Le gouverneur Abbott a placé l’immigration au cœur de sa campagne de réélection

Malgré les arrestations, davantage de migrants sont arrivés à la frontière et ont réussi à échapper à la détection et à entrer illégalement dans le pays. En mars, les agents fédéraux ont enregistré près de 129 000 passages au Texas, soit environ 11 000 de plus qu’à la même période l’an dernier, lorsque M. Abbott a commencé l’opération.

Après l’annonce des décès, il a pointé le blâme sur la politique du président Biden.

«Ces morts sont sur Biden. Ils sont le résultat de ses politiques meurtrières d’ouverture des frontières », a-t-il écrit sur Twitter. “Ils montrent les conséquences mortelles de son refus d’appliquer la loi.”

L’approche de M. Abbott pour fortifier la frontière de 1 254 milles du Texas, construire de nouvelles clôtures et menacer de déclarer une “invasion” pour invoquer les pouvoirs de guerre, l’a aidé à repousser les principaux challengers plus à sa droite et a fait de lui un habitué de Fox News.

En avril, il a commencé à payer des bus pour transporter les migrants du Texas à Washington, DC et les déposer sur les marches du Capitole américain.