Le gouverneur Abbott annonce l’initiative de crédit aux petites entreprises du Texas | Nouvelles

AUSTIN, Texas – Le gouverneur Greg Abbott a annoncé aujourd’hui l’ouverture de la Texas Small Business Credit Initiative (TSBCI) et a invité les institutions financières du Texas intéressées à participer aux programmes d’aide aux petites entreprises à postuler à partir de lundi.

« Les petites entreprises constituent l’épine dorsale de la puissante économie du Texas », a déclaré le gouverneur Abbott. « Près de la moitié des Texans sont employés par plus de 3 millions de petites entreprises que compte notre grand État. J’encourage les institutions financières du Texas à participer aux programmes Texas Small Business Credit Initiative. Un meilleur accès au financement et à des prêts abordables pour les petites entreprises du Texas signifie plus de croissance de l’emploi et plus de salaires pour davantage de familles texanes. TSBCI incarne notre engagement inébranlable à favoriser l’innovation, l’entrepreneuriat et la prospérité économique pour tous.

L’accord d’allocation de la State Small Business Credit Initiative (SSBCI) de l’État du Texas a été signé par le Département du Trésor américain, finançant les programmes de la Texas Small Business Credit Initiative. Du lundi 9 octobre 2023 au samedi 9 décembre 2023, le portail Web du TSBCI s’ouvrira pour accepter les candidatures des institutions financières intéressées à participer au programme. Les inscriptions au prêt débuteront le lundi 15 janvier 2024.

Le Texas administrera deux programmes dans le cadre du TSBCI : un programme d’accès au capital et un programme de garantie de prêt, qui sont ouverts à l’inscription de nouveaux prêts accordés aux entreprises texanes nouvelles et existantes éligibles comptant 499 employés ou moins.

Ces programmes contribueront à la croissance des petites entreprises et créeront de nouveaux emplois grâce à un accès accru au financement des petites entreprises. En outre, les programmes du TSBCI aideront toutes les petites entreprises, mais se concentreront sur celles traditionnellement marginalisées et celles qui ont été touchées par la pandémie de COVID-19.

Les propriétaires de petites entreprises doivent contacter leur prêteur préféré pour encourager leur participation aux programmes TSBCI en tant qu’institution financière.

Le TSBCI est administré par la Division du financement du développement économique du Bureau du développement économique et du tourisme, au sein du Bureau du gouverneur, au nom du Département du Trésor des États-Unis.

Le portail Web du TSBCI pour les institutions financières est disponible à l’adresse : gov.texas.gov/business/page/tsbci.