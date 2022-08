Le gouverneur américain dit que le “petit elfe” Fauci devrait être “jeté à travers le Potomac”

Le gouverneur de Floride a critiqué le tsar Covid de la Maison Blanche après avoir annoncé son intention de démissionner

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a répondu après que le haut responsable de la santé Anthony Fauci a déclaré qu’il quitterait son poste à la fin de l’année, appelant le conseiller de la Maison Blanche un “petit elfe” tout en suggérant que quelqu’un devrait le jeter dans la rivière Potomac de DC.

S’exprimant lors d’un événement ” Keep Florida Free ” mercredi alors qu’il faisait campagne pour sa réélection, DeSantis a déchiré le tsar sortant de Covid, affirmant qu’il était “juste malade de le voir.”

« Je sais qu’il dit qu’il va prendre sa retraite. Quelqu’un doit attraper ce petit elfe et le jeter à travers le Potomac, “ a déclaré le gouverneur républicain, suscitant de vives acclamations de la foule.

DeSantis sur Fauci: “J’en ai juste marre de le voir. Je sais qu’il dit qu’il va prendre sa retraite. Quelqu’un doit attraper ce petit elfe et le jeter à travers le Potomac!”pic.twitter.com/zB20gKOiZZ – Fil quotidien (@realDailyWire) 24 août 2022

Fauci, qui a longtemps été à la tête de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a occupé des postes de premier plan dans les administrations Donald Trump et Joe Biden, devenant ainsi le visage de la réponse Covid de la Maison Blanche.

Lundi, cependant, le responsable a déclaré qu’il démissionnerait de son poste au NIAID et quitterait l’administration Biden en décembre, tout en notant qu’il ne serait pas “sortant,” mais plutôt “passer à autre chose” de ses postes actuels.

Fauci a suscité de vives critiques de la part des républicains et des critiques conservateurs tout au long de la pandémie, beaucoup claquant ses conseils politiques aux responsables, tandis que d’autres ont souligné la recherche potentiellement dangereuse sur les coronavirus financée par l’agence de Fauci avant l’épidémie mondiale de Covid. Bien que le responsable ait insisté sur le fait que tous les financements avaient été vérifiés et approuvés par les voies appropriées, le sénateur du GOP Rand Paul du Kentucky s’est engagé à enquêter sur le NIAID et Fauci en particulier, appelant à un “une enquête approfondie sur les origines de la pandémie” plus tôt cette semaine.

