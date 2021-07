Le gouvernement va réduire la bureaucratie pour le commerce avec les pays en développement

Les pays en développement seront confrontés à moins d’obstacles lorsqu’ils commerceront avec la Grande-Bretagne si le ministère du Commerce international va de l’avant avec les changements proposés.

Les responsables recherchent des points de vue sur les plans visant à assouplir les règles commerciales avec les pays en développement, y compris les exigences complexes en matière de règles d’origine, qui déterminent si les intrants d’un produit le qualifient pour des tarifs moins chers.

D’autres produits, tels que le riz et les baskets, peuvent également voir leurs tarifs réduits, ce qui les rend plus attrayants pour les importateurs basés au Royaume-Uni.

Ces mesures supplémentaires rendraient le système commercial des pays en développement (DCTS) proposé plus généreux que l’équivalent de l’UE, le système de préférences généralisées (SPG), que la Grande-Bretagne a « reconduit » après le Brexit. Il fait suite à un examen de la façon dont des pays comme le Canada, les États-Unis et le Japon, ainsi que l’UE, gèrent le commerce avec les pays les plus pauvres.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré dans un communiqué : « Des pays comme le Bangladesh et le Vietnam ont prouvé qu’il est possible de faire du commerce pour améliorer le niveau de vie, et notre nouveau système commercial pour les pays en développement aidera les autres à faire de même.

Le programme devrait inclure 70 pays, a déclaré un porte-parole du département du commerce international. Un pays sera admissible parce qu’il s’inscrit dans le cadre des pays les moins avancés des Nations Unies ou dans la mesure de la Banque mondiale des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

La modélisation économique suggère qu’il est peu probable que le Royaume-Uni connaisse une croissance significative à court terme grâce à la conclusion de nouveaux accords commerciaux, bien que les responsables aient fait valoir que les calculs de ce type ne peuvent pas prendre en compte l’impact de la croissance économique future des marchés respectifs.

C’est un problème avec la modélisation dite statique que les économistes acceptent largement. Néanmoins, les futurs nouveaux accords commerciaux de la Grande-Bretagne sont éclipsés par ses échanges avec l’Union européenne.

cependant, il y a des preuves que l’assouplissement des règles commerciales pour les pays les plus pauvres peut avoir un impact significatif sur leurs industries respectives. Cela rend également leurs produits plus compétitifs pour les entreprises basées en Grande-Bretagne à la recherche d’intrants de l’étranger. Dans le cadre du système SGP de l’UE, la plupart des importations concernaient des textiles, des chaussures, des machines et des appareils mécaniques.

La nouvelle consultation britannique intervient également après que certains exportateurs de pays en développement qui ont également conclu des accords commerciaux aient subi des perturbations importantes après le Brexit. Après qu’un accord de reconduction n’ait pas été obtenu avant la fin de la période de transition du Brexit, les producteurs ghanéens ont dû faire face à des milliers de livres de droits de douane sur les bananes.