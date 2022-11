Le gouvernement vénézuélien et les opposants reprennent les pourparlers ; Les États-Unis allègent les sanctions

L’accord signé à Mexico par des représentants du président Nicolás Maduro et de l’opposition, y compris la faction soutenue par les États-Unis et dirigée par Juan Guaidó, a marqué la reprise de négociations bloquées depuis longtemps visant à trouver une voie commune pour sortir du pays sud-américain. crise complexe.

MEXICO CITY – Le gouvernement vénézuélien et son opposition ont convenu samedi de créer un fonds géré par l’ONU pour financer des programmes de santé, d’alimentation et d’éducation pour les pauvres, tandis que l’administration Biden a assoupli certaines sanctions pétrolières contre le pays dans le but de relancer les pourparlers récemment relancés entre les côtés.

“Conformément aux normes et procédures de l’ONU, l’objectif (du fonds) serait de soutenir la mise en œuvre de mesures de protection sociale pour le peuple vénézuélien”, a déclaré Nylander. “Les parties ont identifié un ensemble de ressources appartenant à l’État vénézuélien gelées dans le système financier international auquel il est possible d’accéder progressivement, comprenant la nécessité d’obtenir les autorisations et les approbations” des institutions et organisations étrangères.