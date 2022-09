Le gouvernement vénézuélien défend la détention de ressortissants américains

Le gouvernement du président Nicolás Maduro a déclaré samedi dans un communiqué qu’il continuerait à appliquer ses lois et a réitéré les “espaces et canaux” ouverts avec les États-Unis “à la recherche d’une compréhension sur les questions” pertinentes pour leurs relations bilatérales.

“Il est regrettable que les autorités des États-Unis insistent sur leur prétention à conférer une immunité ou une lettre de marque inacceptable à leurs ressortissants, au mépris absolu de la souveraineté et de l’autodétermination des peuples”, selon le communiqué.

Le commentaire du gouvernement est intervenu un jour après que le département d’État a déclaré qu’il continuerait de faire pression sur Maduro “pour la libération immédiate et inconditionnelle” de Matthew Heath et d’autres citoyens américains qu’il considère détenus à tort au Venezuela.

Au moins 10 hommes, dont cinq cadres pétroliers et trois vétérans, sont détenus au Venezuela. Les responsables des Nations Unies se plaignent depuis longtemps du manque d’indépendance des juges et des procureurs vénézuéliens et des conditions dans l’établissement où plusieurs Américains sont détenus.