Une vidéo du gouverneur américain nettoyant un projet de loi impliquant Lysol juste après l’avoir signé est devenue virale sur Internet, laissant les internautes séparés. Le clip montre le gouverneur du Colorado, Jared Polis, signant un projet de loi, puis, dans le but de l’effacer, a pulvérisé Lysol dessus pendant sa quarantaine tout en testant positif pour COVID-19[feminine .

Regardez la vidéo virale ici

Aujourd’hui, a signé un projet de loi qui soutient les efforts continus de l’État pour lutter contre la pandémie en fournissant des ressources essentielles pour notre réponse aux catastrophes à la pandémie. pic.twitter.com/Ns0UsRLvk3 – Gouverneur Jared Polis (@GovofCO) 3 décembre 2020

Les images publiées sur le site de microblogging Twitter deviennent virales. Alors que le court clip a attiré l’attention en ligne et a fait rire les gens et apprécié ses efforts, certains utilisateurs ne sont pas impressionnés.

« Ne devriez-vous pas mettre vos gants AVANT de pulvériser avec Lysol pour ne pas recontaminer les pages? » un utilisateur écrit dans ses commentaires. Voir la note ici:

Ne devriez-vous pas mettre vos gants AVANT de pulvériser avec Lysol afin de ne pas recontaminer les pages? J’ai peut-être tort. C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais vue et c’est le chef de notre État. Wow, j’ai la foi. Ne pas! Après avoir toussé, vaporisez une morsure sonore dans votre bras. Irréel. – NotARino! (@ NotARino1) 4 décembre 2020

«Pourquoi ne portez-vous pas simplement un masque? Ce n’est vraiment pas si difficile », écrit un autre.

Pourquoi tu ne portes pas juste un masque? Ce n’est vraiment pas si difficile. – Dan masqué (@hydrorium) 3 décembre 2020

La vidéo, publiée le 4 décembre, a déjà été vue plus de 41 000 fois et plus de 1 000 likes sur Twitter. Comme beaucoup se sont plaints de ne pas porter de masque, il a précisé qu’il les avait manipulés avec des gants puis les avait transportés à la réunion par un soldat de l’État.

Polis et son partenaire ont été testés positifs pour cela coronavirus quelques jours avant la réunion de la session extraordinaire de l’Assemblée générale du Colorado pour adopter les règlements COVID-19[feminine . « D’accord, Bill signe, style COVID », s’est-il exclamé dans la vidéo alors qu’il se mettait en quarantaine pour signer la législation urgente.

Nous apprécions de travailler avec des sponsors de comptes, Sen. @domoreno et Rep. @RTLnews, et la vaste coalition bipartite de législateurs qui soutiennent nos efforts à travers ce projet de loi! – Gouverneur Jared Polis (@GovofCO) 3 décembre 2020

En quarantaine, Polis a déclaré qu’il prendrait des précautions supplémentaires pour s’assurer de pouvoir signer les factures de manière aussi sécurisée que possible. En plaisantant, il avait déjà parlé de la pulvérisation de Lysol sur les factures signées, et bien, il a l’air de le faire.