Le gouverneur Brian Kemp combat l’assignation à comparaître dans l’enquête électorale en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le juge qui préside un grand jury spécial qui enquête sur d’éventuelles tentatives illégales d’influencer les élections de 2020 en Géorgie se bat pour savoir si le gouverneur républicain Brian Kemp doit témoigner devant le panel.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a prévu une audience jeudi matin après qu’un différend entre les avocats du gouverneur et l’équipe de procureurs du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, est passé de courriels tendus à des documents déposés au tribunal ces dernières semaines. .

La rhétorique de plus en plus passionnée se joue alors que le gouverneur républicain, qui cherche à être réélu à l’automne, cherche à éviter de parler à un grand jury spécial chargé de déterminer si l’ancien président Donald Trump et ses alliés ont enfreint des lois alors qu’ils tentaient d’annuler l’étroite élection de Trump. défaite contre le démocrate Joe Biden. Les avocats de Kemp ont accusé Willis, un démocrate, de poursuivre son témoignage à des “fins politiques inappropriées”, une allégation que le procureur de district nie fermement.

L’enquête de Willis a été déclenchée par un appel téléphonique de janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger au cours duquel le président de l’époque a suggéré que le plus haut responsable électoral de l’État pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa défaite.

Raffensperger et d’autres responsables de l’État ont déjà comparu devant le grand jury spécial, mais Kemp est l’un des nombreux témoins potentiels qui s’opposent aux ordres de témoigner.

Le sénateur américain Lindsey Graham, RS.C., dont les appels téléphoniques à Raffensperger et à son équipe dans les semaines qui ont suivi les élections intéressent les procureurs, était censé témoigner plus tôt cette semaine, mais une cour d’appel fédérale a mis cela en attente pendant qu’il combat son assignation à comparaître.

La semaine dernière, un juge du Texas a ordonné à l’avocate et podcasteuse basée à Dallas, Jacki Pick, de se rendre à Atlanta pour témoigner, et sa tentative de contester cette ordonnance a été rejetée mardi par une cour d’appel. Pick, également connue sous le nom de Jacki Deason, a fait une présentation devant un comité législatif de Géorgie en décembre 2020 dans laquelle elle a allégué une fraude par des travailleurs électoraux à State Farm Arena à Atlanta.

Willis a déclaré qu’elle envisageait de convoquer Trump lui-même pour comparaître devant le grand jury, une étape qui déclencherait sûrement une bataille juridique. L’enquête à fort enjeu fait partie d’une série de menaces juridiques graves auxquelles l’ancien président est confronté.

Willis a déclaré à l’avocat de Kemp Brian McEvoy dans un e-mail de juin qu’elle et son équipe voulaient interroger le gouverneur, entre autres, sur l’appel entre Trump et Raffensperger. Trump a également appelé Kemp en décembre 2020 pour lui demander d’ordonner une session législative spéciale pour lui garantir les votes électoraux de l’État.

Après qu’un accord pour que le gouverneur siège pour un entretien enregistré ait échoué, le bureau du procureur de district a reçu une assignation à comparaître pour que le gouverneur témoigne le 18 août, selon les documents déposés par le tribunal. La veille de son témoignage, les avocats de Kemp ont déposé une requête en annulation de cette citation à comparaître.

Lors de l’audience de jeudi, McBurney déterminera si Kemp doit se conformer à l’assignation.

Les avocats de Kemp soutiennent qu’il est protégé de témoigner au sujet de ses fonctions officielles par «l’immunité souveraine», un principe selon lequel l’État ne peut être poursuivi sans son consentement. Ils ont également cité le privilège de l’exécutif, affirmant que tout matériel lié au processus délibératif et aux communications du gouverneur est protégé. Et ils ont soulevé le privilège avocat-client, affirmant que le gouverneur demandait régulièrement conseil aux avocats de son bureau concernant les élections de 2020 et ne devrait pas avoir à témoigner à ce sujet.

L’équipe de Willis a fait valoir que l’immunité souveraine et le privilège de l’exécutif ne s’appliquent pas dans ce cas et qu’ils éviteraient tout sujet pouvant être soumis au secret professionnel de l’avocat.

___

L’écrivain de l’Associated Press Jamie Stengle à Dallas a contribué à ce rapport.

Kate Brumback, L’Associated Press