution de l’État.

Cela signifie que les législateurs reviendront à Bismarck pour refaire le projet de loi massif – ce qui retirera probablement le gouverneur républicain Doug Burgum, un candidat de longue haleine à la présidentielle, de la campagne électorale. Burgum a déclaré jeudi qu’il organisait des réunions avec les dirigeants législatifs pour déterminer la meilleure façon de réagir.

Le procureur général Drew Wrigley a qualifié la décision du tribunal de « sismique dans son impact ».

Les juges ont décidé que le projet de loi budgétaire « avait été adopté de manière inconstitutionnelle et était nul » parce qu’il allait à l’encontre d’une disposition limitant les projets de loi à un seul sujet. Les juges n’ont pas pu déterminer quelles parties du projet de loi étaient principales et lesquelles étaient secondaires, a écrit le juge Daniel Crothers. Il a ajouté qu’il n’était pas non plus clair si le projet de loi aurait été adopté sous sa forme actuelle sans tous les différents articles, ce qui signifiait que le tribunal devait le rejeter dans son intégralité.

Le projet de loi budgétaire du Bureau de gestion et du budget de l’État contient traditionnellement de nombreux sujets qui sont élaborés au cours des derniers jours de la session législative. Le projet de loi prévoyait des augmentations de salaire pour les employés de l’État, des changements de politique concernant les 9 milliards de dollars d’économies de taxes pétrolières de l’État et de nombreux transferts provenant des fonds du gouvernement de l’État.

Longtemps utilisé comme un « projet de loi de nettoyage » pour les corrections et les ajustements politiques mineurs, il a été en avril dernier le véhicule de décisions politiques majeures, a déclaré jeudi le représentant démocrate de l’État Corey Mock.

« De manière générale, c’est le Parlement qui est allé trop loin », a déclaré Mock, qui a voté contre la version finale du projet de loi.

Le chef de la majorité républicaine à la Chambre, Mike Lefor, n’était pas d’accord, affirmant que le projet de loi n’était pas très différent de la façon dont l’Assemblée législative l’avait utilisé au cours des sessions précédentes, par exemple pour corriger des erreurs. Une décision sur la manière de procéder ne sera prise que la semaine prochaine au plus tôt, a-t-il déclaré. On ne sait pas combien de temps durera une session.

Burgum a reconnu dans un communiqué que la décision du tribunal nécessiterait une session extraordinaire de l’Assemblée législative. Cela pourrait ramener Burgum, qui a participé au deuxième débat républicain mercredi, chez lui pour se concentrer sur la législation.

Le juge en chef Jon Jensen a écrit que l’invalidation du projet de loi aurait des « conséquences considérables », c’est pourquoi il est favorable à un sursis de 30 jours sur la décision. Cela donnerait à l’Assemblée législative une marge de manœuvre pour réagir.

Wrigley, le procureur général républicain, a déclaré qu’il travaillait avec les législateurs pour déposer des requêtes auprès du tribunal afin de donner au corps législatif le temps de traiter le projet de loi.

Le Parlement pourrait se réunir à nouveau en utilisant les cinq jours restants de sa limite constitutionnelle de 80 jours pour se réunir tous les deux ans afin d’adopter de nouvelles lois. Le gouverneur pourrait également convoquer une session extraordinaire.

Le plus haut tribunal de l’État a été invité à se prononcer sur le projet de loi budgétaire en raison d’un procès intenté par le conseil d’administration supervisant les régimes de retraite du gouvernement du Dakota du Nord. Le projet de loi comprenait un changement qui augmentait le nombre de législateurs au conseil d’administration de deux à quatre, une décision que le conseil cherchait à annuler. Le conseil a fait valoir qu’il était inconstitutionnel que les législateurs des États siègent au panel.

La version finale du projet de loi a été négociée par les principaux législateurs de la Chambre et du Sénat, notamment les dirigeants de la majorité républicaine et les présidents des commissions de rédaction du budget. Il s’agit du dernier projet de loi adopté cette année, mettant fin à la session de quatre mois juste avant 3 heures du matin un week-end.

Jack Dura, Associated Press