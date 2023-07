Le gouvernement vise à renforcer les compétences en IA avec des experts d’entreprises technologiques privées

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement pourrait payer les salaires de centaines d’experts numériques du secteur privé alors qu’il tente d’améliorer son utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des données, a déclaré un ministre.

Le ministre du Cabinet, Jeremy Quin, a déclaré que le gouvernement parachuterait des experts d’entreprises technologiques dans les départements de Whitehall dans le cadre d’un nouveau programme de détachement conçu pour rendre la fonction publique plus efficace.

Dans un discours au groupe de réflexion Policy Exchange mercredi, M. Quin a déclaré: «Je sais qu’il y a des gens des meilleures entreprises technologiques du pays qui croient au service public, qui veulent aider à relever les plus grands défis auxquels la société est confrontée aujourd’hui.

«Nous allons donc créer une voie pour qu’ils rejoignent la fonction publique par le biais d’un détachement et leur donnerons les moyens de conduire un changement réel et tangible.

« Nous devons attirer et retenir les meilleurs talents numériques afin de pouvoir exploiter la puissance du numérique, des données et de la technologie pour offrir le plus efficacement possible au public. »

Interrogé sur la manière dont la fonction publique attirerait le personnel des entreprises technologiques, compte tenu de la disparité des salaires entre les secteurs public et privé, M. Quin a déclaré qu’il était possible d’être « flexible », les détachés restant sur la liste de paie de leurs entreprises et leurs salaires étant rechargés à le gouvernement.

Il a ajouté: « Je sais que nous avons beaucoup de bons collègues, je sais que beaucoup viennent du secteur privé, mais c’est un monde qui évolue tellement vite, d’avoir l’expérience de personnes qui viennent avec des idées fraîches directement de le secteur privé sur une base de détachement, je pense que cela a plus à ajouter. »

Les fonctionnaires en place pourraient également voir leur rémunération augmentée s’ils peuvent démontrer des compétences particulières.





Je n’ai aucun problème à payer plus les fonctionnaires pour être plus productifs Ministre du Cabinet Jeremy Quin

M. Quin a déclaré: « Je n’ai aucun problème à payer plus les fonctionnaires pour être plus productifs. »

Lors de son discours, le ministre a annoncé une série d’autres mesures pour améliorer l’efficacité de la fonction publique et ses capacités numériques, notamment en utilisant l’IA « en toute confiance et de manière responsable ».

Mais il n’a pas pu dire combien d’emplois il s’attend à supprimer dans la fonction publique grâce à une utilisation accrue de l’IA et de l’automatisation.

Il a déclaré: «Le jury est complètement absent. Ce que nous savons, c’est que l’IA aura un impact révolutionnaire sur toute une gamme de secteurs dans l’ensemble de l’économie, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous pouvez faire une analogie en termes de « cela signifie que nous devons avoir x milliers de personnes en moins ». à une certaine date ».

Le mois dernier, l’ancien chef des ressources humaines de la fonction publique a déclaré aux députés qu’AI pourrait voir les deux tiers des emplois de Whitehall menacés.