Le gouvernement vénézuélien et les opposants reprennent les pourparlers ; Les États-Unis allègent les sanctions

MEXICO CITY (AP) – Le gouvernement vénézuélien et son opposition ont convenu samedi de créer un fonds géré par l’ONU pour financer des programmes de santé, d’alimentation et d’éducation pour les pauvres, tandis que l’administration Biden a assoupli certaines sanctions pétrolières contre le pays dans le but de stimuler le les pourparlers nouvellement relancés entre les parties.

L’accord signé à Mexico par des représentants du président Nicolás Maduro et de l’opposition, y compris la faction soutenue par les États-Unis et dirigée par Juan Guaidó, a marqué la reprise de négociations bloquées depuis longtemps visant à trouver une voie commune pour sortir du pays sud-américain. crise complexe.

Le gouvernement américain, en réponse, a accepté d’autoriser le géant pétrolier Chevron à pomper le pétrole vénézuélien.

Les termes généraux de l’accord pour le fonds social géré par les Nations Unies ont été annoncés par le chef d’un groupe de diplomates norvégiens guidant les négociations.

Les ressources vénézuéliennes détenues dans le système financier international seront dirigées vers le fonds, bien qu’aucune des parties aux pourparlers ni le facilitateur norvégien, Dag Nylander, n’aient déclaré si les gouvernements américain ou européen avaient accepté d’autoriser l’acheminement des avoirs gelés vers le nouveau mécanisme.

“Conformément aux normes et procédures de l’ONU, l’objectif (du fonds) serait de soutenir la mise en œuvre de mesures de protection sociale pour le peuple vénézuélien”, a déclaré Nylander. “Les parties ont identifié un ensemble de ressources appartenant à l’État vénézuélien gelées dans le système financier international auquel il est possible d’accéder progressivement, comprenant la nécessité d’obtenir les autorisations et les approbations” des institutions et organisations étrangères.

Un rapport de l’ONU publié plus tôt cette année a estimé les besoins humanitaires à 795 millions de dollars pour aider environ 5,2 millions de personnes au Venezuela par le biais de projets de santé, d’éducation, d’eau et d’assainissement, de nourriture et autres.

Sous le président Donald Trump, les États-Unis ont renforcé les sanctions économiques contre le Venezuela et ont accordé à Guaidó le pouvoir de prendre le contrôle des comptes bancaires que le gouvernement de Maduro détient à la Federal Reserve Bank de New York ou dans toute autre banque assurée par les États-Unis.

Guaidó s’est déclaré président par intérim du Venezuela en janvier 2019, arguant que sa qualité de président de l’Assemblée nationale du pays lui avait permis de former un gouvernement de transition parce que Maduro avait été réélu lors d’un vote fictif fin 2018. Des dizaines de pays, dont les États-Unis, le Canada et la Colombie l’ont reconnu comme le dirigeant légitime du Venezuela.

Les banques européennes détiennent également des actifs gelés vénézuéliens.

Environ 7 millions de personnes ont quitté le Venezuela au milieu d’une crise politique et humanitaire complexe. Les trois quarts de ceux qui restent dans le pays vivent avec moins de 1,90 dollar par jour, une mesure internationale de l’extrême pauvreté.

Les délégués de Maduro se sont retirés des négociations en octobre 2021 après que l’homme d’affaires Alex Saab a été extradé pour blanchiment d’argent du Cap-Vert vers les États-Unis. Maduro a conditionné une reprise à la libération de Saab. Il reste en garde à vue, mais sa femme, Camila Fabri de Saab, fera partie de la délégation de Maduro.

Le département du Trésor a annoncé samedi sa décision d’autoriser Chevron, basée en Californie, à reprendre une production d’énergie “limitée” au Venezuela après des années de sanctions qui ont considérablement réduit les bénéfices pétroliers et gaziers qui ont été versés au gouvernement de Maduro.

Dans le cadre de la nouvelle politique, les bénéfices de la vente d’énergie serviraient à rembourser la dette due à Chevron, plutôt qu’à fournir des bénéfices à la compagnie pétrolière publique vénézuélienne Petroleos de Venezuela SA, communément appelée PDVSA.

Un haut responsable de l’administration américaine, informant les journalistes de l’action américaine sous couvert d’anonymat, a déclaré que l’assouplissement des sanctions n’était pas lié aux efforts de l’administration pour stimuler la production mondiale d’énergie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et que la décision n’était pas attendue. influer sur les prix mondiaux de l’énergie.

L’écrivain de l’Associated Press, Zeke Miller, a contribué à ce rapport depuis Washington.

Regina García Cano, Associated Press