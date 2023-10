Le gouvernement vénézuélien et l’opposition travailleront sur les conditions des élections

CARACAS, Venezuela — Le gouvernement vénézuélien et une faction de l’opposition ont officiellement convenu mardi de travailler ensemble pour atteindre une série de conditions de base pour la prochaine élection présidentielle, notamment la programmation du scrutin pour le second semestre 2024.

Leur accord faisait partie d’un accord partiel qui devrait déclencher un certain allègement des sanctions économiques imposées par le gouvernement américain à l’administration du président Nicolas Maduro. Cela survient cinq jours seulement avant que l’opposition organise une primaire pour désigner son candidat à l’élection présidentielle de 2024.

La signature de l’accord a démontré des progrès notables dans un processus de négociation marqué par des à-coups au cours des deux dernières années, mais elle a également montré à quel point les deux parties restent éloignées sur ce qui constitue des conditions électorales équitables.

Deux dispositions de l’accord pourraient affecter la tactique du gouvernement consistant à interdire à certains de ses plus ardents critiques de se présenter aux élections, y compris le favori de la primaire présidentielle de dimanche. Pourtant, aucune de ces dispositions ne précise clairement la voie à suivre pour qu’un candidat puisse surmonter une interdiction.

Les représentants du gouvernement et les délégués de l’opposition ont également convenu de « promouvoir » auprès des autorités électorales diverses mesures visant à mettre à jour les listes électorales du pays, notamment la création de centres d’inscription des électeurs et l’organisation de campagnes d’inscription.

Geoff Ramsey, analyste principal sur le Venezuela au sein du groupe de réflexion Atlantic Council, a déclaré que l’accord de mardi « oblige le régime à ouvrir une fenêtre », mais laisse à l’opposition « d’ouvrir complètement cette fenêtre » avec l’aide du gouvernement. communauté internationale.

Le gouvernement de Maduro et la Plateforme unitaire, la faction de l’opposition soutenue par les États-Unis, ont entamé le processus de négociation en cours en 2021 au Mexique, avec la médiation de diplomates norvégiens. Mais le dialogue s’est arrêté à plusieurs moments.

Dès le début, Maduro a exigé que les États-Unis abandonnent les sanctions économiques et débloquent les fonds vénézuéliens détenus à l’étranger. L’opposition a demandé des garanties pour l’élection afin d’éviter les conditions des votes précédents qui étaient largement considérées comme favorisant les candidats pro-gouvernementaux.

Les accords signés mardi entraîneront un allègement des sanctions énergétiques américaines contre l’administration de Maduro, selon une personne proche des grandes lignes de l’accord. Si Maduro ne respecte pas sa part du marché, les sanctions seront à nouveau imposées, selon la personne, qui a insisté pour ne pas être citée nommément comme condition pour discuter de l’accord.

« Je peux dire que ces accords seront très bénéfiques pour la paix », a déclaré Maduro lundi lors de son émission télévisée hebdomadaire. « Ils seront très bénéfiques pour les élections à venir car nous activerons et réactiverons simplement les garanties électorales prévues par notre constitution, nos lois, notre Conseil national électoral. »

Les campagnes électorales au Venezuela impliquent généralement des distributions gratuites de nourriture et d’autres biens au nom des candidats du parti au pouvoir, qui bénéficient également d’une couverture médiatique favorable. Le gouvernement met également les adversaires sur la touche en leur interdisant l’accès à des fonctions publiques, et pas seulement lors des élections présidentielles.

L’un des accords signés mardi prévoit de permettre à tous les candidats d’accéder aux médias. Mais cela laisse place à l’interprétation si les candidats interdits peuvent se présenter aux élections.

Une disposition de l’accord stipule que les partis « reconnaîtront et respecteront le droit de chaque acteur politique de sélectionner » un candidat à la présidentielle « librement et conformément à leurs mécanismes internes », à condition qu’ils respectent la loi et la constitution.

Une autre disposition appelle les deux parties à « promouvoir l’autorisation de participation de tous les candidats présidentiels et partis politiques » à condition qu’ils respectent la loi.

Après la cérémonie de signature à la Barbade, Gerardo Blyde, qui dirigeait les négociateurs de l’opposition, a déclaré que les dispositions prévoyaient « une voie » permettant aux candidats et aux partis politiques concernés de « recouvrer rapidement leurs droits ».

Pourtant, Jorge Rodriguez, principal négociateur de Maduro et président de l’Assemblée nationale du Venezuela, a insisté sur le fait qu’aucun candidat faisant l’objet d’une interdiction, quelle que soit l’entité gouvernementale qui l’a émise, ne peut se présenter aux élections.

« Si vous avez commis un crime et avez été condamné pour ce crime, vous ne pouvez pas être candidat », a déclaré Rodriguez. « Et si vous avez reçu une disqualification administrative de la part de l’entité correspondante… alors, vous ne pouvez pas non plus être candidat. »

Maria Corina Machado, favorite pour remporter la primaire de l’opposition, a été bannie trois jours seulement après son entrée dans la course. Il allègue des fraudes et des violations fiscales et l’accuse de rechercher les sanctions économiques imposées par les États-Unis au Venezuela.

Les interdictions sont également appliquées de manière rétroactive, comme en 2021, lorsqu’un candidat de l’opposition au poste de gouverneur a été disqualifié après que les résultats ont montré qu’il devançait un frère ou une sœur du défunt président Hugo Chávez.

« L’opposition devra se rassembler autour du candidat vainqueur après les primaires, mais aussi se préparer à la possibilité probable que le gouvernement oppose son veto à ce candidat », a déclaré Ramsey, ajoutant qu’il valait mieux « être prêt pour un plan B ».

La crise politique, sociale et économique qui est venu définir le Venezuela a commencé il y a dix ans à la suite d’une chute mondiale du prix du pétrole, d’une mauvaise gestion de l’administration socialiste autoproclamée et de la répression gouvernementale contre ses opposants. Une brève période de relative stabilité économique a de nouveau été ébranlée par la hausse des prix des denrées alimentaires, les fermetures d’entreprises et autres vague d’émigration.

Les partis ont également convenu mardi d’inviter des observateurs électoraux de l’Union européenne, des Nations Unies, du Centre Carter basé aux États-Unis et d’autres organisations.

Les responsables des États-Unis, de l’UE, du Canada et du Royaume-Uni ont déclaré dans une déclaration commune que l’accord de mardi était une étape nécessaire dans la « restauration de la démocratie au Venezuela ». Il appelle également « à la libération inconditionnelle de toutes les personnes injustement détenues, à l’indépendance du processus électoral et des institutions judiciaires, à la liberté d’expression, y compris pour les membres de la presse, et au respect des droits humains et politiques ».

Lors de leur dernière rencontre publique, en novembre, convenu de créer un fonds géré par l’ONU pour financer des programmes de santé, d’alimentation et d’éducation pour les pauvres alors que le gouvernement américain a accepté d’autoriser le géant pétrolier Chevron pomper du pétrole vénézuélien. Mais le fonds, qui était censé contenir des milliards d’actifs gelés, n’a pas encore canalisé l’argent vers les programmes.

Dag Nylander, représentant du gouvernement norvégien, a déclaré qu’il restait encore un long chemin à parcourir pour surmonter la polarisation et la confrontation, mais que la dernière étape est le point de départ vers l’établissement de « règles claires de coexistence politique et sociale au Venezuela ».