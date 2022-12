Le gouverneur allemand quitte Twitter, Scholz réfléchit toujours aux options

BERLIN (AP) – Le gouverneur du Land allemand de Basse-Saxe a déclaré lundi qu’il quittait Twitter parce que le site de microblogging est de plus en plus utilisé pour répandre “la haine et l’incitation”.

Les experts ont mis en garde contre une montée du vitriol antisémite si le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, accorde une “amnistie” aux comptes suspendus. Un haut responsable de l’Union européenne a exhorté Musk la semaine dernière à renforcer la surveillance du contenu illégal par le site ou à risquer d’être interdit dans le bloc des 27 nations.

Alors que certains utilisateurs ordinaires ont déjà quitté Twitter, les responsables ont hésité à le faire car le site joue un rôle de premier plan dans la conversation politique dans de nombreux pays.

Le gouverneur Stephan Weil de Basse-Saxe, un Etat d’environ 8 millions d’habitants dans le nord de l’Allemagne, a annoncé que son compte serait supprimé dans le courant de mardi.

“Le manque de contrôles et une vérification insuffisante conduisent de plus en plus à la propagation de la haine et de l’incitation, de la désinformation et des théories du complot”, a écrit Weil dans son dernier tweet. “Je n’ai pas besoin d’en faire partie.”

Le compte Twitter du gouvernement de l’État sera également supprimé, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Un porte-parole du chancelier Olaf Scholz a déclaré que le gouvernement fédéral examinait toujours ses options.

Interrogé sur la décision de Weil, le porte-parole Steffen Hebestreit a déclaré aux journalistes à Berlin que le gouvernement “étudiait de très près” l’impact de la prise de contrôle de Twitter par Musk.

“Nous examinons toujours comment cela se développe”, a-t-il déclaré. “Et d’une manière générale, nous allons réfléchir collectivement si nous allons continuer à participer à ce réseau ou non.”

The Associated Press