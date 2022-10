Le gouverneur annule les ordonnances territoriales ciblant les Amérindiens

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Le gouverneur du Nouveau-Mexique a annulé lundi quatre proclamations pré-étatiques qui visaient les Amérindiens pendant ce qui était une période tumultueuse à travers la frontière occidentale alors que les soldats fédéraux tentaient de vaincre les Navajos, les Apaches et d’autres.

La gouverneure Michelle Lujan Grisham a décrit les proclamations du XIXe siècle par les anciens gouverneurs territoriaux comme offensantes, affirmant que l’annulation des proclamations aiderait à guérir de vieilles blessures et à renforcer les liens avec les communautés amérindiennes.

“Le gouvernement du Nouveau-Mexique n’a pas toujours respecté l’importance et la souveraineté de nos citoyens amérindiens, et notre histoire est tristement entachée de mauvais traitements cruels infligés aux Amérindiens”, a écrit Lujan Grisham dans un décret émis le jour des peuples autochtones.

Lujan Grisham, un démocrate candidat à la réélection, a souligné les comtés du territoire qui offraient autrefois des primes pour les scalps d’hommes et de femmes apache.

Des marches, des manifestations et des célébrations ont eu lieu aux États-Unis pour marquer la Journée des peuples autochtones. Dans la capitale du Nouveau-Mexique, Santa Fe, les gens ont marché avec des banderoles visant à sensibiliser le public aux Amérindiens disparus et tués. Les manifestants ont laissé des éclaboussures de peinture sur un monument de Kit Carson, qui a joué un rôle dans la mort de centaines d’Amérindiens lors de la colonisation de l’Ouest.

Une célébration à Flagstaff, en Arizona, axée sur les jeunes qui ont parlé de la façon dont les peuples autochtones ont contribué à la communauté. Un groupe d’enfants Hopi a exécuté une danse du maïs devant l’hôtel de ville.

Au Nouveau-Mexique, le déroulement des proclamations passées a été stimulé par la décision du gouverneur du Colorado Jared Polis en 2021 d’annuler une ordonnance de 1864 de l’un des gouverneurs territoriaux de cet État qui a finalement conduit au massacre de Sand Creek, lorsque les troupes américaines ont tué plus de 200 personnes. Les Amérindiens dans l’un des moments historiques les plus sombres et les plus chargés du Colorado.

Une recherche de documents similaires a conduit Valerie Rangel, l’historienne attitrée de la ville de Santa Fe, à un livre de coupures de journaux dans les archives de la Huntington Library en Californie. Il représentait la collection la plus complète des proclamations territoriales du Nouveau-Mexique.

Deux des proclamations annulées par Lujan Grisham ont été émises en 1851 par James S. Calhoun, le premier gouverneur territorial du Nouveau-Mexique. Ils ont ordonné aux Amérindiens d’être exclus des recensements officiels et ont autorisé les milices à «poursuivre et attaquer toute tribu hostile» qui pénétrerait dans les colonies à des fins de pillage.

Des proclamations émises près de deux décennies plus tard par les gouverneurs Robert B. Mitchell et William A. Pile ont déclaré certaines tribus hors-la-loi et autorisé les résidents du Nouveau-Mexique à commettre des violences à leur encontre.

“J’ai commencé à regarder l’histoire entourant les proclamations – y a-t-il eu un impact, a-t-il vraiment alimenté la haine?” a déclaré Rangel, dont les racines incluent Apache et Navajo.

Grâce à ses recherches, elle a trouvé plusieurs primes pour le scalping, certains comtés allant jusqu’à payer des publicités dans les journaux dans des États au-delà du Nouveau-Mexique pour solliciter les gens pour les efforts. Le Nouveau-Mexique est devenu un État américain en janvier 1912.

Rangel a partagé ses découvertes avec des responsables tribaux et étatiques. Elle fait partie de ceux qui font pression pour que cette partie de l’histoire du Nouveau-Mexique soit incluse dans les programmes scolaires.

“J’aimerais voir plus de communication avec les tribus et qu’elles soient la source de l’histoire qui est apprise”, a-t-elle déclaré.

Le Nouveau-Mexique abrite près de deux douzaines de nations tribales et de pueblos, les Amérindiens représentant plus de 12 % de la population.

Susan Montoya Bryan, Associated Press