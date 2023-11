Le gouverneur Abbott annonce l’ordre du jour de la quatrième session extraordinaire | Bureau du gouverneur du Texas

Le gouverneur Greg Abbott a annoncé aujourd’hui la quatrième session extraordinaire et a publié une proclamation identifiant les points à l’ordre du jour de la session extraordinaire qui débutera à 17h00 le mardi 7 novembre.

« La législature du Texas a réalisé des progrès au cours du mois dernier en protégeant les Texans contre les vaccinations forcées contre le COVID-19 et en augmentant les sanctions en cas de trafic d’êtres humains », a déclaré le gouverneur Abbott. « Cependant, il reste encore du travail à faire. Je rappelle immédiatement les législateurs pour la session extraordinaire n°4 afin d’achever leur travail essentiel visant à permettre aux parents texans de choisir le meilleur parcours éducatif pour leur enfant tout en fournissant des milliards supplémentaires de financement aux écoles publiques du Texas et en continuant à renforcer les mesures de sécurité dans les écoles. Nous devons adopter des lois qui amélioreront la sécurité de tous les Texans en augmentant le financement des barrières stratégiques aux frontières et en reflétant les lois fédérales sur l’immigration que le président Joe Biden refuse d’appliquer. Le Texas arrêtera également les personnes qui entrent illégalement dans notre État en provenance d’un pays étranger et autorisera l’expulsion de toute personne entrant illégalement dans notre État, avec des peines allant jusqu’à 20 ans de prison pour refus de se conformer à l’expulsion. Pour réprimer les tentatives répétées d’entrer illégalement au Texas, la rentrée illégale sera sanctionnée par une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. J’ai hâte de travailler avec les membres de l’Assemblée législative du Texas pour mieux sécuriser le Texas et permettre à toutes les familles du Texas de choisir leur école.

Les points à l’ordre du jour de la séance extraordinaire n°4 comprennent :

ÉDUCATION:

La législation relative à l’enseignement primaire et secondaire, y compris la mise en place d’un programme de compte d’épargne-études, la certification, la rémunération et la couverture maladie de certains employés des écoles publiques, le système de financement des écoles publiques, l’enseignement spécialisé dans les écoles publiques, les mesures de soutien à l’éducation des les élèves des écoles publiques qui incluent certains programmes de subventions à l’éducation, l’enseignement de la lecture et l’éducation de la petite enfance, l’offre d’éducation virtuelle et la responsabilité des écoles publiques.

Législation relative aux mesures de sécurité dans les écoles et aux mécanismes de financement public associés.

LA SÉCURITÉ DES FRONTIÈRES:

Une législation visant à faire davantage pour réduire l’immigration illégale en créant des infractions pénales pour l’entrée illégale dans cet État en provenance d’un pays étranger et la réentrée ou la présence illégale suite à un refus d’admission, une exclusion, une expulsion ou un renvoi ; autoriser l’expulsion des immigrants illégaux du Texas ; et accorder une indemnisation et une immunité aux agents publics, aux employés ou aux entrepreneurs en relation avec ce qui précède.

Législation visant à empêcher l’entrée illégale au Texas en fournissant davantage de fonds pour la construction, l’exploitation et l’entretien des infrastructures de barrières frontalières, et un financement supplémentaire pour le ministère de la Sécurité publique pour les opérations de sécurité aux frontières, y compris les dépenses et les coûts supplémentaires liés aux heures supplémentaires en raison d’une application accrue de la loi. présence pour préserver la sûreté et la sécurité publiques dans le développement de Colony Ridge dans le comté de Liberty, au Texas.

Consultez la proclamation de la session extraordinaire du gouverneur.