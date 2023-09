Le gouvernement veut voir si donner aux gens de l’argent pour un loyer est plus efficace que des bons d’achat

Un groupe de chercheurs du ministère du Logement et du Développement urbain a discrètement développé une idée qui pourrait fondamentalement bouleverser le programme de bons de logement vieux de près de 50 ans, qui aide plus de 2 millions de familles à faible revenu à s’offrir des appartements sur le marché locatif privé. chaque année.

L’idée est relativement simple : et si, au lieu des bons de logement traditionnels chargés de formalités administratives alambiquées que les propriétaires détestent notoirement, les locataires à faible revenu pouvaient payer leur loyer en espèces ? Cela permettrait-il aux locataires de trouver plus facilement un logement ou de s’installer dans de meilleurs quartiers ? Cela pourrait-il même permettre au gouvernement d’économiser de l’argent en rationalisant l’aide ?

À l’heure actuelle, en raison de contraintes de financement, seul un quart des personnes éligibles aux bons de choix de logement (anciennement connus sous le nom de bons de la section 8) en reçoivent un. Mais si tu es dans ces 25 pour cent chanceux et que vous recevez un bon, vous ne pourrez peut-être pas l’utiliser. Le programme est si lourd que seulement 60 pour cent environ des bénéficiaires parviennent à trouver un propriétaire prêt à leur louer.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement fédéral explore les questions liées à l’aide financière au loyer : au début des années 1970, le Congrès a piloté avec succès un programme auprès de 14 000 familles dans 12 villes. Cette recherche a cependant été largement oubliée au cours des décennies suivantes. Ce n’est que récemment, lorsque certains employés du HUD sont tombés sur d’anciens rapports enfouis dans la bibliothèque d’une agence, que les décideurs politiques ont réalisé que le modèle d’aide au loyer en espèces pourrait être plus utile pour les temps modernes.

Ils s’appuient sur ces recherches plus anciennes ainsi que sur des développements plus récents : une étude connexe en cours à Philadelphie, les expériences de Covid-19 avec de nouveaux types d’aide en espèces (y compris non seulement l’aide au logement, mais aussi les chèques de relance, les crédits d’impôt pour enfants et les subventions alimentaires). ), et des dizaines de projets pilotes encourageants de revenu garanti qui ont surgi au cours des dernières années. Les responsables du HUD maintenant disent qu’il est temps d’examiner de plus près l’aide fédérale en espèces.

Les dirigeants à l’origine de cet effort ont tenu leurs premières réunions officielles la semaine dernière, présentant l’idée à des groupes philanthropiques et sollicitant leur soutien financier. Alors que les deux sessions virtuelles étaient fermées à la presse, un responsable du HUD m’a dit que « 30 à 40 bailleurs de fonds intéressés » étaient venus à leur pitch de mardi, et « des dizaines d’autres » à celui de jeudi. L’équipe organise une troisième réunion avec des chercheurs à but non lucratif et en logement le 19 septembre.

Bien que les personnes nommées par le HUD qui ont dirigé les réunions – Brian McCabe et Aaron Shroyer – présentent l’idée comme un modeste projet de recherche, les responsables impliqués sont clairs sur la direction qu’une telle étude pourrait finalement prendre. Si, par exemple, une expérience rigoureusement conçue fournit de nouvelles preuves pour changer la façon dont les bons sont administrés, cela pourrait avoir des implications majeures pour le programme annuel de 30 milliards de dollars et pour toutes les familles à faible revenu qu’il dessert. Un petit projet pilote pourrait conduire à une étude de démonstration plus vaste, qui pourrait ensuite, selon les responsables, conduire à proposer au Congrès un changement permanent.

Les rouages ​​de la réforme de la politique fédérale avancent lentement : il faudra peut-être 10 ans avant que le HUD fasse une quelconque demande à long terme au Congrès. Mais les choses tournent maintenant, comme jamais auparavant, pour faire de l’idée de l’aide en espèces une réalité.

Comment la politique d’aide au loyer en espèces pourrait fonctionner

Il y a de nombreuses étapes à suivre pour obtenir un logement avec un bon fédéral. Premièrement, un ménage doit prouver son éligibilité. Alors une agence de logement public doit délivrer la subvention par bons à un propriétaire le au nom du ménage. Pour que le ménage en bénéficie, le propriétaire doit accepter ce bon, le logement doit passer une inspection et le propriétaire doit signer un contrat avec l’agence de logement public.

Il s’agit de nombreuses étapes, et l’un des espoirs est qu’en supprimant une grande partie de cette bureaucratie, davantage de personnes pourront accéder rapidement à un logement abordable.

L’étude proposée par le HUD ressemblerait à ceci : les ménages sélectionnés à partir des listes d’attente de bons existants dans une poignée de villes diverses (allant des plus petites et suburbaines aux plus denses et urbaines) seraient assignés au hasard pour recevoir soit le bon de choix de logement traditionnel financé par le HUD, soit un paiement mensuel d’une valeur équivalente financé par la philanthropie. L’argent ne serait pas illimité ; il faudrait que cela serve à payer le loyer.

Les chercheurs seraient alors en mesure d’étudier et de comparer les deux groupes au fil du temps (le HUD dit idéalement pendant quatre ans) pour évaluer les questions clés de la politique du logement, comme si un groupe a plus de succès à décrocher un appartement et à rester dans son logement.

Un responsable du HUD, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré qu’il n’avait pas en tête le nombre exact de locataires participants, mais a souligné qu’il souhaiterait impliquer les chercheurs dès le début afin qu’ils puissent concevoir une étude capable de fournir des informations solides. analyses statistiques. Un exemple qu’ils ont avancé était l’étude de cinq villes, avec 200 ménages par ville.

Les propriétaires sauraient probablement encore si les locataires utilisaient des espèces philanthropiques pour payer leur loyer, car il est courant de demander aux locataires potentiels une vérification de leurs revenus. Mais ce type d’étude pourrait aider à clarifier si les propriétaires sont plus réticents à louer à des personnes à faible revenu qui dépendent de l’aide, ou si la résistance des propriétaires vient principalement des tracas logistiques du programme traditionnel de bons d’achat.

« L’idée – dans la mesure du possible – est de rendre le [public housing agency] invisible », a expliqué le responsable du HUD. « Ainsi, un propriétaire sait qu’il traite directement avec le locataire, et non avec le locataire et la PHA. »

Jack Landry, qui étudie les programmes de revenu garanti pour le Jain Family Institute, de gauche, s’est dit enthousiasmé par l’idée proposée par HUD car elle offre quelque chose de distinct du reste de la base de données existante.

«Il y a beaucoup d’UBI [universal basic income] « Il y a des pilotes, mais seulement une fraction d’entre eux sont rigoureusement étudiés, et beaucoup d’entre eux sont financés par les dollars du plan de sauvetage américain, ce qui rend difficile de savoir ce qui se passera lorsque l’argent sera épuisé », a-t-il déclaré à Vox. « Je suis enthousiaste parce que je pense que l’idée du HUD a des implications politiques très claires et une voie assez claire pour se traduire par un changement politique à grande échelle. »

Le Congrès ne permettra pas au HUD de distribuer directement de l’argent, mais des philanthropes pourraient intervenir

Todd Richardson, un employé de longue date du HUD dont l’équipe a découvert par inadvertance d’anciens rapports fédéraux sur le programme d’aide au loyer en espèces qui fonctionnait dans les années 1970, a proposé dans un article de blog peu remarqué en 2017 que peut-être ces résultats de recherche pourraient éclairer un programme de bons d’achat existant connu sous le nom de Moving. travailler.

Moving to Work, qui permet aux agences de logement public de dépenser les fonds fédéraux pour le logement de manière plus flexible que ce qui est autorisé dans le cadre du programme de bons d’achat traditionnel, existe depuis 1996 mais a été élargi par le Congrès en 2016.

Il y a deux ans, lors d’une réunion à laquelle participaient des responsables locaux et fédéraux du logement et ce journaliste, les participants ont discuté de l’idée d’utiliser Moving to Work pour tester des subventions en espèces pour les locataires. Les participants ont exprimé leur enthousiasme pour l’idée, même si Richardson, qui dirigeait la réunion, a averti qu’elle pourrait ne pas « satisfaire » le service juridique de l’agence.

La raison pour laquelle HUD poursuit désormais un partenariat avec la philanthropie est que les avocats de HUD ont finalement déterminé que cela violerait la loi du Congrès en vigueur en distribuant des fonds fédéraux pour le logement en espèces, même dans le cadre du programme Moving to Work. Bien que certains locataires aient eu accès à une aide fédérale au loyer pendant la pandémie, les responsables affirment que cela est dû en grande partie au fait que le plan de sauvetage américain était plus vague sur la manière dont les fonds pouvaient être dépensés, et donc plus flexible.

Mais si HUD n’est pas autorisé à distribuer ses bons sous forme d’argent liquide, des fondations pourraient intervenir, et HUD pourrait alors étudier comment cela se passe.

Cette idée public-privé est déjà testée dans une ville : à Philadelphie, des chercheurs ont lancé depuis près d’un an une expérience de deux ans et demi d’aide au loyer en espèces étudiant 300 ménages sélectionnés pour recevoir de l’argent sur une carte de débit prépayée chaque mois. . Les responsables du HUD ont été en contact avec les responsables du programme de Philadelphie, mais ils envisagent de concevoir leur étude fédérale différemment, en partie parce que les agences de logement étatiques et locales ont plus de flexibilité sur la façon dont elles dépensent les fonds publics.

Sara Jaffee, chercheuse à l’Université de Pennsylvanie impliquée dans l’évaluation du programme d’aide au loyer en espèces de Philadelphie, a déclaré à Vox qu’ils venaient tout juste de terminer le nettoyage des données et devraient être en mesure de partager quelques premières conclusions au cours du mois prochain. Elle a déclaré qu’ils testaient de nombreuses questions liées aux résultats en matière de logement, notamment sur la qualité du logement et l’expérience de la location avec les propriétaires.

Selon un responsable du HUD impliqué, la manifestation fédérale pourrait vraisemblablement démarrer dans les six à neuf prochains mois, en fonction de la rapidité avec laquelle les gouvernements trouveront des partenaires caritatifs. Ils espèrent pouvoir attirer des philanthropes locaux intéressés à réinvestir de l’argent dans leurs communautés – comme les fondations basées en Pennsylvanie qui soutiennent l’étude de Philadelphie – ainsi que des groupes technologiques et progressistes nationaux qui pourraient vouloir élargir la base de données factuelles en faveur d’un revenu de base universel. .

Les réunions de la semaine dernière n’ont marqué que la première étape vers un changement potentiel dans la façon dont les milliards de dollars d’aide au logement destinés aux locataires à faible revenu sont dépensés. Mais en ce qui concerne les premières étapes de l’élaboration de la politique fédérale, elles ont été sérieuses.