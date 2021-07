Le gouverneur Abbott menace d’imposer une amende aux gouvernements locaux qui ordonnent aux Texans de se masquer alors que le demi-tour du CDC déclenche une vague de nouveaux mandats – RT USA News

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a rappelé aux autorités de l’État qu’il leur est interdit de forcer les résidents à porter un masque, après que le CDC a introduit de nouvelles directives sur les couvre-visages dans le but d’arrêter la propagation de la variante Delta.

Visant à fournir « la clarté et l’uniformité de la réponse de l’État au Covid-19 », Abbott a publié jeudi un décret, réitérant que les gouvernements locaux, les districts scolaires publics, les autorités sanitaires et toutes les autres entités gouvernementales étaient interdits de délivrer des mandats de masque. Quiconque tenterait de forcer les Texans à se masquer pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $. L’ordonnance ne s’applique pas aux hôpitaux publics ou aux centres de détention. Il dit que les résidents de l’État peuvent volontairement porter des couvre-visages s’ils choisissent de le faire.

Dans une déclaration expliquant la commande, Abbott a souligné que « la voie à suivre repose sur la responsabilité personnelle plutôt que sur les mandats gouvernementaux ».

Le gouverneur a déclaré que les Texans comprenaient les précautions qui devaient être prises pour aider à empêcher la propagation de Covid-19 et étaient dotés du « droit et responsabilité individuels » de décider eux-mêmes s’ils doivent se masquer. Il a noté qu’il en allait de même pour le choix de garder une entreprise ouverte ou de s’engager dans des activités de routine.

Quant aux autres mesures préventives qui pourraient être prises contre le Covid-19, le Texas avait un « offre abondante » de vaccins pour ceux qui voulaient s’en prévaloir, a déclaré Abbott. Il a décrit le coup comme « la défense la plus défensive contre le virus », tout en soulignant le fait que la vaccination resterait toujours volontaire dans l’état. Environ 61% des Texans ont reçu au moins une dose jusqu’à présent.

Le décret exécutif consolide plusieurs décrets précédents concernant la réponse de l’État au Covid-19. Abbott a émis une ordonnance en mai qui empêchait les autorités de l’État d’imposer le port du masque à partir du 4 juin.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publié de nouvelles directives plus tôt cette semaine qui appelaient à l’utilisation de masques parmi les personnes entièrement vaccinées dans les zones avec « haute transmission » de Covid-19, en réponse à la propagation de la souche Delta, plus infectieuse. L’agence a également déclaré que les masques devraient être portés par tout le personnel et les élèves des écoles K-12, quel que soit leur statut vaccinal, révisant sa recommandation sur le port de masques en classe de début juillet.

Alors que les pays du monde entier ont sonné l’alarme sur la propagation de la variante Delta, il n’y a toujours aucune preuve concluante qu’elle est plus mortelle que les autres souches de Covid. Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour Covid-19, a noté le mois dernier qu’il serait faux de supposer que Delta était exceptionnellement mortel.

« Nous avons besoin de plus d’informations pour déterminer : est-ce vraiment la variante elle-même ou est-ce une combinaison de facteurs ? » dit Van Kerkhove. Une semaine auparavant, elle avait dit que « nous n’avons pas d’indication d’augmentation de la mortalité de la variante Delta. »

Dans l’intervalle, l’administration Biden a intensifié ses efforts pour faire vacciner les citoyens, arguant que le vaccin est la meilleure méthode pour lutter contre la variante, qui a été identifiée en Inde en décembre 2020, avec une version antérieure enregistrée en octobre du même année.

