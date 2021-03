Le gouverneur Andrew Cuomo s’excuse pour le scandale de harcèlement sexuel mais dit: «  Je ne vais pas démissionner  »

ALBANY – Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré mercredi qu’il ne céderait pas à un nombre croissant d’appels à sa démission au milieu d’un scandale de harcèlement sexuel, plaidant pour les habitants de New York d’attendre la conclusion d’une enquête avant de se forger une opinion.

Cuomo, un démocrate, est apparu en public pour la première fois depuis le 24 février, offrant ses premiers commentaires devant la caméra depuis que trois femmes – dont deux anciennes assistantes – ont accusé en détail de harcèlement sexuel.

Le gouverneur assiégé s’est excusé pour toutes les actions qui offensaient les femmes, mais a déclaré qu’il n’avait jamais su qu’il les mettait mal à l’aise à l’époque. Il s’est engagé à coopérer à une enquête menée par le bureau du procureur général Letitia James.

« Je soutiens pleinement le droit d’une femme de se manifester, et je pense qu’il devrait être encouragé de toutes les manières », a déclaré Cuomo lors d’une conférence de presse depuis la salle rouge du Capitole, en regardant directement la caméra.

« Je comprends maintenant que j’ai agi d’une manière qui a mis les gens mal à l’aise. C’était involontaire, et je m’en excuse vraiment et profondément. »

Cuomo a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de démissionner, en disant: « Je ne vais pas démissionner. »

« Je vais faire le travail pour lequel les habitants de l’État de New York m’ont élu », a déclaré Cuomo.

Le 24 février, l’ancienne aide au développement économique Lindsey Boylan a écrit un essai accusant Cuomo de l’avoir embrassée sur les lèvres sans consentement en 2018 et d’avoir fait des commentaires inappropriés, y compris une remarque sur le fait de vouloir jouer au strip poker.

Depuis lors, une deuxième ancienne aide, Charlotte Bennett, 25 ans, a déclaré au New York Times que Cuomo avait posé à plusieurs reprises des questions approfondies sur sa vie sexuelle et son expérience en tant que survivante d’une agression sexuelle, disant à Bennett qu’il serait ouvert à une relation avec une femme dans la vingtaine et demandant si elle pratiquait la monogamie.

Et lundi, une femme de 33 ans, Anna Ruch, a raconté au New York Times une rencontre avec Cuomo lors d’une réception de mariage en 2019 au cours de laquelle le gouverneur a posé sa main sur son dos nu. Quand elle a enlevé sa main, il a attrapé son visage avec deux mains et a demandé s’il pouvait l’embrasser assez fort pour qu’un ami à proximité l’entende.

Le scandale de harcèlement sexuel a laissé Cuomo en péril politique, même certains membres de son propre parti appelant à sa démission.

Mercredi, au moins deux autres législateurs démocrates ont ajouté leurs noms à la liste: le sénateur James Skoufis du comté d’Orange et le député Tom Abinanti du comté de Westchester, qui ont tous deux publié des déclarations appelant le gouverneur à démissionner.

« Il doit épargner à New York la honte continue d’avoir un gouverneur dont les actions témoignent de son manque de respect pour les femmes », a déclaré Abinanti dans un communiqué.

Cuomo avait publié dimanche une déclaration contenant un sentiment similaire à celui qu’il avait exprimé mercredi. Mais ses excuses ont été critiquées par de nombreux législateurs pour avoir apparemment mis le fardeau sur l’accusateur plutôt que sur l’accusé, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit et s’excusant s’ils étaient blessés.

Lors de sa conférence de presse, Cuomo a déclaré qu’il avait appris sa leçon.

«J’ai appris une leçon importante», a-t-il déclaré.

« Je suis désolé. Je suis désolé pour la douleur que j’ai causée à qui que ce soit. Je ne l’ai jamais voulu, et je serai mieux pour cette expérience. »

