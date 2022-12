Le gouverneur allemand quitte Twitter, Scholz réfléchit toujours aux options

BERLIN – Le gouverneur du Land allemand de Basse-Saxe a déclaré lundi qu’il quittait Twitter parce que le site de microblogging est de plus en plus utilisé pour répandre “la haine et l’incitation”.

“Le manque de contrôles et une vérification insuffisante conduisent de plus en plus à la propagation de la haine et de l’incitation, de la désinformation et des théories du complot”, a écrit Weil dans son dernier tweet. “Je n’ai pas besoin d’en faire partie.”